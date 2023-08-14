https://ria.ru/20230814/tsb-1890021320.html

ЦБ проведет внеочередное заседание совета директоров 15 августа

ЦБ проведет внеочередное заседание совета директоров 15 августа - РИА Новости, 14.08.2023

ЦБ проведет внеочередное заседание совета директоров 15 августа

Центробанк проведет 15 августа внеочередное заседание совета директоров по ключевой ставке, следует из заявления регулятора. РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T17:11

2023-08-14T17:11

2023-08-14T21:34

экономика

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Центробанк проведет 15 августа внеочередное заседание совета директоров по ключевой ставке, следует из заявления регулятора."Время публикации пресс-релиза о решении совета директоров — 10:30 по московскому времени", — говорится в публикации.На заседании 21 июля Центральный банк решил повысить ключевую ставку до 8,5 процента годовых. Ранее регулятор не поднимал этот показатель с февраля 2022 года.Кроме того, ЦБ допустил дальнейшее повышение ключевой ставки, но без оговорки, что это будет происходить в условиях постепенного увеличения инфляционного давления.Следующее запланированное заседание совета директоров Банка России состоится 15 сентября.

https://ria.ru/20230814/stavka-1890029703.html

https://ria.ru/20230814/rubl-1889965221.html

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2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, центральный банк рф (цб рф)