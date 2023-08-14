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Бречалов: Удмуртию на форуме "Армия" представляют крупные заводы и бизнес - РИА Новости, 14.08.2023
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Удмуртская Республика
 
19:54 14.08.2023 (обновлено: 20:01 14.08.2023)
https://ria.ru/20230814/udmurtiya-1890057717.html
Бречалов: Удмуртию на форуме "Армия" представляют крупные заводы и бизнес
Бречалов: Удмуртию на форуме "Армия" представляют крупные заводы и бизнес - РИА Новости, 14.08.2023
Бречалов: Удмуртию на форуме "Армия" представляют крупные заводы и бизнес
Крупные промышленные предприятия и организации малого и среднего бизнеса Удмуртии представляют регион на форуме "Армия-2023", - сообщил глава республики... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T19:54
2023-08-14T20:01
экономика
технологии
россия
кубинка
александр бречалов
владимир путин
патриот
форум "армия — 2023"
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УФА, 14 авг – РИА Новости. Крупные промышленные предприятия и организации малого и среднего бизнеса Удмуртии представляют регион на форуме "Армия-2023", - сообщил глава республики Александр Бречалов. "На международном форуме "Армия-2023" в этом году республику представляют 17 предприятий. 9 промышленных предприятий и 8 организаций малого и среднего бизнеса", - цитирует пресс-служба руководителя региона. По его словам, на выставочных экспозициях форума свои разработки покажут концерн "Калашников", Ижевский мотозавод "Аксионхолдинг", группа компаний "Беспилотные системы", Ижевский электромеханический завод "Купол", Сарапульский электрогенераторный завод и другие предприятия республики. "Республика ежегодно представляет свой промышленный потенциал на форуме "Армия-2023". Наши предприятия вносят достойный вклад в укрепление обороноспособности страны. Так, в целом индекс промышленного производства республики за первое полугодие составил более 107% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основными предприятиями ОПК в этом году уже отгружено продукции на 48% больше, чем за первое полугодие прошлого года. Предприятия развиваются, расширяются и нуждаются в дополнительных сотрудниках", - заявил Бречалов, добавив, что на удмуртских оборонных заводах трудятся 53 тысяч человек, и предприятия готовы принять еще порядка 6 тысяч человек. По данным пресс-службы, глава республики выделил участие малого и среднего предпринимательства на форуме. "Важно, что участие в "Армии-2023" принимают предприятия малого и среднего бизнеса. Для них участие в выставке – это возможность увидеть инновационные разработки, которые можно внедрить в свое производство, установить новые связи", - отметил Бречалов. Удмуртская компания "Новитек ПРО" представляет на форуме разработки индивидуальных рационов питания для силовых структур. В них не только каши, супы, мясо, но и сладости, и витамины. Компания "Контрольно-Измерительные Приборы" представляет изделия, которые широко используются для производства электронной аппаратуры, в том числе на предприятиях военно-промышленного комплекса: источники питания, мегаомметры. "Воткинский завод теплоизоляционных материалов" - огнестойкие материалы на основе базальтового супертонкого волокна. Фирма "Донвард-ГС" презентует на форуме гидростанции и другое гидравлическое оборудование для военной техники, информирует пресс-служба. Кроме того, бизнес Удмуртии представил на форуме быстросборные лестницы на металлокаркасе, армейские ящики для складирования, хранения, упаковки и перевозки снарядов, оружия, качественное тактическое и спасательное снаряжение — бронежилеты, баулы, бронещитки, баллистические противоосколочные пакеты, тактические цевья, кронштейн-шасси, FPV-дроны — квадрокоптеры с управлением через видеоочки и пульт (дрон-снаряд, дрон-доставщик, дрон-разведчик). "Участие компаний в выставке организовано в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", инициированного Президентом России Владимиром Путиным", - добавили в пресс-службе руководителя Удмуртии. Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ. РИА Новости – официальное информационное агентство форума.
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экономика, технологии, россия, кубинка, александр бречалов, владимир путин, патриот, форум "армия — 2023"
Экономика, Технологии, Россия, Кубинка, Александр Бречалов, Владимир Путин, Патриот, Форум "Армия — 2023", Удмуртская Республика

Бречалов: Удмуртию на форуме "Армия" представляют крупные заводы и бизнес

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкВ пресс-центре на Международном военно-техническом форуме "АРМИЯ-2023" в Конгрессно-выставочном центре "Патриот"
В пресс-центре на Международном военно-техническом форуме АРМИЯ-2023 в Конгрессно-выставочном центре Патриот - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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В пресс-центре на Международном военно-техническом форуме "АРМИЯ-2023" в Конгрессно-выставочном центре "Патриот"
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УФА, 14 авг – РИА Новости. Крупные промышленные предприятия и организации малого и среднего бизнеса Удмуртии представляют регион на форуме "Армия-2023", - сообщил глава республики Александр Бречалов.
«
"На международном форуме "Армия-2023" в этом году республику представляют 17 предприятий. 9 промышленных предприятий и 8 организаций малого и среднего бизнеса", - цитирует пресс-служба руководителя региона.
По его словам, на выставочных экспозициях форума свои разработки покажут концерн "Калашников", Ижевский мотозавод "Аксионхолдинг", группа компаний "Беспилотные системы", Ижевский электромеханический завод "Купол", Сарапульский электрогенераторный завод и другие предприятия республики.
«
"Республика ежегодно представляет свой промышленный потенциал на форуме "Армия-2023". Наши предприятия вносят достойный вклад в укрепление обороноспособности страны. Так, в целом индекс промышленного производства республики за первое полугодие составил более 107% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основными предприятиями ОПК в этом году уже отгружено продукции на 48% больше, чем за первое полугодие прошлого года. Предприятия развиваются, расширяются и нуждаются в дополнительных сотрудниках", - заявил Бречалов, добавив, что на удмуртских оборонных заводах трудятся 53 тысяч человек, и предприятия готовы принять еще порядка 6 тысяч человек.
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По данным пресс-службы, глава республики выделил участие малого и среднего предпринимательства на форуме. "Важно, что участие в "Армии-2023" принимают предприятия малого и среднего бизнеса. Для них участие в выставке – это возможность увидеть инновационные разработки, которые можно внедрить в свое производство, установить новые связи", - отметил Бречалов.
Удмуртская компания "Новитек ПРО" представляет на форуме разработки индивидуальных рационов питания для силовых структур. В них не только каши, супы, мясо, но и сладости, и витамины. Компания "Контрольно-Измерительные Приборы" представляет изделия, которые широко используются для производства электронной аппаратуры, в том числе на предприятиях военно-промышленного комплекса: источники питания, мегаомметры. "Воткинский завод теплоизоляционных материалов" - огнестойкие материалы на основе базальтового супертонкого волокна. Фирма "Донвард-ГС" презентует на форуме гидростанции и другое гидравлическое оборудование для военной техники, информирует пресс-служба.
Кроме того, бизнес Удмуртии представил на форуме быстросборные лестницы на металлокаркасе, армейские ящики для складирования, хранения, упаковки и перевозки снарядов, оружия, качественное тактическое и спасательное снаряжение — бронежилеты, баулы, бронещитки, баллистические противоосколочные пакеты, тактические цевья, кронштейн-шасси, FPV-дроны — квадрокоптеры с управлением через видеоочки и пульт (дрон-снаряд, дрон-доставщик, дрон-разведчик).
«
"Участие компаний в выставке организовано в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", инициированного Президентом России Владимиром Путиным", - добавили в пресс-службе руководителя Удмуртии.
Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ. РИА Новости – официальное информационное агентство форума.
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Удмуртская РеспубликаЭкономикаТехнологииРоссияКубинкаАлександр БречаловВладимир ПутинПатриотФорум "Армия — 2023"
 
 
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