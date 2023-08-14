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Рубль перешел к росту против доллара, евро и юаня - РИА Новости, 14.08.2023
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
 
17:38 14.08.2023 (обновлено: 17:42 14.08.2023)
https://ria.ru/20230814/rubl-1890027603.html
Рубль перешел к росту против доллара, евро и юаня
Рубль перешел к росту против доллара, евро и юаня - РИА Новости, 14.08.2023
Рубль перешел к росту против доллара, евро и юаня
Рубль перешел к укреплению на сообщении о внеочередном заседании ЦБ РФ по ключевой ставке - доллар упал ниже психологического уровня 100 рублей и далее ушел... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T17:38
2023-08-14T17:42
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
московская биржа
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Рубль перешел к укреплению на сообщении о внеочередном заседании ЦБ РФ по ключевой ставке - доллар упал ниже психологического уровня 100 рублей и далее ушел ниже 99 рублей, евро торгуется ниже 108 рублей, юань - около 13,5 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 17.37 мск падал на 71 копейку, до 98,72 рубля, евро - на 1 рубль, до 107,78 рубля, юань - на 19 копеек, до 13,51 рубля.В понедельник доллар максимально дорожал до 101,75 рубля, евро - до 111,42 рубля, юань - до 13,96 рубля.Банк России 15 августа проведет внеочередное заседание совета директоров по ключевой ставке, заявил регулятор.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), московская биржа
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Московская биржа
Рубль перешел к росту против доллара, евро и юаня

Рубль после анонса заседания ЦБ перешел к росту против доллара, евро и юаня

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкРоссийский рубли и евро
Российский рубли и евро - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Российский рубли и евро. Архивное фото
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Рубль перешел к укреплению на сообщении о внеочередном заседании ЦБ РФ по ключевой ставке - доллар упал ниже психологического уровня 100 рублей и далее ушел ниже 99 рублей, евро торгуется ниже 108 рублей, юань - около 13,5 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 17.37 мск падал на 71 копейку, до 98,72 рубля, евро - на 1 рубль, до 107,78 рубля, юань - на 19 копеек, до 13,51 рубля.
В понедельник доллар максимально дорожал до 101,75 рубля, евро - до 111,42 рубля, юань - до 13,96 рубля.
Банк России 15 августа проведет внеочередное заседание совета директоров по ключевой ставке, заявил регулятор.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Московская биржа
 
 
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