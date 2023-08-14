https://ria.ru/20230814/tayfun-1889871228.html
Жителей Приморья предупредили о последствиях нового тайфуна
Жителей Приморья предупредили о последствиях нового тайфуна - РИА Новости, 14.08.2023
Жителей Приморья предупредили о последствиях нового тайфуна
Новый тайфун 17 августа принесет сильные дожди на восток Приморья, серьёзно пострадавшего от "Хануна", сообщает Примгидромет. РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T05:47
2023-08-14T05:47
2023-08-14T05:47
происшествия
уссурийск
спасск-дальний
японское море
примгидромет
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВЛАДИВОСТОК, 14 авг – РИА Новости. Новый тайфун 17 августа принесет сильные дожди на восток Приморья, серьёзно пострадавшего от "Хануна", сообщает Примгидромет. Ранее тайфун "Ханун" и полярный фронт принесли в Приморье ливни, которые вызвали сильные паводки. Режим ЧС за время непогоды ввели в девяти муниципалитетах края. Большая часть спасательных сил сосредоточена в Уссурийске и Спасске-Дальнем, где сохраняется тяжелая обстановка. Из зоны паводков в Приморье эвакуировали более 2 тысяч человек, рассказали в воскресенье в МЧС. По данным на понедельник, число затопленных домов выросло до 4620, отрезанными остаются 32 населённых пункта, переливы – на 58 участках дорог. "В четверг, 17 августа, над Японским морем по направлению к острову Хоккайдо станет смещаться тайфун LAN. По последним расчетам, траектория вихря пройдет юго-восточнее Приморья. Под влиянием его западной периферии на востоке края возможны сильные дожди. На остальной территории местами кратковременные дожди", - говорится в сообщении. Дожди приведут к подъему уровня воды на реках восточного побережья на 0,6-1,2 метра, на отдельных участках - с кратковременным выходом воды из низких берегов, отмечают синоптики. В пятницу, 18 августа, фронтальные разделы покинут Приморье. Вслед за ними начнет вторгаться гребень тихоокеанского антициклона. Вероятность кратковременных дождей и гроз увеличится.
https://ria.ru/20230813/pavodok-1889841903.html
https://ria.ru/20230814/primore-1889866113.html
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происшествия, уссурийск, спасск-дальний, японское море, примгидромет, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Уссурийск, Спасск-Дальний, Японское море, Примгидромет, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Жителей Приморья предупредили о последствиях нового тайфуна
"Примгидромет": новый тайфун принесет сильные дожди на восток Приморья