https://ria.ru/20230814/spetsoperatsiya-1889978162.html
Рабочая группа по СВО продолжит внедрение стандарта поддержки бойцов
Рабочая группа по СВО продолжит внедрение стандарта поддержки бойцов - РИА Новости, 14.08.2023
Рабочая группа по СВО продолжит внедрение стандарта поддержки бойцов
Рабочая группа по специальной военной операции продолжит внедрение Единого стандарта поддержки бойцов и членов их семей, который включает бесплатное... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T15:04
2023-08-14T15:04
2023-08-14T15:04
специальная военная операция на украине
общество
россия
донбасс
андрей турчак
совет федерации рф
единая россия
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Рабочая группа по специальной военной операции продолжит внедрение Единого стандарта поддержки бойцов и членов их семей, который включает бесплатное соцобслуживание для родителей и супругов, а также работу по обеспечению учета боевого опыта и квалификации, полученными участниками СВО в составе добровольческих формирований, при переходе на контракт, сообщил глава рабочей группы, первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак в своем Telegram-канале. "Среди ключевых инициатив группы, над которыми продолжаем работать, - обеспечение учета боевого опыта и квалификации, полученными участниками СВО в составе добровольческих формирований, при переходе на контракт; внедрение Единого стандарта региональных мер поддержки участников СВО и членов их семей, который включает бесплатное соцобслуживание для родителей и супругов бойцов; зачисление детей военнослужащих в кружки, секции, на продленку; сохранение льгот и статуса многодетной семьи при гибели в СВО одного из детей", - написал Турчак. Кроме того, по его словам, рабочая группа продолжит работу над установлением "бесшовного механизма" перевода военнослужащих на лечение из военных в гражданские больницы и обратно, а также увеличением пропускной способности военно-врачебных комиссий; исключением из состава доходов, учитываемых при назначения детских пособий, выплат контрактникам и добровольцам, которые выполняют боевые задачи в зоне СВО, а также единовременных поощрений за награды. По словам Турчака, в шестом докладе президенту РФ рабочая группа по СВО подвела итоги за первое полугодие. "Отработали около 28 тысяч обращений от участников спецоперации и членов их семей. Решили много частных проблем – от возвращения домой ошибочно мобилизованных до обеспечения снаряжением, выплатами, отправки в отпуск", - сообщил Турчак. Он отметил, что на основе обращений в группу были подготовлены десятки инициатив. "Многие из них уже стали федеральными законами. Среди них – признание ополченцев Донбасса ветеранами боевых действий, право участников СВО на бесплатную юрпомощь, включение их самих и их детей в специальную квоту при поступлении в вузы и ряд других мер поддержки", - рассказал Турчак.
https://ria.ru/20230721/podderzhka-1885588802.html
https://ria.ru/20230317/fond-1858479710.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, донбасс, андрей турчак, совет федерации рф, единая россия
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Донбасс, Андрей Турчак, Совет Федерации РФ, Единая Россия
Рабочая группа по СВО продолжит внедрение стандарта поддержки бойцов
Турчак: рабочая группа по СВО продолжит внедрение Единого стандарта поддержки
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости.
Рабочая группа по специальной военной операции продолжит внедрение Единого стандарта поддержки бойцов и членов их семей, который включает бесплатное соцобслуживание для родителей и супругов, а также работу по обеспечению учета боевого опыта и квалификации, полученными участниками СВО в составе добровольческих формирований, при переходе на контракт, сообщил глава рабочей группы, первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак в своем Telegram-канале
.
"Среди ключевых инициатив группы, над которыми продолжаем работать, - обеспечение учета боевого опыта и квалификации, полученными участниками СВО в составе добровольческих формирований, при переходе на контракт; внедрение Единого стандарта региональных мер поддержки участников СВО и членов их семей, который включает бесплатное соцобслуживание для родителей и супругов бойцов; зачисление детей военнослужащих в кружки, секции, на продленку; сохранение льгот и статуса многодетной семьи при гибели в СВО одного из детей", - написал Турчак.
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Кроме того, по его словам, рабочая группа продолжит работу над установлением "бесшовного механизма" перевода военнослужащих на лечение из военных в гражданские больницы и обратно, а также увеличением пропускной способности военно-врачебных комиссий; исключением из состава доходов, учитываемых при назначения детских пособий, выплат контрактникам и добровольцам, которые выполняют боевые задачи в зоне СВО, а также единовременных поощрений за награды.
По словам Турчака, в шестом докладе президенту РФ
рабочая группа по СВО подвела итоги за первое полугодие.
"Отработали около 28 тысяч обращений от участников спецоперации и членов их семей. Решили много частных проблем – от возвращения домой ошибочно мобилизованных до обеспечения снаряжением, выплатами, отправки в отпуск", - сообщил Турчак.
Он отметил, что на основе обращений в группу были подготовлены десятки инициатив.
"Многие из них уже стали федеральными законами. Среди них – признание ополченцев Донбасса
ветеранами боевых действий, право участников СВО на бесплатную юрпомощь, включение их самих и их детей в специальную квоту при поступлении в вузы и ряд других мер поддержки", - рассказал Турчак.
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