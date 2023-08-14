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На Украине строят логистический центр для экспорта зерна, сообщили СМИ - РИА Новости, 14.08.2023
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15:22 14.08.2023
https://ria.ru/20230814/tsentr-1889986172.html
На Украине строят логистический центр для экспорта зерна, сообщили СМИ
На Украине строят логистический центр для экспорта зерна, сообщили СМИ - РИА Новости, 14.08.2023
На Украине строят логистический центр для экспорта зерна, сообщили СМИ
Железнодорожный логистический центр для экспорта украинского зерна в Италию начали строить в селе Горонда Мукачевского района в Закарпатской области на западе... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T15:22
2023-08-14T15:22
экономика
украина
владимир путин
оон
россельхозбанк
россия
италия
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МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Железнодорожный логистический центр для экспорта украинского зерна в Италию начали строить в селе Горонда Мукачевского района в Закарпатской области на западе Украины, сообщает телеканал "24". "В селе Горонда в Закарпатье построят мультимодальный логистический центр для наращивания экспорта зерновых. Строительство объекта происходит при содействии МИД Италии, куда должны отправиться наши зерновые. Местная община выделила под строительство 40 гектаров земли. К проекту привлечены железная дорога и владельцы портов в Венеции, Вероне, Триесте", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте телеканала. По данным телеканала, "сухой" порт должен соединить Украину с итальянскими портами, откуда украинская продукция будет отправляться в другие страны. Уточняется, что терминал будет иметь доступ к узкоколейным железным дорогам Словакии, Венгрии и Румынии. "Мы искали какую-то логистическую платформу с географически удобным расположением, чтобы обязательно присутствовала широкая и узкая колея. Поэтому мы решили восстановить нашу узкоколейку. Речь идет о заросших кустарником пустых территориях", - приводит телеканал слова главы сельской администрации Ивана Туряницы. Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Сделка является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
https://ria.ru/20230813/zerno-1889831021.html
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экономика, украина, владимир путин, оон, россельхозбанк, россия, италия, swift
Экономика, Украина, Владимир Путин, ООН, Россельхозбанк, Россия, Италия, SWIFT
На Украине строят логистический центр для экспорта зерна, сообщили СМИ

24: на Украине строят железнодорожный логистический центр для экспорта зерна

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкОтгрузка зерна на экспорт
Отгрузка зерна на экспорт - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Отгрузка зерна на экспорт. Архивное фото
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МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Железнодорожный логистический центр для экспорта украинского зерна в Италию начали строить в селе Горонда Мукачевского района в Закарпатской области на западе Украины, сообщает телеканал "24".
«
"В селе Горонда в Закарпатье построят мультимодальный логистический центр для наращивания экспорта зерновых. Строительство объекта происходит при содействии МИД Италии, куда должны отправиться наши зерновые. Местная община выделила под строительство 40 гектаров земли. К проекту привлечены железная дорога и владельцы портов в Венеции, Вероне, Триесте", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте телеканала.
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По данным телеканала, "сухой" порт должен соединить Украину с итальянскими портами, откуда украинская продукция будет отправляться в другие страны. Уточняется, что терминал будет иметь доступ к узкоколейным железным дорогам Словакии, Венгрии и Румынии.
«
"Мы искали какую-то логистическую платформу с географически удобным расположением, чтобы обязательно присутствовала широкая и узкая колея. Поэтому мы решили восстановить нашу узкоколейку. Речь идет о заросших кустарником пустых территориях", - приводит телеканал слова главы сельской администрации Ивана Туряницы.
Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Сделка является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер.
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
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ЭкономикаУкраинаВладимир ПутинООНРоссельхозбанкРоссияИталияSWIFT
 
 
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