https://ria.ru/20230814/tekhnika-1890056804.html
На форуме "Армия-2023" рассказали о самой востребованной технике в войсках
На форуме "Армия-2023" рассказали о самой востребованной технике в войсках - РИА Новости, 14.08.2023
На форуме "Армия-2023" рассказали о самой востребованной технике в войсках
БПЛА, управляемые снаряды, инженерная техника сейчас наиболее востребованы в войсках, сообщил в понедельник вице-премьер, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T19:46
2023-08-14T19:46
2023-08-14T19:46
безопасность
технологии
кубинка
россия
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
патриот
форум "армия — 2023"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0e/1889957740_168:0:3676:1973_1920x0_80_0_0_a1601445760c82961c24c50f107fd1b4.jpg
КУБИНКА (Московская область), 14 авг - РИА Новости. БПЛА, управляемые снаряды, инженерная техника сейчас наиболее востребованы в войсках, сообщил в понедельник вице-премьер, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в интервью телеканалу "Звезда" на форуме "Армия-2023". По его словам, в прошлом году потребности начинались с ремонта, модернизации и увеличения поставок тяжелой и легкой бронетехники, танков, бронеавтомобилей, боеприпасов традиционных калибров, зенитных ракетных систем. "Сегодня... это увеличение запросов производства и поставки беспилотников, особенно востребовано сегодня направление по управляемым снарядам, управляемым не только по своей точности, но и по дальности - наши предприятия работают активно в этом направлении. Востребована также техника, которая обеспечивает инженерные войска - сегодня это одно из важных и востребованных направлений", - сказал Мантуров. По его словам, предприятия оперативно перестраивают свою логистику, производственные возможности, в зависимости от того, что наиболее востребовано именно сейчас госзаказчиком. "Как пример, если есть заказ базовый на 152 мм, на неуправляемый снаряд, в какой-то момент возникает больше потребность в 125 мм (снарядах) для танков, предприятие оперативно отрабатывает данные корректировки, потому что они возникают по ходу исполнения задач в зоне СВО", - уточнил министр. Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ. РИА Новости – официальное информационное агентство форума.
https://ria.ru/20230814/armiya-2023-1890033427.html
https://ria.ru/20230814/armiya-1889986021.html
кубинка
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0e/1889957740_607:0:3238:1973_1920x0_80_0_0_3c7f0a67b702ddd51feb2c12539efb9f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, технологии, кубинка, россия, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), патриот, форум "армия — 2023"
Безопасность, Технологии, Кубинка, Россия, Денис Мантуров, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Патриот, Форум "Армия — 2023"
На форуме "Армия-2023" рассказали о самой востребованной технике в войсках
На форуме "Армия-2023" рассказали о наиболее востребованной технике в войсках