Эксперт рассказал, почему тигры вышли из тайги в Приморье во время ливней
Тигры могли выйти из тайги во время ливней в Приморье из-за плохой слышимости
ВЛАДИВОСТОК, 14 авг — РИА Новости. Тигры могли выйти из тайги во время сильных ливней и паводка в Приморье из-за плохой слышимости и "потери" большинства запахов, сообщил РИА Новости генеральный директор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев, комментируя близкие встречи жителей с хищником.
В минувший вторник Примгидромет объявил штормовое предупреждение из-за тайфуна "Ханун" и полярного фронта, сообщалось, что 10-12 августа в Приморском крае они могут принести от 50 процентов до 110 процентов месячной нормы осадков. Дожди вызвали сильные паводки. Режим ЧС за время непогоды ввели в девяти муниципалитетах края. Большая часть спасательных сил сосредоточена в Уссурийске и Спасске-Дальнем, где сохраняется тяжелая обстановка. Из зоны паводков в Приморье эвакуировали более двух тысяч человек.
Ранее центр "Амурский тигр" в своем Telegram-канале опубликовал видео, на которых жители Приморья запечатлели встречи с краснокнижными хищниками. Первый случай произошел в одном из наиболее пострадавших от паводка районов региона — Уссурийском городском округе, где ехавшая на машине семья встретила на дороге тигра. Молодой хищник "попозировал" в листве, после еще какое-то время шел за автомобилем. Второй случай произошел в Надеждинском районе, где полосатого повстречал директор центра реабилитации по пути на работу. Информацию о тиграх передали в охотнадзор для выяснения ситуации.
"Обычно ливни и паводки не влияют на крупных хищников, но в дождь плохо слышно и трудно с запахами, поэтому, например, тигры могут вовремя не увидеть людей или машину. В первом случае это был годовалый тигренок, который сам по себе любопытный, здесь охотнадзор проверяет наличие матери", — сказал Арамилев.
По словам собеседника агентства, тигрица может оставить котенка в таком возрасте только в случае, когда отправляется на охоту. И если тигренок остается без матери дольше нескольких дней, с ней могло что-то случиться, поэтому информация проверяется. Во втором случае, как отметил эксперт, взрослый тигр просто шел по лесной дороге и поздно увидел, что едет машина.
Амурский тигр — один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную Красную книгу. В России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области, Еврейской автономной области. По результатам сплошного учета, в России обитают порядка 750 амурских тигров, включая тигрят.