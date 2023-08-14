https://ria.ru/20230814/transport-1890003689.html

Регионы сами решат, оставлять ли англоязычные объявления на транспорте

Регионы сами решат, оставлять ли англоязычные объявления на транспорте - РИА Новости, 14.08.2023

Регионы сами решат, оставлять ли англоязычные объявления на транспорте

Минтранс России в подготовленном проекте приказа не запрещает регионам дублировать информацию в транспорте на английском языке, субъекты РФ смогут... РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T16:20

2023-08-14T16:20

2023-08-14T16:20

общество

россия

министерство транспорта рф (минтранс россии)

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Минтранс России в подготовленном проекте приказа не запрещает регионам дублировать информацию в транспорте на английском языке, субъекты РФ смогут самостоятельно принимать решения о необходимости такого дублирования, сообщили журналистам в пресс-службе министерства. Газета "Коммерсант" в понедельник написала, что Минтранс РФ отменяет обязательное дублирование информации на английском языке на схемах и указателях метро, монорельса, канатных дорог и фуникулеров, это же касается аудиосообщений, например во время объявлений станций и остановок. В Минтрансе журналистам позднее сообщили, что эти требования были включены в типовые правила пользования внеуличным транспортом как обязательные в рамках подготовки к проведению Чемпионата мира по футболу 2018 года. "Основная цель этой нормы заключалась в помощи иностранным гостям ориентироваться в метрополитенах городов, принимающих у себя матчи ЧМ. Проект приказа Минтранса не отменяет и не запрещает регионам дублировать информацию в транспорте на английском языке. Наоборот, с субъектов снимаются излишние требования о дублировании информации там, где в этом нет необходимости", - сообщили в Минтрансе. Там добавили, что после утверждения приказа Минтранса принятие решение о дублировании информации на английском языке будет передано на уровень субъектов РФ и может быть предусмотрено региональными правилами пользования внеуличным транспортом. "Субъекты смогут самостоятельно принимать решения о необходимости дублирования информации на английском языке в зависимости от территориальных особенностей, а также проводимых в регионе культурно-массовых, спортивных и иных мероприятий", - пояснили в министерстве.

https://ria.ru/20221106/metropoliten-1829443325.html

https://ria.ru/20210914/metro-1749975022.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, министерство транспорта рф (минтранс россии)