https://ria.ru/20230814/skiros-1889919350.html

На острове Скирос может появиться новая военная база США, пишут СМИ

На острове Скирос может появиться новая военная база США, пишут СМИ - РИА Новости, 14.08.2023

На острове Скирос может появиться новая военная база США, пишут СМИ

Старый план США получить "авианосец в Эгейском море" может быть реализован на острове Скирос, который обсуждается для создания новой американской военной базы,... РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T11:45

2023-08-14T11:45

2023-08-14T11:45

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АФИНЫ, 14 авг - РИА Новости. Старый план США получить "авианосец в Эгейском море" может быть реализован на острове Скирос, который обсуждается для создания новой американской военной базы, пишет газета "То Вима". Палата представителей конгресса США приняла поправку к законопроекту об оборонном бюджете (NDAA), которая призывает рассмотреть возможность создания американских военных баз на греческих островах. "Поправке, принятой палатой представителей США, предстоит пройти долгий путь, чтобы быть в конечном итоге включенной в законопроект о оборонный бюджет США на 2024 год, но, похоже, она достигает своей первой цели. Эта цель достаточно рано начать дискуссию о продлении MDCA (греко-американского соглашения о взаимном оборонном сотрудничестве, которое с 2021 года имеет пятилетний срок действия и, как ожидается, будет продлено в 2026 году", - пишет газета. По ее мнению, в список "услуг", предоставляемых США в рамках MDCA, может быть включен Скирос - "остров, положение которого характеризуется как стратегической важности". "Афины пытались нанести Скирос на карту американских объектов несколько лет назад. Остров предлагался американцам как возможный вариант во время обсуждения продления MDCA в 2021 году, но окончательно не был одобрен Вашингтоном, поскольку США предпочли оставить это в стороне. При этом участники переговоров в те дни отметили, что приоритетом тогда был Александруполис, что было подтверждено как стратегический выбор", - пишет газета. "Источники отмечают, однако, что Скирос - это предложение, которое на самом деле могло бы отлично послужить американцам". – сообщила "То Вима". Сейчас на этом острове находится 135-й авиационный полк с отличным военным аэропортом, где с 2021 года размещаются две системы БПЛА "Heron" израильского производства. Также на Скиросе был развернут 22-й дивизион ЗРК Patriot, отсюда могут действовать самолеты других частей. "Готовая и полностью функциональная база с множеством возможностей, как говорят специалисты, подчеркивая привилегированное положение острова, который можно охарактеризовать как "авианосец посреди Эгейского моря". Все три естественные гавани, имеющиеся на острове, важны и могут быть использованы должным образом. Скирос может дополнять существующие американские базы, в том числе в Александруполисе, Суде, Ларисе, которые систематически укрепляются. Остров дает возможность контроля над всем регионом", - пишет газета. Греция и США в 2019 и в 2021 годах внесли поправки в Соглашение о взаимном оборонном сотрудничестве между Грецией и США (Mutual Defense Cooperation Agreement, MDCA), которые предоставляют Америке новые военные базы на греческой территории. Срок действия соглашения определен в пять лет вместо одного года. До 2019 года у США была одна военная база в Греции, сейчас их девять. США получили в свое распоряжение порт Александруполис на севере страны, который используют для перевозки военной техники в Восточную Европу и на Украину. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230208/f35-1850482658.html

https://ria.ru/20221026/ukraina-1826966359.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, сша, украина, россия, дмитрий песков, сергей лавров, нато