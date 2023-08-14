https://ria.ru/20230814/schetchik-1889894700.html

В ГД призвали ввести обязательный обратный счетчик минут для рекламы

В ГД призвали ввести обязательный обратный счетчик минут для рекламы - РИА Новости, 14.08.2023

В ГД призвали ввести обязательный обратный счетчик минут для рекламы

Вице-спикер ГД от ЛДПР Борис Чернышов сообщил РИА Новости, что подготовил законопроект, который обяжет телеканалы, вещающие на территории России, в момент... РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T10:00

2023-08-14T10:00

2023-08-14T10:00

общество

россия

борис чернышов (депутат)

госдума рф

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Вице-спикер ГД от ЛДПР Борис Чернышов сообщил РИА Новости, что подготовил законопроект, который обяжет телеканалы, вещающие на территории России, в момент начала рекламной паузы включать графический счетчик обратного отсчета времени паузы. По словам политика, многие телезрители смотрят рекламу только потому, что не знают, когда она закончится. "Простое решение – ввести обязательный таймер обратного отсчета для рекламных пауз. Подготовил соответствующий законопроект с внесением поправок в Федеральный закон о рекламе. Новый закон обяжет федеральные, региональные и кабельные телеканалы, вещающие на территории России, в момент начала рекламной паузы включать графический счетчик обратного отсчета времени", - сообщил Чернышов.Он отметил, что так будет намного удобнее для телезрителей, а от каналов не потребует каких-то существенных финансовых или организационных затрат. "Вас раздражает реклама на ТВ? Меня лично – очень. Дело не в самих роликах, а в том, что совершенно непонятно, сколько продлится рекламная пауза. Успеешь налить чаю или ответить на важное сообщение? Или придется бежать обратно к экрану, чтобы не пропустить важное выступление или передачу?" - сообщил политик.

https://ria.ru/20230805/sotsset-1888319286.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, борис чернышов (депутат), госдума рф