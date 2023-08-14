https://ria.ru/20230814/tsennik-1889870339.html

СМИ: Минпромторг выступил против указания цен на товары за килограмм и литр

СМИ: Минпромторг выступил против указания цен на товары за килограмм и литр - РИА Новости, 14.08.2023

СМИ: Минпромторг выступил против указания цен на товары за килограмм и литр

Минпромторг России выступил против законопроекта, обязывающего магазины указывать цены за один килограмм или литр, пишут "Известия" со ссылкой на письмо... РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T05:18

2023-08-14T05:18

2023-08-14T11:25

россия

борис чернышов (депутат)

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

госдума рф

лдпр

общество

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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Минпромторг России выступил против законопроекта, обязывающего магазины указывать цены за один килограмм или литр, пишут "Известия" со ссылкой на письмо ведомства в Государственно-правовое управление президента.Законопроект, обязывающий магазины указывать цену за один килограмм, внес в Госдуму в июне вице-спикер нижней палаты от ЛДПР Борис Чернышов. В начале августа он представил макет "честного ценника", который даст возможность уйти от манипуляций и уловок.В Минпромторге указали, что обязанность производить расчеты вызовет подорожание выкладки товара и подготовки ценников, а модернизация учетных систем вызовет новые издержки. Также в ведомстве отметили, что на полках магазинов есть ряд товаров, стоимость которых за килограмм или литр не нужна потребителю.При этом Минпромторг предложил ввести единый стандарт фасовки, чтобы покупателям было легче сопоставить цены на аналогичные товары разного объема или веса.

https://ria.ru/20230813/tseny-1889772315.html

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россия, борис чернышов (депутат), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), госдума рф, лдпр, общество