https://ria.ru/20230814/samolet-1890058106.html

Red Wings направит за пассажирами в Анталию резервный борт из "Жуковского"

Red Wings направит за пассажирами в Анталию резервный борт из "Жуковского" - РИА Новости, 14.08.2023

Red Wings направит за пассажирами в Анталию резервный борт из "Жуковского"

Авиакомпания Red Wings скоро планирует направить из аэропорта Жуковского резервный борт для перевозки пассажиров из Анталии в Екатеринбург, сообщила Росавиация. РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T19:57

2023-08-14T19:57

2023-08-14T20:10

анталия

екатеринбург

жуковский

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

турция

red wings airlines

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Авиакомпания Red Wings скоро планирует направить из аэропорта Жуковского резервный борт для перевозки пассажиров из Анталии в Екатеринбург, сообщила Росавиация. Авиакомпания "ИКАР" с пассажирами задержанных рейсов Red Wings вылетела в 18.30 мск из Екатеринбурга в Анталию. Это же воздушное судно будет задействовано для вывоза российский туристов из Анталии сразу же по прилету. Более точное время вылета из Турции будет определено позднее, после проведения необходимых процедур для подготовки рейса. "Кроме того, авиакомпанией "Ред Вингз" в ближайшее время планируется для обеспечения перевозки пассажиров из Анталии в Екатеринбург направить из аэропорта Жуковского (Московская обл.) резервное воздушное судно", - сообщила Росавиация.Вопрос обеспечения перевозки пассажиров в/из Анталии находится на контроле Росавиации, отметили в ведомстве.

https://ria.ru/20230523/aeroport-1873616983.html

https://ria.ru/20230814/pomosch-1890049142.html

анталия

екатеринбург

жуковский

турция

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

анталия, екатеринбург, жуковский, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), турция, red wings airlines