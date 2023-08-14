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На форуме "Машук" в Пятигорске сплели маскировочные сети бойцам СВО - РИА Новости, 14.08.2023
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20:45 14.08.2023
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На форуме "Машук" в Пятигорске сплели маскировочные сети бойцам СВО
На форуме "Машук" в Пятигорске сплели маскировочные сети бойцам СВО - РИА Новости, 14.08.2023
На форуме "Машук" в Пятигорске сплели маскировочные сети бойцам СВО
Участники всероссийского форума "Машук" в Пятигорске сплели маскировочные сети в помощь бойцам СВО, сообщает администрация города в своем телеграм-канале. РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T20:45
2023-08-14T20:45
надежные люди
пятигорск
машук (форум)
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ПЯТИГОРСК, 14 авг - РИА Новости. Участники всероссийского форума "Машук" в Пятигорске сплели маскировочные сети в помощь бойцам СВО, сообщает администрация города в своем телеграм-канале."Совместно с активистами волонтерского движения и жителями города форумчане, прибывшие в Пятигорск из разных регионов большой страны, изготовили маскировочные сети, которые вместе с другой гуманитарной помощью скоро будут переданы на передовую", - говорится в сообщении.Как отмечается в сообщении, на сегодняшний день защитные маскировочные сети – основной расходный материал, необходимый в зоне СВО всем: и пехоте, и штурмовикам, и танкистам.
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пятигорск, машук (форум)
Надежные люди, Пятигорск, Машук (форум)
На форуме "Машук" в Пятигорске сплели маскировочные сети бойцам СВО

Участники форума "Машук" в Пятигорске сплели маскировочные сети бойцам СВО

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
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Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
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ПЯТИГОРСК, 14 авг - РИА Новости. Участники всероссийского форума "Машук" в Пятигорске сплели маскировочные сети в помощь бойцам СВО, сообщает администрация города в своем телеграм-канале.
«
"Совместно с активистами волонтерского движения и жителями города форумчане, прибывшие в Пятигорск из разных регионов большой страны, изготовили маскировочные сети, которые вместе с другой гуманитарной помощью скоро будут переданы на передовую", - говорится в сообщении.
Как отмечается в сообщении, на сегодняшний день защитные маскировочные сети – основной расходный материал, необходимый в зоне СВО всем: и пехоте, и штурмовикам, и танкистам.
 
Надежные людиПятигорскМашук (форум)
 
 
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