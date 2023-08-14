https://ria.ru/20230814/strakhi-1889579957.html

Родители в спорах объединяются против меня. "Страхи/Детские травмы"

Родители в спорах объединяются против меня. "Страхи/Детские травмы" - РИА Новости, 14.08.2023

Родители в спорах объединяются против меня. "Страхи/Детские травмы"

София — единственный ребенок в семье. Героиня росла в любви… но без поддержки со стороны родителей. Особенно остро это проявляется во время споров: папа и мама объединяются против Софии, и та чувствует себя одной против всех. Тактика "родители должны выступать единым фронтом" привела к травме. Как ее преодолеть?

2023-08-14T12:00

2023-08-14T12:00

2023-08-14T12:00

страхи

отношения

наталья лосева

психология

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Родители в спорах объединяются против меня. "Страхи/Детские травмы" София — единственный ребенок в семье. Героиня росла в любви… но без поддержки со стороны родителей. Особенно остро это проявляется во время споров: папа и мама объединяются против Софии, и та чувствует себя одной против всех. Тактика «родители должны выступать единым фронтом» привела к травме. Как ее преодолеть? audio/mpeg

Родители в спорах объединяются против меня. "Страхи/Детские травмы" София — единственный ребенок в семье. Героиня росла в любви… но без поддержки со стороны родителей. Особенно остро это проявляется во время споров: папа и мама объединяются против Софии, и та чувствует себя одной против всех. Тактика «родители должны выступать единым фронтом» привела к травме. Как ее преодолеть? audio/mpeg

Историю героини Софии разбирают медицинский психолог, кандидат психологических наук Артур Тимофеев и ведущая подкаста Наталья Лосева.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь: Apple Podcasts, Google Podcasts Яндекс.Музыка, VK Музыка и Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста. Cледите за новостями и новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте.________Редактор эпизода: Анна ГлушенковаМонтаж: Анастасия Паниоти

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

отношения, наталья лосева, психология, аудио