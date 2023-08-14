https://ria.ru/20230814/tigry-1889864681.html

Эксперт рассказал, почему тигры вышли из тайги в Приморье во время ливней

Эксперт рассказал, почему тигры вышли из тайги в Приморье во время ливней - РИА Новости, 14.08.2023

Эксперт рассказал, почему тигры вышли из тайги в Приморье во время ливней

Тигры могли выйти из тайги во время сильных ливней и паводка в Приморье из-за плохой слышимости и "потери" большинства запахов, сообщил РИА Новости генеральный... РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T01:51

2023-08-14T01:51

2023-08-14T11:39

россия

приморский край

уссурийск

сергей арамилев

примгидромет

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/144245/15/1442451562_0:40:3500:2009_1920x0_80_0_0_08b31e10eee9e750de3fe554eec5e3c3.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 14 авг — РИА Новости. Тигры могли выйти из тайги во время сильных ливней и паводка в Приморье из-за плохой слышимости и "потери" большинства запахов, сообщил РИА Новости генеральный директор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев, комментируя близкие встречи жителей с хищником.В минувший вторник Примгидромет объявил штормовое предупреждение из-за тайфуна "Ханун" и полярного фронта, сообщалось, что 10-12 августа в Приморском крае они могут принести от 50 процентов до 110 процентов месячной нормы осадков. Дожди вызвали сильные паводки. Режим ЧС за время непогоды ввели в девяти муниципалитетах края. Большая часть спасательных сил сосредоточена в Уссурийске и Спасске-Дальнем, где сохраняется тяжелая обстановка. Из зоны паводков в Приморье эвакуировали более двух тысяч человек.Ранее центр "Амурский тигр" в своем Telegram-канале опубликовал видео, на которых жители Приморья запечатлели встречи с краснокнижными хищниками. Первый случай произошел в одном из наиболее пострадавших от паводка районов региона — Уссурийском городском округе, где ехавшая на машине семья встретила на дороге тигра. Молодой хищник "попозировал" в листве, после еще какое-то время шел за автомобилем. Второй случай произошел в Надеждинском районе, где полосатого повстречал директор центра реабилитации по пути на работу. Информацию о тиграх передали в охотнадзор для выяснения ситуации."Обычно ливни и паводки не влияют на крупных хищников, но в дождь плохо слышно и трудно с запахами, поэтому, например, тигры могут вовремя не увидеть людей или машину. В первом случае это был годовалый тигренок, который сам по себе любопытный, здесь охотнадзор проверяет наличие матери", — сказал Арамилев.По словам собеседника агентства, тигрица может оставить котенка в таком возрасте только в случае, когда отправляется на охоту. И если тигренок остается без матери дольше нескольких дней, с ней могло что-то случиться, поэтому информация проверяется. Во втором случае, как отметил эксперт, взрослый тигр просто шел по лесной дороге и поздно увидел, что едет машина.Амурский тигр — один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную Красную книгу. В России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области, Еврейской автономной области. По результатам сплошного учета, в России обитают порядка 750 амурских тигров, включая тигрят.

https://ria.ru/20230725/tigr-1886207172.html

https://ria.ru/20230707/tigryata-1882873350.html

россия

приморский край

уссурийск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, приморский край, уссурийск, сергей арамилев, примгидромет, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)