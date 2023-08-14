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На форуме "Машук" в Пятигорске сплели маскировочные сети бойцам СВО
На форуме "Машук" в Пятигорске сплели маскировочные сети бойцам СВО - РИА Новости, 14.08.2023
На форуме "Машук" в Пятигорске сплели маскировочные сети бойцам СВО
Участники всероссийского форума "Машук" в Пятигорске сплели маскировочные сети в помощь бойцам СВО, сообщает администрация города в своем телеграм-канале. РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T20:45
2023-08-14T20:45
2023-08-14T20:45
надежные люди
пятигорск
машук (форум)
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ПЯТИГОРСК, 14 авг - РИА Новости. Участники всероссийского форума "Машук" в Пятигорске сплели маскировочные сети в помощь бойцам СВО, сообщает администрация города в своем телеграм-канале."Совместно с активистами волонтерского движения и жителями города форумчане, прибывшие в Пятигорск из разных регионов большой страны, изготовили маскировочные сети, которые вместе с другой гуманитарной помощью скоро будут переданы на передовую", - говорится в сообщении.Как отмечается в сообщении, на сегодняшний день защитные маскировочные сети – основной расходный материал, необходимый в зоне СВО всем: и пехоте, и штурмовикам, и танкистам.
пятигорск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пятигорск, машук (форум)
Надежные люди, Пятигорск, Машук (форум)
На форуме "Машук" в Пятигорске сплели маскировочные сети бойцам СВО
Участники форума "Машук" в Пятигорске сплели маскировочные сети бойцам СВО