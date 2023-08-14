https://ria.ru/20230814/tekhnika-1890056804.html

На форуме "Армия-2023" рассказали о самой востребованной технике в войсках

На форуме "Армия-2023" рассказали о самой востребованной технике в войсках - РИА Новости, 14.08.2023

На форуме "Армия-2023" рассказали о самой востребованной технике в войсках

БПЛА, управляемые снаряды, инженерная техника сейчас наиболее востребованы в войсках, сообщил в понедельник вице-премьер, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T19:46

2023-08-14T19:46

2023-08-14T19:46

безопасность

технологии

кубинка

россия

денис мантуров

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

патриот

форум "армия — 2023"

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КУБИНКА (Московская область), 14 авг - РИА Новости. БПЛА, управляемые снаряды, инженерная техника сейчас наиболее востребованы в войсках, сообщил в понедельник вице-премьер, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в интервью телеканалу "Звезда" на форуме "Армия-2023". По его словам, в прошлом году потребности начинались с ремонта, модернизации и увеличения поставок тяжелой и легкой бронетехники, танков, бронеавтомобилей, боеприпасов традиционных калибров, зенитных ракетных систем. "Сегодня... это увеличение запросов производства и поставки беспилотников, особенно востребовано сегодня направление по управляемым снарядам, управляемым не только по своей точности, но и по дальности - наши предприятия работают активно в этом направлении. Востребована также техника, которая обеспечивает инженерные войска - сегодня это одно из важных и востребованных направлений", - сказал Мантуров. По его словам, предприятия оперативно перестраивают свою логистику, производственные возможности, в зависимости от того, что наиболее востребовано именно сейчас госзаказчиком. "Как пример, если есть заказ базовый на 152 мм, на неуправляемый снаряд, в какой-то момент возникает больше потребность в 125 мм (снарядах) для танков, предприятие оперативно отрабатывает данные корректировки, потому что они возникают по ходу исполнения задач в зоне СВО", - уточнил министр. Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ. РИА Новости – официальное информационное агентство форума.

https://ria.ru/20230814/armiya-2023-1890033427.html

https://ria.ru/20230814/armiya-1889986021.html

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безопасность, технологии, кубинка, россия, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), патриот, форум "армия — 2023"