https://ria.ru/20230814/udmurtiya-1890057717.html

Бречалов: Удмуртию на форуме "Армия" представляют крупные заводы и бизнес

Бречалов: Удмуртию на форуме "Армия" представляют крупные заводы и бизнес - РИА Новости, 14.08.2023

Бречалов: Удмуртию на форуме "Армия" представляют крупные заводы и бизнес

Крупные промышленные предприятия и организации малого и среднего бизнеса Удмуртии представляют регион на форуме "Армия-2023", - сообщил глава республики... РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T19:54

2023-08-14T19:54

2023-08-14T20:01

экономика

технологии

россия

кубинка

александр бречалов

владимир путин

патриот

форум "армия — 2023"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0e/1889905092_0:0:2867:1613_1920x0_80_0_0_34d5aefbcf3101834f392a0ad9d35be4.jpg

УФА, 14 авг – РИА Новости. Крупные промышленные предприятия и организации малого и среднего бизнеса Удмуртии представляют регион на форуме "Армия-2023", - сообщил глава республики Александр Бречалов. "На международном форуме "Армия-2023" в этом году республику представляют 17 предприятий. 9 промышленных предприятий и 8 организаций малого и среднего бизнеса", - цитирует пресс-служба руководителя региона. По его словам, на выставочных экспозициях форума свои разработки покажут концерн "Калашников", Ижевский мотозавод "Аксионхолдинг", группа компаний "Беспилотные системы", Ижевский электромеханический завод "Купол", Сарапульский электрогенераторный завод и другие предприятия республики. "Республика ежегодно представляет свой промышленный потенциал на форуме "Армия-2023". Наши предприятия вносят достойный вклад в укрепление обороноспособности страны. Так, в целом индекс промышленного производства республики за первое полугодие составил более 107% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основными предприятиями ОПК в этом году уже отгружено продукции на 48% больше, чем за первое полугодие прошлого года. Предприятия развиваются, расширяются и нуждаются в дополнительных сотрудниках", - заявил Бречалов, добавив, что на удмуртских оборонных заводах трудятся 53 тысяч человек, и предприятия готовы принять еще порядка 6 тысяч человек. По данным пресс-службы, глава республики выделил участие малого и среднего предпринимательства на форуме. "Важно, что участие в "Армии-2023" принимают предприятия малого и среднего бизнеса. Для них участие в выставке – это возможность увидеть инновационные разработки, которые можно внедрить в свое производство, установить новые связи", - отметил Бречалов. Удмуртская компания "Новитек ПРО" представляет на форуме разработки индивидуальных рационов питания для силовых структур. В них не только каши, супы, мясо, но и сладости, и витамины. Компания "Контрольно-Измерительные Приборы" представляет изделия, которые широко используются для производства электронной аппаратуры, в том числе на предприятиях военно-промышленного комплекса: источники питания, мегаомметры. "Воткинский завод теплоизоляционных материалов" - огнестойкие материалы на основе базальтового супертонкого волокна. Фирма "Донвард-ГС" презентует на форуме гидростанции и другое гидравлическое оборудование для военной техники, информирует пресс-служба. Кроме того, бизнес Удмуртии представил на форуме быстросборные лестницы на металлокаркасе, армейские ящики для складирования, хранения, упаковки и перевозки снарядов, оружия, качественное тактическое и спасательное снаряжение — бронежилеты, баулы, бронещитки, баллистические противоосколочные пакеты, тактические цевья, кронштейн-шасси, FPV-дроны — квадрокоптеры с управлением через видеоочки и пульт (дрон-снаряд, дрон-доставщик, дрон-разведчик). "Участие компаний в выставке организовано в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", инициированного Президентом России Владимиром Путиным", - добавили в пресс-службе руководителя Удмуртии. Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ. РИА Новости – официальное информационное агентство форума.

https://ria.ru/20230801/investirovanie-1887684284.html

https://ria.ru/20230615/magnity-1878435152.html

россия

кубинка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, технологии, россия, кубинка, александр бречалов, владимир путин, патриот, форум "армия — 2023"