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Родители в спорах объединяются против меня. "Страхи/Детские травмы"
Родители в спорах объединяются против меня. "Страхи/Детские травмы" - РИА Новости, 14.08.2023
Родители в спорах объединяются против меня. "Страхи/Детские травмы"
София — единственный ребенок в семье. Героиня росла в любви… но без поддержки со стороны родителей. Особенно остро это проявляется во время споров: папа и мама объединяются против Софии, и та чувствует себя одной против всех. Тактика "родители должны выступать единым фронтом" привела к травме. Как ее преодолеть?
2023-08-14T12:00
2023-08-14T12:00
2023-08-14T12:00
страхи
отношения
наталья лосева
психология
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Родители в спорах объединяются против меня. "Страхи/Детские травмы"
София — единственный ребенок в семье. Героиня росла в любви… но без поддержки со стороны родителей. Особенно остро это проявляется во время споров: папа и мама объединяются против Софии, и та чувствует себя одной против всех. Тактика «родители должны выступать единым фронтом» привела к травме. Как ее преодолеть?
audio/mpeg
Родители в спорах объединяются против меня. "Страхи/Детские травмы"
София — единственный ребенок в семье. Героиня росла в любви… но без поддержки со стороны родителей. Особенно остро это проявляется во время споров: папа и мама объединяются против Софии, и та чувствует себя одной против всех. Тактика «родители должны выступать единым фронтом» привела к травме. Как ее преодолеть?
audio/mpeg
Историю героини Софии разбирают медицинский психолог, кандидат психологических наук Артур Тимофеев и ведущая подкаста Наталья Лосева.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь: Apple Podcasts, Google Podcasts Яндекс.Музыка, VK Музыка и Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста. Cледите за новостями и новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте.________Редактор эпизода: Анна ГлушенковаМонтаж: Анастасия Паниоти
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отношения, наталья лосева, психология, аудио
Страхи, отношения, Наталья Лосева, Психология
Родители в спорах объединяются против меня. "Страхи/Детские травмы"
София — единственный ребенок в семье. Героиня росла в любви… но без поддержки со стороны родителей. Особенно остро это проявляется во время споров: папа и мама объединяются против Софии, и та чувствует себя одной против всех. Тактика "родители должны выступать единым фронтом" привела к травме. Как ее преодолеть?