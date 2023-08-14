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Это наше. Европейская страна внезапно собралась делить Украину - РИА Новости, 14.08.2023
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02:11 14.08.2023 (обновлено: 02:12 14.08.2023)
https://ria.ru/20230814/ukraina-1889865274.html
Это наше. Европейская страна внезапно собралась делить Украину
Это наше. Европейская страна внезапно собралась делить Украину - РИА Новости, 14.08.2023
Это наше. Европейская страна внезапно собралась делить Украину
Румыния и ряд других восточноевропейских стран помнят о своих утраченных землях, оставшихся в составе Украины после распада СССР, говорится в статье Юдзи... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T02:11
2023-08-14T02:12
в мире
украина
румыния
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МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Румыния и ряд других восточноевропейских стран помнят о своих утраченных землях, оставшихся в составе Украины после распада СССР, говорится в статье Юдзи Коянаги в газете Tokyo Shimbun.Как пишет автор, некоторые из соседей Украины в Восточной Европе "существенно расходятся во мнениях" с западными странами касательно помощи Киеву, что, по его мнению, связано с историческими причинами и утратой ими части своих земель в пользу Советского Союза и его республик.По его словам, в Румынии испытывают "смешанные чувства к Украине". "Древний город Сучава в Буковине в северо-восточной части страны находится совсем недалеко от Украины, и многие беженцы бегут сюда от военного конфликта. Но на улицах не видно ни плакатов, ни листовок в поддержку Киева, ни украинских флагов", - рассказывает Коянаги.При этом "выделяются" в этом городе информационные щиты, на которых написано "Есть только одна Буковина". Изначально единый культурный ареал, на данный момент он разделен: одна часть его лежит в северо-восточной Румынии с центром в Сучаве, другая — на западе Украины, у города Черновцы и других прилегающих населенных пунктов.По словам автора, Бухарест "недоволен" отсутствием внимания к сложному вопросу о разделе границ в Восточной Европе, и острие его негодования направлено на Киев, которому принадлежит Северная Буковина. Так, бывший министр иностранных дел Румынии Андрей Марга в сентябре прошлого года публично заявил, что "границы Украины неестественны"."Многими наблюдателями и экспертами отмечается, что правительство в Бухаресте поддерживает Киев меньше, чем другие западные страны", - резюмирует Коянаги.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20230810/pomosch-1889201561.html
https://ria.ru/20230730/polsha-1887133131.html
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в мире, украина, румыния
В мире, Украина, Румыния
Это наше. Европейская страна внезапно собралась делить Украину

Tokyo Shimbun: в Румынии помнят о доставшейся Украине Северной Буковине

CC BY 2.0 / Pavlo Hryhorash / ЧерновцыЧерновцы
Черновцы - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
CC BY 2.0 / Pavlo Hryhorash / Черновцы
Черновцы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Румыния и ряд других восточноевропейских стран помнят о своих утраченных землях, оставшихся в составе Украины после распада СССР, говорится в статье Юдзи Коянаги в газете Tokyo Shimbun.
Как пишет автор, некоторые из соседей Украины в Восточной Европе "существенно расходятся во мнениях" с западными странами касательно помощи Киеву, что, по его мнению, связано с историческими причинами и утратой ими части своих земель в пользу Советского Союза и его республик.
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По его словам, в Румынии испытывают "смешанные чувства к Украине". "Древний город Сучава в Буковине в северо-восточной части страны находится совсем недалеко от Украины, и многие беженцы бегут сюда от военного конфликта. Но на улицах не видно ни плакатов, ни листовок в поддержку Киева, ни украинских флагов", - рассказывает Коянаги.
При этом "выделяются" в этом городе информационные щиты, на которых написано "Есть только одна Буковина". Изначально единый культурный ареал, на данный момент он разделен: одна часть его лежит в северо-восточной Румынии с центром в Сучаве, другая — на западе Украины, у города Черновцы и других прилегающих населенных пунктов.
По словам автора, Бухарест "недоволен" отсутствием внимания к сложному вопросу о разделе границ в Восточной Европе, и острие его негодования направлено на Киев, которому принадлежит Северная Буковина. Так, бывший министр иностранных дел Румынии Андрей Марга в сентябре прошлого года публично заявил, что "границы Украины неестественны".
"Многими наблюдателями и экспертами отмечается, что правительство в Бухаресте поддерживает Киев меньше, чем другие западные страны", - резюмирует Коянаги.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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