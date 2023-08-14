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Red Wings направит за пассажирами в Анталию резервный борт из "Жуковского" - РИА Новости, 14.08.2023
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19:57 14.08.2023 (обновлено: 20:10 14.08.2023)
https://ria.ru/20230814/samolet-1890058106.html
Red Wings направит за пассажирами в Анталию резервный борт из "Жуковского"
Red Wings направит за пассажирами в Анталию резервный борт из "Жуковского" - РИА Новости, 14.08.2023
Red Wings направит за пассажирами в Анталию резервный борт из "Жуковского"
Авиакомпания Red Wings скоро планирует направить из аэропорта Жуковского резервный борт для перевозки пассажиров из Анталии в Екатеринбург, сообщила Росавиация. РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T19:57
2023-08-14T20:10
анталия
екатеринбург
жуковский
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
турция
red wings airlines
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Авиакомпания Red Wings скоро планирует направить из аэропорта Жуковского резервный борт для перевозки пассажиров из Анталии в Екатеринбург, сообщила Росавиация. Авиакомпания "ИКАР" с пассажирами задержанных рейсов Red Wings вылетела в 18.30 мск из Екатеринбурга в Анталию. Это же воздушное судно будет задействовано для вывоза российский туристов из Анталии сразу же по прилету. Более точное время вылета из Турции будет определено позднее, после проведения необходимых процедур для подготовки рейса. &quot;Кроме того, авиакомпанией &quot;Ред Вингз&quot; в ближайшее время планируется для обеспечения перевозки пассажиров из Анталии в Екатеринбург направить из аэропорта Жуковского (Московская обл.) резервное воздушное судно&quot;, - сообщила Росавиация.Вопрос обеспечения перевозки пассажиров в/из Анталии находится на контроле Росавиации, отметили в ведомстве.
https://ria.ru/20230523/aeroport-1873616983.html
https://ria.ru/20230814/pomosch-1890049142.html
анталия
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анталия, екатеринбург, жуковский, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), турция, red wings airlines
Анталия, Екатеринбург, Жуковский, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Турция, Red Wings Airlines
Red Wings направит за пассажирами в Анталию резервный борт из "Жуковского"

Red Wings готовит самолет для перевозки пассажиров из Анталии в Екатеринбург

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк Самолет Airbus A320-232 авиакомпании Red Wings в небе
 Самолет Airbus A320-232 авиакомпании Red Wings в небе - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Самолет Airbus A320-232 авиакомпании Red Wings в небе. Архивное фото
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Авиакомпания Red Wings скоро планирует направить из аэропорта Жуковского резервный борт для перевозки пассажиров из Анталии в Екатеринбург, сообщила Росавиация.
Авиакомпания "ИКАР" с пассажирами задержанных рейсов Red Wings вылетела в 18.30 мск из Екатеринбурга в Анталию. Это же воздушное судно будет задействовано для вывоза российский туристов из Анталии сразу же по прилету. Более точное время вылета из Турции будет определено позднее, после проведения необходимых процедур для подготовки рейса.
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"Кроме того, авиакомпанией "Ред Вингз" в ближайшее время планируется для обеспечения перевозки пассажиров из Анталии в Екатеринбург направить из аэропорта Жуковского (Московская обл.) резервное воздушное судно", - сообщила Росавиация.

Вопрос обеспечения перевозки пассажиров в/из Анталии находится на контроле Росавиации, отметили в ведомстве.
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АнталияЕкатеринбургЖуковскийФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)ТурцияRed Wings Airlines
 
 
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