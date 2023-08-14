https://ria.ru/20230814/tsentr-1889624313.html

Ефимов: в Троицке возведут вторую очередь центра "ТехноСпарк"

Ефимов: в Троицке возведут вторую очередь центра "ТехноСпарк" - РИА Новости, 14.08.2023

Ефимов: в Троицке возведут вторую очередь центра "ТехноСпарк"

Мэрия без предварительных торгов предоставила технопарку "ТехноСпарк" в Новой Москве 2,6 га земли под строительство новых промышленных объектов, сообщил заммэра РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T09:10

2023-08-14T09:10

2023-08-14T09:10

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Мэрия без предварительных торгов предоставила технопарку "ТехноСпарк" в Новой Москве 2,6 га земли под строительство новых промышленных объектов, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.По словам заместителя мэра, новая очередь технопарка обеспечит работой 500 человек – жителей Троицка, где будут возведены новые объекты."Инвесторы готовы создавать новые предприятия и развивать существующие. Со своей стороны город оказывает им поддержку и выделяет землю для реализации масштабных инвестиционных проектов", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Земля под строительство предоставлена в рамках реализации Масштабного инвестиционного проекта (МаИП)."Договор аренды для реализации МаИП заключен на 5 лет, в течение которых должно завершиться строительство комплекса площадью 13 тыс. кв. м", - уточнил заместитель мэра Москвы.В столице для инноваторов создана целая экосистема, которая включает в себя технопарки со всей необходимой инфраструктурой. Помимо создания новых рабочих мест, реализация МаИП способствует притоку в экономику Москвы новых средств. В рамках проекта в приоритетном порядке и без торгов земля выделяется производственным комплексам, инновационным центрам, социальным, спортивным, транспортным учреждениям.По данным главы столичного департамента городского имущества Максима Гамана, производственные помещения в новой очереди технопарка займут 7,5 тыс. "квадратов", лабораторные – 4 тыс. "квадратов", административные – 1,5 тыс. квадратных метров.Первая очередь "ТехноСпарка" была запущена в 2012 году. Как отметил гендиректор технопарка Олег Лысак, последовавшие годы показали, что для развития производства нужны новые площади.Особое внимание, как сообщил гендиректор, будет уделяться стартапам."В их числе платформа, обеспечивающая инфраструктуру электротранспорта, компании новой водородной энергетики. Так же планируем разместить производства медицинских приборов, производства аддитивных эндопротезов и имплантов, полный цикл современного производства в области приборостроения: инжиниринг, промышленный дизайн, аддитивное и композитное производство, сборка, тестирование", - перечислил Лысак.В свою очередь, глава столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин сообщил, что для предпринимателей-инноваторов в Москве создаются целые экосистемы, включающие в себя всю необходимую инфраструктуру."Сейчас действует 52 технопарка, 7 из которых строятся в рамках инвестиционных приоритетных проектов. Управляющие компании технопарков создают условия для развития инновационного бизнеса. Московские технопарки уже насчитывают более 2 тыс. резидентов и более 72 тыс. рабочих мест", - подчеркнул Фурсин.

https://ria.ru/20230811/samozanyatye-1889366669.html

https://ria.ru/20230811/stanok-1889428270.html

https://ria.ru/20220831/tsentr-1813487079.html

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москва, владимир ефимов (правительство москвы)