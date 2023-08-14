https://ria.ru/20230814/ukraina-1889865274.html

Это наше. Европейская страна внезапно собралась делить Украину

Это наше. Европейская страна внезапно собралась делить Украину - РИА Новости, 14.08.2023

Это наше. Европейская страна внезапно собралась делить Украину

Румыния и ряд других восточноевропейских стран помнят о своих утраченных землях, оставшихся в составе Украины после распада СССР, говорится в статье Юдзи... РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T02:11

2023-08-14T02:11

2023-08-14T02:12

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МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Румыния и ряд других восточноевропейских стран помнят о своих утраченных землях, оставшихся в составе Украины после распада СССР, говорится в статье Юдзи Коянаги в газете Tokyo Shimbun.Как пишет автор, некоторые из соседей Украины в Восточной Европе "существенно расходятся во мнениях" с западными странами касательно помощи Киеву, что, по его мнению, связано с историческими причинами и утратой ими части своих земель в пользу Советского Союза и его республик.По его словам, в Румынии испытывают "смешанные чувства к Украине". "Древний город Сучава в Буковине в северо-восточной части страны находится совсем недалеко от Украины, и многие беженцы бегут сюда от военного конфликта. Но на улицах не видно ни плакатов, ни листовок в поддержку Киева, ни украинских флагов", - рассказывает Коянаги.При этом "выделяются" в этом городе информационные щиты, на которых написано "Есть только одна Буковина". Изначально единый культурный ареал, на данный момент он разделен: одна часть его лежит в северо-восточной Румынии с центром в Сучаве, другая — на западе Украины, у города Черновцы и других прилегающих населенных пунктов.По словам автора, Бухарест "недоволен" отсутствием внимания к сложному вопросу о разделе границ в Восточной Европе, и острие его негодования направлено на Киев, которому принадлежит Северная Буковина. Так, бывший министр иностранных дел Румынии Андрей Марга в сентябре прошлого года публично заявил, что "границы Украины неестественны"."Многими наблюдателями и экспертами отмечается, что правительство в Бухаресте поддерживает Киев меньше, чем другие западные страны", - резюмирует Коянаги.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230810/pomosch-1889201561.html

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в мире, украина, румыния