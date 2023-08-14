https://ria.ru/20230814/shkolnitsa-1890080594.html
В Ижевске задержали педофила, от которого сбежала школьница
В Ижевске задержали педофила, от которого сбежала школьница - РИА Новости, 14.08.2023
В Ижевске задержали педофила, от которого сбежала школьница
Правоохранители задержали предполагаемого педофила, спасаясь от которого, школьница в Ижевске выпрыгнула из окна, попав в больницу в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T22:46
2023-08-14T22:46
2023-08-14T22:57
происшествия
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ижевск
александр бастрыкин
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УФА, 14 авг – РИА Новости. Правоохранители задержали предполагаемого педофила, спасаясь от которого, школьница в Ижевске выпрыгнула из окна, попав в больницу в тяжелом состоянии, сообщили в СК РФ.Ранее источник РИА Новости в экстренных службах Удмуртии сообщал, что в Ижевске школьница выпрыгнула из окна четвертого этажа, спасаясь от домогательств знакомого. Девочку госпитализировали. В прокуратуре региона агентству сообщали, что отношении предполагаемого педофила возбудили уголовное дело.Позже вице-премьер правительства региона Эльвира Пинчук сообщила о состоянии девочки: она находится в тяжелом состоянии и за ее жизнь борются лучшие нейрохирурги Удмуртии.СКР в своем телеграм-канале сообщает, что глава ведомства Александр Бастрыкин запросил доклад по уголовному делу о совершении противоправных действий в отношении несовершеннолетней в Удмуртии."В следственном управлении СК России по Республике Удмуртия расследуется уголовное дело, возбужденное по факту совершения преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней. Убегая от нападавшего, девочка выпрыгнула из окна квартиры, в результате чего получила травмы и госпитализирована в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.Отмечается, что "в рамках расследования уголовного дела мужчина был задержан, с ним проводятся необходимые следственные действия, решается вопрос об избрании меры пресечения".
https://ria.ru/20230802/lager-1887810657.html
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РИА Новости
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происшествия, россия, ижевск, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), происшествия – радио sputnik
Происшествия, Россия, Ижевск, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия – Радио Sputnik
В Ижевске задержали педофила, от которого сбежала школьница
В Ижевске задержали педофила, от которого сбежала школьница, выпрыгнув в окно
УФА, 14 авг – РИА Новости. Правоохранители задержали предполагаемого педофила, спасаясь от которого, школьница в Ижевске выпрыгнула из окна, попав в больницу в тяжелом состоянии, сообщили в СК РФ.
Ранее источник РИА Новости в экстренных службах Удмуртии сообщал, что в Ижевске школьница выпрыгнула из окна четвертого этажа, спасаясь от домогательств знакомого. Девочку госпитализировали. В прокуратуре региона агентству сообщали, что отношении предполагаемого педофила возбудили уголовное дело.
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Позже вице-премьер правительства региона Эльвира Пинчук сообщила о состоянии девочки: она находится в тяжелом состоянии и за ее жизнь борются лучшие нейрохирурги Удмуртии.
СКР в своем телеграм-канале сообщает, что глава ведомства Александр Бастрыкин
запросил доклад по уголовному делу о совершении противоправных действий в отношении несовершеннолетней в Удмуртии.
«
"В следственном управлении СК России по Республике Удмуртия расследуется уголовное дело, возбужденное по факту совершения преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней. Убегая от нападавшего, девочка выпрыгнула из окна квартиры, в результате чего получила травмы и госпитализирована в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
Отмечается, что "в рамках расследования уголовного дела мужчина был задержан, с ним проводятся необходимые следственные действия, решается вопрос об избрании меры пресечения".
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