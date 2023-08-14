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Рубль перешел к росту против доллара, евро и юаня

Рубль перешел к росту против доллара, евро и юаня - РИА Новости, 14.08.2023

Рубль перешел к росту против доллара, евро и юаня

Рубль перешел к укреплению на сообщении о внеочередном заседании ЦБ РФ по ключевой ставке - доллар упал ниже психологического уровня 100 рублей и далее ушел... РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T17:38

2023-08-14T17:38

2023-08-14T17:42

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

московская биржа

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Рубль перешел к укреплению на сообщении о внеочередном заседании ЦБ РФ по ключевой ставке - доллар упал ниже психологического уровня 100 рублей и далее ушел ниже 99 рублей, евро торгуется ниже 108 рублей, юань - около 13,5 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 17.37 мск падал на 71 копейку, до 98,72 рубля, евро - на 1 рубль, до 107,78 рубля, юань - на 19 копеек, до 13,51 рубля.В понедельник доллар максимально дорожал до 101,75 рубля, евро - до 111,42 рубля, юань - до 13,96 рубля.Банк России 15 августа проведет внеочередное заседание совета директоров по ключевой ставке, заявил регулятор.

россия

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), московская биржа