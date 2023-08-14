https://ria.ru/20230814/spetsoperatsiya-1889978162.html

Рабочая группа по СВО продолжит внедрение стандарта поддержки бойцов

Рабочая группа по СВО продолжит внедрение стандарта поддержки бойцов - РИА Новости, 14.08.2023

Рабочая группа по СВО продолжит внедрение стандарта поддержки бойцов

Рабочая группа по специальной военной операции продолжит внедрение Единого стандарта поддержки бойцов и членов их семей, который включает бесплатное... РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T15:04

2023-08-14T15:04

2023-08-14T15:04

специальная военная операция на украине

общество

россия

донбасс

андрей турчак

совет федерации рф

единая россия

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Рабочая группа по специальной военной операции продолжит внедрение Единого стандарта поддержки бойцов и членов их семей, который включает бесплатное соцобслуживание для родителей и супругов, а также работу по обеспечению учета боевого опыта и квалификации, полученными участниками СВО в составе добровольческих формирований, при переходе на контракт, сообщил глава рабочей группы, первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак в своем Telegram-канале. "Среди ключевых инициатив группы, над которыми продолжаем работать, - обеспечение учета боевого опыта и квалификации, полученными участниками СВО в составе добровольческих формирований, при переходе на контракт; внедрение Единого стандарта региональных мер поддержки участников СВО и членов их семей, который включает бесплатное соцобслуживание для родителей и супругов бойцов; зачисление детей военнослужащих в кружки, секции, на продленку; сохранение льгот и статуса многодетной семьи при гибели в СВО одного из детей", - написал Турчак. Кроме того, по его словам, рабочая группа продолжит работу над установлением "бесшовного механизма" перевода военнослужащих на лечение из военных в гражданские больницы и обратно, а также увеличением пропускной способности военно-врачебных комиссий; исключением из состава доходов, учитываемых при назначения детских пособий, выплат контрактникам и добровольцам, которые выполняют боевые задачи в зоне СВО, а также единовременных поощрений за награды. По словам Турчака, в шестом докладе президенту РФ рабочая группа по СВО подвела итоги за первое полугодие. "Отработали около 28 тысяч обращений от участников спецоперации и членов их семей. Решили много частных проблем – от возвращения домой ошибочно мобилизованных до обеспечения снаряжением, выплатами, отправки в отпуск", - сообщил Турчак. Он отметил, что на основе обращений в группу были подготовлены десятки инициатив. "Многие из них уже стали федеральными законами. Среди них – признание ополченцев Донбасса ветеранами боевых действий, право участников СВО на бесплатную юрпомощь, включение их самих и их детей в специальную квоту при поступлении в вузы и ряд других мер поддержки", - рассказал Турчак.

https://ria.ru/20230721/podderzhka-1885588802.html

https://ria.ru/20230317/fond-1858479710.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, донбасс, андрей турчак, совет федерации рф, единая россия