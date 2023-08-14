https://ria.ru/20230814/shkolnitsa-1890080594.html

В Ижевске задержали педофила, от которого сбежала школьница

В Ижевске задержали педофила, от которого сбежала школьница - РИА Новости, 14.08.2023

В Ижевске задержали педофила, от которого сбежала школьница

Правоохранители задержали предполагаемого педофила, спасаясь от которого, школьница в Ижевске выпрыгнула из окна, попав в больницу в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T22:46

2023-08-14T22:46

2023-08-14T22:57

происшествия

россия

ижевск

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия – радио sputnik

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УФА, 14 авг – РИА Новости. Правоохранители задержали предполагаемого педофила, спасаясь от которого, школьница в Ижевске выпрыгнула из окна, попав в больницу в тяжелом состоянии, сообщили в СК РФ.Ранее источник РИА Новости в экстренных службах Удмуртии сообщал, что в Ижевске школьница выпрыгнула из окна четвертого этажа, спасаясь от домогательств знакомого. Девочку госпитализировали. В прокуратуре региона агентству сообщали, что отношении предполагаемого педофила возбудили уголовное дело.Позже вице-премьер правительства региона Эльвира Пинчук сообщила о состоянии девочки: она находится в тяжелом состоянии и за ее жизнь борются лучшие нейрохирурги Удмуртии.СКР в своем телеграм-канале сообщает, что глава ведомства Александр Бастрыкин запросил доклад по уголовному делу о совершении противоправных действий в отношении несовершеннолетней в Удмуртии."В следственном управлении СК России по Республике Удмуртия расследуется уголовное дело, возбужденное по факту совершения преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней. Убегая от нападавшего, девочка выпрыгнула из окна квартиры, в результате чего получила травмы и госпитализирована в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.Отмечается, что "в рамках расследования уголовного дела мужчина был задержан, с ним проводятся необходимые следственные действия, решается вопрос об избрании меры пресечения".

https://ria.ru/20230802/lager-1887810657.html

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происшествия, россия, ижевск, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), происшествия – радио sputnik