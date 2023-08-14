https://ria.ru/20230814/rubl-1889965221.html

В Госдуме попросили Набиуллину разъяснить причины падения курса рубля

В Госдуме попросили Набиуллину разъяснить причины падения курса рубля - РИА Новости, 14.08.2023

В Госдуме попросили Набиуллину разъяснить причины падения курса рубля

Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов ("Справедливая Россия - За Правду") попросил главу Центробанка Эльвиру Набиуллину разъяснить причины падения курса рубля и... РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T14:18

2023-08-14T14:18

2023-08-14T14:18

экономика

госдума рф

центральный банк рф (цб рф)

эльвира набиуллина

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов ("Справедливая Россия - За Правду") попросил главу Центробанка Эльвиру Набиуллину разъяснить причины падения курса рубля и последствия этого, следует из соответствующего письма, текст которого имеется в распоряжении РИА Новости. Курс доллара в понедельник превысил 101 рубль. В пятницу зампред ЦБ Алексей Заботкин говорил, что регулятор не видит рисков для финансовой стабильности из-за ситуации с ослаблением курса рубля. Тогда же он отмечал, что вероятность повышения ключевой ставки ЦБ РФ в сентябре высокая и с июльского заседания не снизилась. В понедельник в пресс-службе Банка России заявили РИА Новости, что регулятор по-прежнему не видит угроз для финансовой стабильности от падения курса рубля, на ближайших заседаниях допускает возможность повышения ключевой ставки. Кузнецов в обращении к главе ЦБ отмечает, что, по оценкам экспертов, рубль в 2023 году ослабел по отношению к доллару на 30%, а "многие экономисты заявляют, что к концу текущего финансового года инфляция может вырасти до 15%, а реальная вырастет еще больше". Сам он выразил беспокойство в связи с возможным ростом цен для потребителей, особенно на импортные товары, "которые продолжают занимать в потребительской корзине россиян порядка 40% - от продуктов питания до бытовой техники". "На основании изложенного, прошу Вас дать разъяснения для избирателей о причинах падения курса рубля и последствиях, ожидаемых от этого падения, с целью предупреждения россиян о возможной высокой инфляции и росте цен в стране", - написал Кузнецов. В комментарии РИА Новости депутат предложил вернуться "к мерам годичной давности, в народе названным "мерами Мишустина-Белоусова". "Пусть под копирку выполнят, то, что было год назад, в марте-апреле 2022 года. И все. Курс вернется к 65-70", - считает Кузнецов.

https://ria.ru/20230721/stavka-1885558738.html

https://ria.ru/20230809/valyuta-1888829596.html

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2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, госдума рф, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина