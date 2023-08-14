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"Смеются в лицо": в США возмутились из-за поведения российского союзника - РИА Новости, 14.08.2023
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14:03 14.08.2023
https://ria.ru/20230814/serbiya-1889960775.html
"Смеются в лицо": в США возмутились из-за поведения российского союзника
"Смеются в лицо": в США возмутились из-за поведения российского союзника - РИА Новости, 14.08.2023
"Смеются в лицо": в США возмутились из-за поведения российского союзника
С начала российско-украинского конфликта, США и Европейский Союз активно пытались настроить Сербию против России, однако им этого не удалось, сообщает CNN. РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T14:03
2023-08-14T14:03
в мире
сербия
россия
сша
александр вучич
нато
евросоюз
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МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. С начала российско-украинского конфликта, США и Европейский Союз активно пытались настроить Сербию против России, однако им этого не удалось, сообщает CNN.“Спустя 18 месяцев (с начала спецоперации, – Прим.ред.), по словам некоторых экспертов, цели Запада не достигнуты. Сербия отказалась присоединяться к европейским санкциям против России”, - прокомментировало ситуацию издание.Вопреки ожиданиям Запада, Сербия не стала ближе к ЕС и НАТО и не отдалилась от России, отмечается в материале.“Нам говорили, что Вучич присоединится к санкциям и покажет, что он действительно на нашей стороне. Этого не случилось. Нам говорили, что он не пойдет на сближение с Россией. Он подписал соглашение о безопасности с Путиным в сентябре. Раз за разом он смеется в лицо Западу”, - посетовала в разговоре с CNN депутат и председатель Комитета по иностранным делам Великобритании Алисия Кернс.Ранее президент Александр Вучич сообщал о растущем внешнем давлении на Сербию и Республику Сербскую Боснии и Герцеговины в свете конфликта на Украине введением персональных санкций в отношении сербских политических лидеров. Он также заявлял, что для официального Белграда введенные США санкции против руководства Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины "не существуют".
https://ria.ru/20230810/vuchich-1889397119.html
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в мире, сербия, россия, сша, александр вучич, нато, евросоюз
В мире, Сербия, Россия, США, Александр Вучич, НАТО, Евросоюз
"Смеются в лицо": в США возмутились из-за поведения российского союзника

CNN: Сербия остается союзником России, несмотря на давление Запада

© AP Photo / Darko VojinovicФлаги России и Сербии
Флаги России и Сербии - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
© AP Photo / Darko Vojinovic
Флаги России и Сербии. Архивное фото
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МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. С начала российско-украинского конфликта, США и Европейский Союз активно пытались настроить Сербию против России, однако им этого не удалось, сообщает CNN.
“Спустя 18 месяцев (с начала спецоперации, – Прим.ред.), по словам некоторых экспертов, цели Запада не достигнуты. Сербия отказалась присоединяться к европейским санкциям против России”, - прокомментировало ситуацию издание.
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Вопреки ожиданиям Запада, Сербия не стала ближе к ЕС и НАТО и не отдалилась от России, отмечается в материале.
“Нам говорили, что Вучич присоединится к санкциям и покажет, что он действительно на нашей стороне. Этого не случилось. Нам говорили, что он не пойдет на сближение с Россией. Он подписал соглашение о безопасности с Путиным в сентябре. Раз за разом он смеется в лицо Западу”, - посетовала в разговоре с CNN депутат и председатель Комитета по иностранным делам Великобритании Алисия Кернс.
Ранее президент Александр Вучич сообщал о растущем внешнем давлении на Сербию и Республику Сербскую Боснии и Герцеговины в свете конфликта на Украине введением персональных санкций в отношении сербских политических лидеров. Он также заявлял, что для официального Белграда введенные США санкции против руководства Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины "не существуют".
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