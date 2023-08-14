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Источник: Минобороны заказало партию "Тигров-М" в варианте "Безумный Макс" - РИА Новости, 14.08.2023
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14:54 14.08.2023 (обновлено: 15:07 14.08.2023)
https://ria.ru/20230814/tigr-1889975656.html
Источник: Минобороны заказало партию "Тигров-М" в варианте "Безумный Макс"
Источник: Минобороны заказало партию "Тигров-М" в варианте "Безумный Макс" - РИА Новости, 14.08.2023
Источник: Минобороны заказало партию "Тигров-М" в варианте "Безумный Макс"
Минобороны РФ заказало партию автомобилей "Тигр-М" в варианте "Безумный Макс" с усиленной защитой для охраны колонн, рассказал РИА Новости информированный... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T14:54
2023-08-14T15:07
россия
безопасность
форум "армия — 2023"
технологии
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КУБИНКА (Московская обл.), 14 авг - РИА Новости. Минобороны РФ заказало партию автомобилей "Тигр-М" в варианте "Безумный Макс" с усиленной защитой для охраны колонн, рассказал РИА Новости информированный источник.Машина впервые представлена на форуме "Армия-2023". Новая модификация "Тигра" получила дополнительную защиту в виде навесных бронелистов, получив необычный вид, схожий с техникой постапокалиптического боевика."В новой версии "Тигр-М" оснащен дополнительными бронелистами и имеет, соответственно, повышенную защиту. Среди разработчиков машина получила рабочее название "Безумный Макс". Военное ведомство уже приобрело несколько единиц новой техники", - сказал собеседник агентства.Данная версия бронеавтомобиля, согласно информационным материалам, предназначена для охраны колонн военной техники на марше, прикрытия районов развёртывания войск и ведения разведки. "Безумный Макс" способен эффективно поражать пехоту и легкую бронетехнику, небольшие беспилотники. На вооружении броневика стоит пулемёт 12,7 мм "Корд" или 7,62 мм ПКТМ, а также система постановки завес "Туча". Масса машины - 7,8 тонны, экипаж - 9 человек.Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ. РИА Новости – официальное информационное агентство форума.
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россия, безопасность, форум "армия — 2023", технологии
Россия, Безопасность, Форум "Армия — 2023", Технологии
Источник: Минобороны заказало партию "Тигров-М" в варианте "Безумный Макс"

Минобороны заказало партию "Тигров-М" с усиленной защитой для охраны колонн

© РИА Новости / Иван СураевАвтомобиль "Тигр-М" в варианте "Безумный Макс" на форуме "Армия-2023"
Автомобиль Тигр-М в варианте Безумный Макс на форуме Армия-2023 - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
© РИА Новости / Иван Сураев
Автомобиль "Тигр-М" в варианте "Безумный Макс" на форуме "Армия-2023"
Читать ria.ru в
КУБИНКА (Московская обл.), 14 авг - РИА Новости. Минобороны РФ заказало партию автомобилей "Тигр-М" в варианте "Безумный Макс" с усиленной защитой для охраны колонн, рассказал РИА Новости информированный источник.
Машина впервые представлена на форуме "Армия-2023". Новая модификация "Тигра" получила дополнительную защиту в виде навесных бронелистов, получив необычный вид, схожий с техникой постапокалиптического боевика.
"В новой версии "Тигр-М" оснащен дополнительными бронелистами и имеет, соответственно, повышенную защиту. Среди разработчиков машина получила рабочее название "Безумный Макс". Военное ведомство уже приобрело несколько единиц новой техники", - сказал собеседник агентства.
Данная версия бронеавтомобиля, согласно информационным материалам, предназначена для охраны колонн военной техники на марше, прикрытия районов развёртывания войск и ведения разведки. "Безумный Макс" способен эффективно поражать пехоту и легкую бронетехнику, небольшие беспилотники. На вооружении броневика стоит пулемёт 12,7 мм "Корд" или 7,62 мм ПКТМ, а также система постановки завес "Туча". Масса машины - 7,8 тонны, экипаж - 9 человек.
Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ. РИА Новости – официальное информационное агентство форума.
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РоссияБезопасностьФорум "Армия — 2023"Технологии
 
 
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