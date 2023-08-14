https://ria.ru/20230814/su-34-1889869967.html

Су-34 поразили три пункта временной дислокации ВСУ в ДНР

Су-34 поразили три пункта временной дислокации ВСУ в ДНР - РИА Новости, 14.08.2023

Су-34 поразили три пункта временной дислокации ВСУ в ДНР

Истребители-бомбардировщики Су-34 группировки войск "Юг" нанесли удары по пунктам временной дислокации двух бригад ВСУ, сообщил РИА Новости начальник... РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T05:02

2023-08-14T05:02

2023-08-14T09:13

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

авдеевка

клещеевка

вадим астафьев

вооруженные силы украины

су-34

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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Истребители-бомбардировщики Су-34 группировки войск "Юг" нанесли удары по пунктам временной дислокации двух бригад ВСУ, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев."Истребители-бомбардировщики Су-34 Южной группировки войск нанесли поражение управляемыми боеприпасами по двум пунктам временной дислокации 3-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Белая Гора", — сказал он.Су-34 также нанесли ракетно-бомбовый удар по пункту временной дислокации, складу боеприпасов и двум районам сосредоточения вооружения и военной техники 110-й отдельной механизированной бригады противника в Авдеевке.Кроме того, штурмовая и армейская авиация поразила живую силу и бронетехнику подразделений ВСУ, атаковавших в районах Богдановки, Клещеевки, Андреевки, Белогоровки, Красногоровки и Спорного.Артиллерия группировки при контрбатарейной борьбе уничтожила два украинских 120-миллиметровых миномета с расчетами на боевых позициях вблизи Верхнекаменского и Красногоровки, заключил Астафьев.

https://ria.ru/20230810/samolety-1889192702.html

донецкая народная республика

авдеевка

клещеевка

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безопасность, донецкая народная республика, авдеевка, клещеевка, вадим астафьев, вооруженные силы украины, су-34