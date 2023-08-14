https://ria.ru/20230814/tsb-1890021320.html
ЦБ проведет внеочередное заседание совета директоров 15 августа
ЦБ проведет внеочередное заседание совета директоров 15 августа - РИА Новости, 14.08.2023
ЦБ проведет внеочередное заседание совета директоров 15 августа
Центробанк проведет 15 августа внеочередное заседание совета директоров по ключевой ставке, следует из заявления регулятора. РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T17:11
2023-08-14T17:11
2023-08-14T21:34
экономика
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Центробанк проведет 15 августа внеочередное заседание совета директоров по ключевой ставке, следует из заявления регулятора."Время публикации пресс-релиза о решении совета директоров — 10:30 по московскому времени", — говорится в публикации.На заседании 21 июля Центральный банк решил повысить ключевую ставку до 8,5 процента годовых. Ранее регулятор не поднимал этот показатель с февраля 2022 года.Кроме того, ЦБ допустил дальнейшее повышение ключевой ставки, но без оговорки, что это будет происходить в условиях постепенного увеличения инфляционного давления.Следующее запланированное заседание совета директоров Банка России состоится 15 сентября.
https://ria.ru/20230814/stavka-1890029703.html
https://ria.ru/20230814/rubl-1889965221.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ проведет внеочередное заседание совета директоров 15 августа
ЦБ проведет внеочередное заседание по ключевой ставке 15 августа