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В Турции температура воздуха поднялась до 47 градусов, сообщили СМИ - РИА Новости, 14.08.2023
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18:06 14.08.2023
https://ria.ru/20230814/temperatura-1890036368.html
В Турции температура воздуха поднялась до 47 градусов, сообщили СМИ
В Турции температура воздуха поднялась до 47 градусов, сообщили СМИ - РИА Новости, 14.08.2023
В Турции температура воздуха поднялась до 47 градусов, сообщили СМИ
Температура воздуха поднялась до 47 градусов в турецкой провинции Диярбакыр на юго-востоке страны, улицы опустели, ресторанный бизнес несет большие потери,... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T18:06
2023-08-14T18:06
в мире
турция
диярбакыр
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АНКАРА, 14 авг – РИА Новости. Температура воздуха поднялась до 47 градусов в турецкой провинции Диярбакыр на юго-востоке страны, улицы опустели, ресторанный бизнес несет большие потери, пишет газета Hürriyet. Турцию с воскресенья охватила очередная волна жары, в некоторых провинциях температура поднялась выше 46 градусов, эксперты призывают не выходить на улицу без особой необходимости. "В Диярбакыре рестораны остаются пустыми из-за жаркой погоды, превышающей сезонную норму. Жители провинции предпочитают не выходить на улицу днем. Когда столбики термометров поднимаются до 47 градусов, страдают и рестораны из-за отсутствия клиентов", - пишет издание. Ахмет Айдын, управляющий кафе-кондитерской, рассказал, что температура выше сезонной нормы сказалась и на их бизнесе. "Выходить на улицу в эти часы не очень правильно с точки зрения здоровья. Мы стараемся не стеснять наших клиентов, насколько это возможно. Мы принимаем их в помещении или на улице в зависимости от подходящих погодных условий и считаем, что нам это удается. Когда температура воздуха высокая, это сказывается на бизнесе многих заведений. Граждане предпочитают места с более прохладной погодой", - сказал он изданию.
https://ria.ru/20230813/zhara-1889807975.html
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в мире, турция, диярбакыр
В мире, Турция, Диярбакыр
В Турции температура воздуха поднялась до 47 градусов, сообщили СМИ

Hürriyet: в турецком Диарбакыре температура воздуха поднялась до 47 градусов

© iStock.com / Mehmet Hilmi BarcinТурция
Турция - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
© iStock.com / Mehmet Hilmi Barcin
Турция. Архивное фото
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АНКАРА, 14 авг – РИА Новости. Температура воздуха поднялась до 47 градусов в турецкой провинции Диярбакыр на юго-востоке страны, улицы опустели, ресторанный бизнес несет большие потери, пишет газета Hürriyet.
Турцию с воскресенья охватила очередная волна жары, в некоторых провинциях температура поднялась выше 46 градусов, эксперты призывают не выходить на улицу без особой необходимости.
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«
"В Диярбакыре рестораны остаются пустыми из-за жаркой погоды, превышающей сезонную норму. Жители провинции предпочитают не выходить на улицу днем. Когда столбики термометров поднимаются до 47 градусов, страдают и рестораны из-за отсутствия клиентов", - пишет издание.
Ахмет Айдын, управляющий кафе-кондитерской, рассказал, что температура выше сезонной нормы сказалась и на их бизнесе.
«
"Выходить на улицу в эти часы не очень правильно с точки зрения здоровья. Мы стараемся не стеснять наших клиентов, насколько это возможно. Мы принимаем их в помещении или на улице в зависимости от подходящих погодных условий и считаем, что нам это удается. Когда температура воздуха высокая, это сказывается на бизнесе многих заведений. Граждане предпочитают места с более прохладной погодой", - сказал он изданию.
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В миреТурцияДиярбакыр
 
 
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