https://ria.ru/20230814/rubl-1889965221.html
В Госдуме попросили Набиуллину разъяснить причины падения курса рубля
В Госдуме попросили Набиуллину разъяснить причины падения курса рубля - РИА Новости, 14.08.2023
В Госдуме попросили Набиуллину разъяснить причины падения курса рубля
Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов ("Справедливая Россия - За Правду") попросил главу Центробанка Эльвиру Набиуллину разъяснить причины падения курса рубля и... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T14:18
2023-08-14T14:18
2023-08-14T14:18
экономика
госдума рф
центральный банк рф (цб рф)
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов ("Справедливая Россия - За Правду") попросил главу Центробанка Эльвиру Набиуллину разъяснить причины падения курса рубля и последствия этого, следует из соответствующего письма, текст которого имеется в распоряжении РИА Новости. Курс доллара в понедельник превысил 101 рубль. В пятницу зампред ЦБ Алексей Заботкин говорил, что регулятор не видит рисков для финансовой стабильности из-за ситуации с ослаблением курса рубля. Тогда же он отмечал, что вероятность повышения ключевой ставки ЦБ РФ в сентябре высокая и с июльского заседания не снизилась. В понедельник в пресс-службе Банка России заявили РИА Новости, что регулятор по-прежнему не видит угроз для финансовой стабильности от падения курса рубля, на ближайших заседаниях допускает возможность повышения ключевой ставки. Кузнецов в обращении к главе ЦБ отмечает, что, по оценкам экспертов, рубль в 2023 году ослабел по отношению к доллару на 30%, а "многие экономисты заявляют, что к концу текущего финансового года инфляция может вырасти до 15%, а реальная вырастет еще больше". Сам он выразил беспокойство в связи с возможным ростом цен для потребителей, особенно на импортные товары, "которые продолжают занимать в потребительской корзине россиян порядка 40% - от продуктов питания до бытовой техники". "На основании изложенного, прошу Вас дать разъяснения для избирателей о причинах падения курса рубля и последствиях, ожидаемых от этого падения, с целью предупреждения россиян о возможной высокой инфляции и росте цен в стране", - написал Кузнецов. В комментарии РИА Новости депутат предложил вернуться "к мерам годичной давности, в народе названным "мерами Мишустина-Белоусова". "Пусть под копирку выполнят, то, что было год назад, в марте-апреле 2022 года. И все. Курс вернется к 65-70", - считает Кузнецов.
https://ria.ru/20230721/stavka-1885558738.html
https://ria.ru/20230809/valyuta-1888829596.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, госдума рф, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина
Экономика, Госдума РФ, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Эльвира Набиуллина
В Госдуме попросили Набиуллину разъяснить причины падения курса рубля
Депутат Кузнецов попросил Набиуллину разъяснить причины падения курса рубля
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов ("Справедливая Россия - За Правду") попросил главу Центробанка Эльвиру Набиуллину разъяснить причины падения курса рубля и последствия этого, следует из соответствующего письма, текст которого имеется в распоряжении РИА Новости.
Курс доллара в понедельник превысил 101 рубль. В пятницу зампред ЦБ Алексей Заботкин
говорил, что регулятор не видит рисков для финансовой стабильности из-за ситуации с ослаблением курса рубля. Тогда же он отмечал, что вероятность повышения ключевой ставки ЦБ РФ в сентябре высокая и с июльского заседания не снизилась. В понедельник в пресс-службе Банка России заявили РИА Новости, что регулятор по-прежнему не видит угроз для финансовой стабильности от падения курса рубля, на ближайших заседаниях допускает возможность повышения ключевой ставки.
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Кузнецов в обращении к главе ЦБ
отмечает, что, по оценкам экспертов, рубль в 2023 году ослабел по отношению к доллару на 30%, а "многие экономисты заявляют, что к концу текущего финансового года инфляция может вырасти до 15%, а реальная вырастет еще больше". Сам он выразил беспокойство в связи с возможным ростом цен для потребителей, особенно на импортные товары, "которые продолжают занимать в потребительской корзине россиян порядка 40% - от продуктов питания до бытовой техники".
"На основании изложенного, прошу Вас дать разъяснения для избирателей о причинах падения курса рубля и последствиях, ожидаемых от этого падения, с целью предупреждения россиян о возможной высокой инфляции и росте цен в стране", - написал Кузнецов.
В комментарии РИА Новости депутат предложил вернуться "к мерам годичной давности, в народе названным "мерами Мишустина-Белоусова". "Пусть под копирку выполнят, то, что было год назад, в марте-апреле 2022 года. И все. Курс вернется к 65-70", - считает Кузнецов.
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