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Эксперт рассказал, почему тигры вышли из тайги в Приморье во время ливней - РИА Новости, 14.08.2023
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01:51 14.08.2023 (обновлено: 11:39 14.08.2023)
https://ria.ru/20230814/tigry-1889864681.html
Эксперт рассказал, почему тигры вышли из тайги в Приморье во время ливней
Эксперт рассказал, почему тигры вышли из тайги в Приморье во время ливней - РИА Новости, 14.08.2023
Эксперт рассказал, почему тигры вышли из тайги в Приморье во время ливней
Тигры могли выйти из тайги во время сильных ливней и паводка в Приморье из-за плохой слышимости и "потери" большинства запахов, сообщил РИА Новости генеральный... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T01:51
2023-08-14T11:39
россия
приморский край
уссурийск
сергей арамилев
примгидромет
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВЛАДИВОСТОК, 14 авг — РИА Новости. Тигры могли выйти из тайги во время сильных ливней и паводка в Приморье из-за плохой слышимости и "потери" большинства запахов, сообщил РИА Новости генеральный директор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев, комментируя близкие встречи жителей с хищником.В минувший вторник Примгидромет объявил штормовое предупреждение из-за тайфуна "Ханун" и полярного фронта, сообщалось, что 10-12 августа в Приморском крае они могут принести от 50 процентов до 110 процентов месячной нормы осадков. Дожди вызвали сильные паводки. Режим ЧС за время непогоды ввели в девяти муниципалитетах края. Большая часть спасательных сил сосредоточена в Уссурийске и Спасске-Дальнем, где сохраняется тяжелая обстановка. Из зоны паводков в Приморье эвакуировали более двух тысяч человек.Ранее центр "Амурский тигр" в своем Telegram-канале опубликовал видео, на которых жители Приморья запечатлели встречи с краснокнижными хищниками. Первый случай произошел в одном из наиболее пострадавших от паводка районов региона — Уссурийском городском округе, где ехавшая на машине семья встретила на дороге тигра. Молодой хищник "попозировал" в листве, после еще какое-то время шел за автомобилем. Второй случай произошел в Надеждинском районе, где полосатого повстречал директор центра реабилитации по пути на работу. Информацию о тиграх передали в охотнадзор для выяснения ситуации."Обычно ливни и паводки не влияют на крупных хищников, но в дождь плохо слышно и трудно с запахами, поэтому, например, тигры могут вовремя не увидеть людей или машину. В первом случае это был годовалый тигренок, который сам по себе любопытный, здесь охотнадзор проверяет наличие матери", — сказал Арамилев.По словам собеседника агентства, тигрица может оставить котенка в таком возрасте только в случае, когда отправляется на охоту. И если тигренок остается без матери дольше нескольких дней, с ней могло что-то случиться, поэтому информация проверяется. Во втором случае, как отметил эксперт, взрослый тигр просто шел по лесной дороге и поздно увидел, что едет машина.Амурский тигр — один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную Красную книгу. В России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области, Еврейской автономной области. По результатам сплошного учета, в России обитают порядка 750 амурских тигров, включая тигрят.
https://ria.ru/20230725/tigr-1886207172.html
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россия
приморский край
уссурийск
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россия, приморский край, уссурийск, сергей арамилев, примгидромет, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Россия, Приморский край, Уссурийск, Сергей Арамилев, Примгидромет, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Эксперт рассказал, почему тигры вышли из тайги в Приморье во время ливней

Тигры могли выйти из тайги во время ливней в Приморье из-за плохой слышимости

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкТигры
Тигры - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ВЛАДИВОСТОК, 14 авг — РИА Новости. Тигры могли выйти из тайги во время сильных ливней и паводка в Приморье из-за плохой слышимости и "потери" большинства запахов, сообщил РИА Новости генеральный директор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев, комментируя близкие встречи жителей с хищником.
В минувший вторник Примгидромет объявил штормовое предупреждение из-за тайфуна "Ханун" и полярного фронта, сообщалось, что 10-12 августа в Приморском крае они могут принести от 50 процентов до 110 процентов месячной нормы осадков. Дожди вызвали сильные паводки. Режим ЧС за время непогоды ввели в девяти муниципалитетах края. Большая часть спасательных сил сосредоточена в Уссурийске и Спасске-Дальнем, где сохраняется тяжелая обстановка. Из зоны паводков в Приморье эвакуировали более двух тысяч человек.
Ранее центр "Амурский тигр" в своем Telegram-канале опубликовал видео, на которых жители Приморья запечатлели встречи с краснокнижными хищниками. Первый случай произошел в одном из наиболее пострадавших от паводка районов региона — Уссурийском городском округе, где ехавшая на машине семья встретила на дороге тигра. Молодой хищник "попозировал" в листве, после еще какое-то время шел за автомобилем. Второй случай произошел в Надеждинском районе, где полосатого повстречал директор центра реабилитации по пути на работу. Информацию о тиграх передали в охотнадзор для выяснения ситуации.
"Обычно ливни и паводки не влияют на крупных хищников, но в дождь плохо слышно и трудно с запахами, поэтому, например, тигры могут вовремя не увидеть людей или машину. В первом случае это был годовалый тигренок, который сам по себе любопытный, здесь охотнадзор проверяет наличие матери", — сказал Арамилев.
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По словам собеседника агентства, тигрица может оставить котенка в таком возрасте только в случае, когда отправляется на охоту. И если тигренок остается без матери дольше нескольких дней, с ней могло что-то случиться, поэтому информация проверяется. Во втором случае, как отметил эксперт, взрослый тигр просто шел по лесной дороге и поздно увидел, что едет машина.
Амурский тигр — один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную Красную книгу. В России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области, Еврейской автономной области. По результатам сплошного учета, в России обитают порядка 750 амурских тигров, включая тигрят.
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РоссияПриморский крайУссурийскСергей АрамилевПримгидрометМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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