Рейтинг@Mail.ru
На форуме "Армия-2023" рассказали о самой востребованной технике в войсках - РИА Новости, 14.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:46 14.08.2023
https://ria.ru/20230814/tekhnika-1890056804.html
На форуме "Армия-2023" рассказали о самой востребованной технике в войсках
На форуме "Армия-2023" рассказали о самой востребованной технике в войсках - РИА Новости, 14.08.2023
На форуме "Армия-2023" рассказали о самой востребованной технике в войсках
БПЛА, управляемые снаряды, инженерная техника сейчас наиболее востребованы в войсках, сообщил в понедельник вице-премьер, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T19:46
2023-08-14T19:46
безопасность
технологии
кубинка
россия
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
патриот
форум "армия — 2023"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0e/1889957740_168:0:3676:1973_1920x0_80_0_0_a1601445760c82961c24c50f107fd1b4.jpg
КУБИНКА (Московская область), 14 авг - РИА Новости. БПЛА, управляемые снаряды, инженерная техника сейчас наиболее востребованы в войсках, сообщил в понедельник вице-премьер, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в интервью телеканалу "Звезда" на форуме "Армия-2023". По его словам, в прошлом году потребности начинались с ремонта, модернизации и увеличения поставок тяжелой и легкой бронетехники, танков, бронеавтомобилей, боеприпасов традиционных калибров, зенитных ракетных систем. "Сегодня... это увеличение запросов производства и поставки беспилотников, особенно востребовано сегодня направление по управляемым снарядам, управляемым не только по своей точности, но и по дальности - наши предприятия работают активно в этом направлении. Востребована также техника, которая обеспечивает инженерные войска - сегодня это одно из важных и востребованных направлений", - сказал Мантуров. По его словам, предприятия оперативно перестраивают свою логистику, производственные возможности, в зависимости от того, что наиболее востребовано именно сейчас госзаказчиком. "Как пример, если есть заказ базовый на 152 мм, на неуправляемый снаряд, в какой-то момент возникает больше потребность в 125 мм (снарядах) для танков, предприятие оперативно отрабатывает данные корректировки, потому что они возникают по ходу исполнения задач в зоне СВО", - уточнил министр. Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ. РИА Новости – официальное информационное агентство форума.
https://ria.ru/20230814/armiya-2023-1890033427.html
https://ria.ru/20230814/armiya-1889986021.html
кубинка
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0e/1889957740_607:0:3238:1973_1920x0_80_0_0_3c7f0a67b702ddd51feb2c12539efb9f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, технологии, кубинка, россия, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), патриот, форум "армия — 2023"
Безопасность, Технологии, Кубинка, Россия, Денис Мантуров, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Патриот, Форум "Армия — 2023"
На форуме "Армия-2023" рассказали о самой востребованной технике в войсках

На форуме "Армия-2023" рассказали о наиболее востребованной технике в войсках

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкМеждународный военно-технический форум "АРМИЯ-2023"
Международный военно-технический форум АРМИЯ-2023 - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Международный военно-технический форум "АРМИЯ-2023". Архивное фото
Читать ria.ru в
КУБИНКА (Московская область), 14 авг - РИА Новости. БПЛА, управляемые снаряды, инженерная техника сейчас наиболее востребованы в войсках, сообщил в понедельник вице-премьер, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в интервью телеканалу "Звезда" на форуме "Армия-2023".
По его словам, в прошлом году потребности начинались с ремонта, модернизации и увеличения поставок тяжелой и легкой бронетехники, танков, бронеавтомобилей, боеприпасов традиционных калибров, зенитных ракетных систем.
Посетители у стенда Министерства обороны Китая на выставке в рамках Международного военно-технического форума Армия-2023 в Конгрессно-выставочном центре Патриот - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
Ярославские предприятия представили на форуме "Армия" свои разработки
Вчера, 17:57
«
"Сегодня... это увеличение запросов производства и поставки беспилотников, особенно востребовано сегодня направление по управляемым снарядам, управляемым не только по своей точности, но и по дальности - наши предприятия работают активно в этом направлении. Востребована также техника, которая обеспечивает инженерные войска - сегодня это одно из важных и востребованных направлений", - сказал Мантуров.
По его словам, предприятия оперативно перестраивают свою логистику, производственные возможности, в зависимости от того, что наиболее востребовано именно сейчас госзаказчиком.
«
"Как пример, если есть заказ базовый на 152 мм, на неуправляемый снаряд, в какой-то момент возникает больше потребность в 125 мм (снарядах) для танков, предприятие оперативно отрабатывает данные корректировки, потому что они возникают по ходу исполнения задач в зоне СВО", - уточнил министр.
Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ. РИА Новости – официальное информационное агентство форума.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу на Международном военно-техническом форуме Армия-2023 - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
Шойгу ознакомился с продукцией российского ВПК на форуме "Армия-2023"
Вчера, 15:21
 
БезопасностьТехнологииКубинкаРоссияДенис МантуровМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)ПатриотФорум "Армия — 2023"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала