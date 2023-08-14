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ЦБ проведет внеочередное заседание совета директоров 15 августа - РИА Новости, 14.08.2023
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17:11 14.08.2023 (обновлено: 21:34 14.08.2023)
https://ria.ru/20230814/tsb-1890021320.html
ЦБ проведет внеочередное заседание совета директоров 15 августа
ЦБ проведет внеочередное заседание совета директоров 15 августа - РИА Новости, 14.08.2023
ЦБ проведет внеочередное заседание совета директоров 15 августа
Центробанк проведет 15 августа внеочередное заседание совета директоров по ключевой ставке, следует из заявления регулятора. РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T17:11
2023-08-14T21:34
экономика
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Центробанк проведет 15 августа внеочередное заседание совета директоров по ключевой ставке, следует из заявления регулятора.&quot;Время публикации пресс-релиза о решении совета директоров — 10:30 по московскому времени&quot;, — говорится в публикации.На заседании 21 июля Центральный банк решил повысить ключевую ставку до 8,5 процента годовых. Ранее регулятор не поднимал этот показатель с февраля 2022 года.Кроме того, ЦБ допустил дальнейшее повышение ключевой ставки, но без оговорки, что это будет происходить в условиях постепенного увеличения инфляционного давления.Следующее запланированное заседание совета директоров Банка России состоится 15 сентября.
https://ria.ru/20230814/stavka-1890029703.html
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экономика, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ проведет внеочередное заседание совета директоров 15 августа

ЦБ проведет внеочередное заседание по ключевой ставке 15 августа

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЦентральный банк России
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Центральный банк России. Архивное фото
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Центробанк проведет 15 августа внеочередное заседание совета директоров по ключевой ставке, следует из заявления регулятора.
«

"Время публикации пресс-релиза о решении совета директоров — 10:30 по московскому времени", — говорится в публикации.

На заседании 21 июля Центральный банк решил повысить ключевую ставку до 8,5 процента годовых. Ранее регулятор не поднимал этот показатель с февраля 2022 года.
Кроме того, ЦБ допустил дальнейшее повышение ключевой ставки, но без оговорки, что это будет происходить в условиях постепенного увеличения инфляционного давления.
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
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Ключевая ставка — минимальный процент, под который Центробанк выдает кредиты коммерческим банкам на неделю и под который готов принимать средства на депозиты. Размер этого показателя влияет на уровень инфляции.

Следующее запланированное заседание совета директоров Банка России состоится 15 сентября.
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ЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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