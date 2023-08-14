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Россия чаще всех проводила учения с КНР за десять лет, пишут СМИ - РИА Новости, 14.08.2023
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00:34 14.08.2023
https://ria.ru/20230814/ucheniya-1889860819.html
Россия чаще всех проводила учения с КНР за десять лет, пишут СМИ
Россия чаще всех проводила учения с КНР за десять лет, пишут СМИ - РИА Новости, 14.08.2023
Россия чаще всех проводила учения с КНР за десять лет, пишут СМИ
Россия стала главным партнером Китая, проведя с ним больше всего военных учений за прошедшее десятилетие, на фоне роста напряженности в отношениях между Пекином РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T00:34
2023-08-14T00:34
россия
китай
пекин
шос
в мире
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Россия стала главным партнером Китая, проведя с ним больше всего военных учений за прошедшее десятилетие, на фоне роста напряженности в отношениях между Пекином и Западом, пишет газета South China Morning Post (SCMP). "По мере роста напряженности в отношениях с Западом военные учения между Китаем и Россией охватили самый широкий спектр областей", - пишет газета. Следующим по значимости военным партнером Пекина стал Пакистан, добавляет издание. Начиная с 18-го съезда Компартии Китая страны провели по меньшей мере 45 совместных военных учений, при этом исключительно двухсторонних учений насчитывается 20, что является самым большим показателем, как добавили в статье. В рамках совместных учений с Москвой наиболее приоритетными направлениями для Пекина были маневры со стрельбой, а также проведение спасательных операций. Отмечается, что пандемия COVID-19 не стала препятствием для развития военного сотрудничества стран. Так, они провели учения "Запад/Взаимодействие-2021" и "Совместное море-2021", несмотря на закрытие границ, снижение интенсивности дипломатических контактов и прочие характерные факторы. Военное сотрудничество между КНР и РФ также лишь укрепляется в рамках совместной работы в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Организация, в частности, нередко проводит учения по борьбе с терроризмом. При этом сотрудничество с США на фоне роста напряженности между Пекином и Вашингтоном, наоборот, не имеет столь громкого успеха, партнерские контакты в военной сфере между ними стали все более редки, пишет газета.
https://ria.ru/20230802/ucheniya-1887762856.html
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россия, китай, пекин, шос, в мире
Россия, Китай, Пекин, ШОС, В мире
Россия чаще всех проводила учения с КНР за десять лет, пишут СМИ

SCMP: Россия чаще всех проводила военные учения с КНР за прошедшее десятилетие

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПарад военной техники, участвовавшей в основном этапе военных маневров вооруженных сил "Восток-2018"
Парад военной техники, участвовавшей в основном этапе военных маневров вооруженных сил Восток-2018 - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Парад военной техники, участвовавшей в основном этапе военных маневров вооруженных сил "Восток-2018". Архивное фото
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Россия стала главным партнером Китая, проведя с ним больше всего военных учений за прошедшее десятилетие, на фоне роста напряженности в отношениях между Пекином и Западом, пишет газета South China Morning Post (SCMP).
"По мере роста напряженности в отношениях с Западом военные учения между Китаем и Россией охватили самый широкий спектр областей", - пишет газета. Следующим по значимости военным партнером Пекина стал Пакистан, добавляет издание.
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Начиная с 18-го съезда Компартии Китая страны провели по меньшей мере 45 совместных военных учений, при этом исключительно двухсторонних учений насчитывается 20, что является самым большим показателем, как добавили в статье. В рамках совместных учений с Москвой наиболее приоритетными направлениями для Пекина были маневры со стрельбой, а также проведение спасательных операций.
Отмечается, что пандемия COVID-19 не стала препятствием для развития военного сотрудничества стран. Так, они провели учения "Запад/Взаимодействие-2021" и "Совместное море-2021", несмотря на закрытие границ, снижение интенсивности дипломатических контактов и прочие характерные факторы.
Военное сотрудничество между КНР и РФ также лишь укрепляется в рамках совместной работы в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Организация, в частности, нередко проводит учения по борьбе с терроризмом.
При этом сотрудничество с США на фоне роста напряженности между Пекином и Вашингтоном, наоборот, не имеет столь громкого успеха, партнерские контакты в военной сфере между ними стали все более редки, пишет газета.
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