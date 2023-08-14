https://ria.ru/20230814/tekhnoprom-1889904218.html

Новосибирская область готова к проведению юбилейного "Технопрома-2023"

Новосибирская область готова к проведению юбилейного "Технопрома-2023" - РИА Новости, 14.08.2023

Новосибирская область готова к проведению юбилейного "Технопрома-2023"

Власти, технологические компании, ученые и отраслевые специалисты Новосибирской области готовы к проведению юбилейного X международного форума технологического... РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T10:49

2023-08-14T10:49

2023-08-14T11:23

новосибирская область

андрей травников

экономика

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НОВОСИБИРСК, 14 авг – РИА Новости. Власти, технологические компании, ученые и отраслевые специалисты Новосибирской области готовы к проведению юбилейного X международного форума технологического развития "Технопром-2023", сообщила замгубернатора региона Ирина Мануйлова. Готовность региона к проведению одного из крупнейших мероприятий российской техносферы на оперативном совещании в понедельник рассмотрел губернатор Новосибирской области Андрей Травников. X юбилейный "Технопром-2023" пройдет в регионе с 22 по 25 августа. "Решены все организационные вопросы. Мероприятия, которые пройдут на площадках позволяют жителям Новосибирской области максимально погрузиться в научно-технологическое развитие таких сфер, как здравоохранение, агробиотехнологии, приборостроение, станкостроение. Уровень готовности – высокий", – сообщила Мануйлова. Андрей Травников подчеркнул масштаб и значимость предстоящего события, насыщенность программы форума. "Архитектура "Технопрома" в этом году – особенная. С одной стороны, присутствует большой региональный блок, который будет вести лично вице-премьер Дмитрий Николаевич Чернышенко. С другой стороны, в "Технопроме" этого года четко и явно присутствуют отраслевые треки. Все отрасли, сферы нашей жизни, по сути дела, будут представлены. За отраслевые блоки отвечают профильные министерства РФ и соответствующие крупные компании и корпорации", - сказал глава региона. Форум "Технопром-2023" проводится в формате Российской научно-технологической недели и включает мероприятия-спутники: III Национальный форум трансфера технологий, XVII Сибирская венчурная ярмарка, Стратегическая сессия научно-образовательных центров России, II Фестиваль научно-популярного и индустриального кино "Кремний", заседание совета АИРР, Школа молодых ученых. Программа форума включает 227 мероприятий десяти основных треков. В технологической выставке форума принимают участие более 250 компаний, 145 экспонентов. Около тысячи спикеров подтвердили участие в мероприятиях. Главные организаторы форума - правительство РФ и правительство Новосибирской области.

https://ria.ru/20230808/stroitelstvo-1888826879.html

https://ria.ru/20230806/bespilotnik-1888456460.html

новосибирская область

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новосибирская область, андрей травников, экономика