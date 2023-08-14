https://ria.ru/20230814/schetchik-1889894700.html
В ГД призвали ввести обязательный обратный счетчик минут для рекламы
В ГД призвали ввести обязательный обратный счетчик минут для рекламы - РИА Новости, 14.08.2023
В ГД призвали ввести обязательный обратный счетчик минут для рекламы
Вице-спикер ГД от ЛДПР Борис Чернышов сообщил РИА Новости, что подготовил законопроект, который обяжет телеканалы, вещающие на территории России, в момент... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T10:00
2023-08-14T10:00
2023-08-14T10:00
общество
россия
борис чернышов (депутат)
госдума рф
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Вице-спикер ГД от ЛДПР Борис Чернышов сообщил РИА Новости, что подготовил законопроект, который обяжет телеканалы, вещающие на территории России, в момент начала рекламной паузы включать графический счетчик обратного отсчета времени паузы. По словам политика, многие телезрители смотрят рекламу только потому, что не знают, когда она закончится. "Простое решение – ввести обязательный таймер обратного отсчета для рекламных пауз. Подготовил соответствующий законопроект с внесением поправок в Федеральный закон о рекламе. Новый закон обяжет федеральные, региональные и кабельные телеканалы, вещающие на территории России, в момент начала рекламной паузы включать графический счетчик обратного отсчета времени", - сообщил Чернышов.Он отметил, что так будет намного удобнее для телезрителей, а от каналов не потребует каких-то существенных финансовых или организационных затрат. "Вас раздражает реклама на ТВ? Меня лично – очень. Дело не в самих роликах, а в том, что совершенно непонятно, сколько продлится рекламная пауза. Успеешь налить чаю или ответить на важное сообщение? Или придется бежать обратно к экрану, чтобы не пропустить важное выступление или передачу?" - сообщил политик.
https://ria.ru/20230805/sotsset-1888319286.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, борис чернышов (депутат), госдума рф
Общество, Россия, Борис Чернышов (депутат), Госдума РФ
В ГД призвали ввести обязательный обратный счетчик минут для рекламы
В ГД призвали обязать телеканалы показывать обратный счетчик минут для рекламы
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Вице-спикер ГД от ЛДПР Борис Чернышов сообщил РИА Новости, что подготовил законопроект, который обяжет телеканалы, вещающие на территории России, в момент начала рекламной паузы включать графический счетчик обратного отсчета времени паузы.
По словам политика, многие телезрители смотрят рекламу только потому, что не знают, когда она закончится.
«
"Простое решение – ввести обязательный таймер обратного отсчета для рекламных пауз. Подготовил соответствующий законопроект с внесением поправок в Федеральный закон о рекламе. Новый закон обяжет федеральные, региональные и кабельные телеканалы, вещающие на территории России, в момент начала рекламной паузы включать графический счетчик обратного отсчета времени", - сообщил Чернышов.
Он отметил, что так будет намного удобнее для телезрителей, а от каналов не потребует каких-то существенных финансовых или организационных затрат.
"Вас раздражает реклама на ТВ? Меня лично – очень. Дело не в самих роликах, а в том, что совершенно непонятно, сколько продлится рекламная пауза. Успеешь налить чаю или ответить на важное сообщение? Или придется бежать обратно к экрану, чтобы не пропустить важное выступление или передачу?" - сообщил политик.
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