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“Их никто не видел”: на Украине "потеряли" британские танки

“Их никто не видел”: на Украине "потеряли" британские танки - РИА Новости, 14.08.2023

“Их никто не видел”: на Украине "потеряли" британские танки

Танки Challenger 2, предоставленные ВСУ Великобританией, так и не появились на поле боя, пишет британский подполковник Стюард Кроуфорд в газете Daily Express. РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T15:21

2023-08-14T15:21

2023-08-14T15:21

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МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Танки Challenger 2, предоставленные ВСУ Великобританией, так и не появились на поле боя, пишет британский подполковник Стюард Кроуфорд в газете Daily Express.“Пока нет никаких следов танков Challenger 2. Военный корреспондент Джонатан Бил, находящийся сейчас на Украине, недавно написал в Twitter, что он спросил двух руководящих военными действиями генералов ВСУ о местонахождении танков. Ему ответили, что у ВСУ их нет. Они, должно быть, где-то в другом месте, в бой их не вводят”, – поделился он имеющейся информацией.Подполковник также признался, что, если Challenger 2 и появлялись на поле боя, они вряд ли бы долго продержались. Эти танки уязвимы для мин и БПЛА, как и Leopard 2.В любом случае, по словам Кроуфорда, эти танки не смогут усилить ВСУ.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230814/istrebiteli-1889901469.html

https://ria.ru/20230814/ugroza-1889917548.html

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технологии, украина, великобритания, россия, сергей лавров, вооруженные силы украины, нато, twitter