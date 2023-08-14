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В НРА считают, что ЦБ повысит ключевую ставку на два процентных пункта - РИА Новости, 14.08.2023
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17:43 14.08.2023
https://ria.ru/20230814/stavka-1890029703.html
В НРА считают, что ЦБ повысит ключевую ставку на два процентных пункта
В НРА считают, что ЦБ повысит ключевую ставку на два процентных пункта - РИА Новости, 14.08.2023
В НРА считают, что ЦБ повысит ключевую ставку на два процентных пункта
ЦБ РФ может повысить ключевую ставку во вторник сразу на 2 п.п. - до 10,5%, что охладит спрос в экономике и подсократит объем импорта, прокомментировал РИА... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T17:43
2023-08-14T17:43
россия
сергей гришунин
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. ЦБ РФ может повысить ключевую ставку во вторник сразу на 2 п.п. - до 10,5%, что охладит спрос в экономике и подсократит объем импорта, прокомментировал РИА Новости управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин. Банк России ранее в понедельник заявил, что 15 августа проведет внеочередное заседание совета директоров по ключевой ставке. Сейчас ключевая ставка составляет 8,5% годовых. "Мы предполагаем, что ставка будет повышена в этот раз достаточно резко - на 2 процентных пункта, до 10,5%. Цель повышения - снизить совокупный спрос и тем самым несколько сократить объем импорта, что может стабилизировать курс рубля", - говорит Гришунин. На июльском заседании Банк России повысил ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт - до 8,5% годовых. Тогда же ЦБ немного изменил сигнал по ключевой ставке, отметив, что по-прежнему допускает ее дальнейшее повышение на ближайших заседаниях, но без оговорки, что это будет происходить в условиях постепенного увеличения текущего инфляционного давления. Следующее плановое заседание должно состояться 15 сентября.
https://ria.ru/20230721/stavka-1885558738.html
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россия, сергей гришунин, центральный банк рф (цб рф), экономика
Россия, Сергей Гришунин, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Экономика
В НРА считают, что ЦБ повысит ключевую ставку на два процентных пункта

Гришунин: ЦБ может повысить ключевую ставку во вторник до 10,5 процента

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЦентральный банк России
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. ЦБ РФ может повысить ключевую ставку во вторник сразу на 2 п.п. - до 10,5%, что охладит спрос в экономике и подсократит объем импорта, прокомментировал РИА Новости управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин.
Банк России ранее в понедельник заявил, что 15 августа проведет внеочередное заседание совета директоров по ключевой ставке. Сейчас ключевая ставка составляет 8,5% годовых.
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"Мы предполагаем, что ставка будет повышена в этот раз достаточно резко - на 2 процентных пункта, до 10,5%. Цель повышения - снизить совокупный спрос и тем самым несколько сократить объем импорта, что может стабилизировать курс рубля", - говорит Гришунин.
На июльском заседании Банк России повысил ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт - до 8,5% годовых. Тогда же ЦБ немного изменил сигнал по ключевой ставке, отметив, что по-прежнему допускает ее дальнейшее повышение на ближайших заседаниях, но без оговорки, что это будет происходить в условиях постепенного увеличения текущего инфляционного давления.
Следующее плановое заседание должно состояться 15 сентября.
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