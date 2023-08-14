https://ria.ru/20230814/rozysk-1889875182.html
МВД России объявило в розыск трех украинских военачальников
МВД России объявило в розыск трех украинских военачальников - РИА Новости, 14.08.2023
МВД России объявило в розыск трех украинских военачальников
МВД России объявило в розыск трех украинских военачальников, заочно обвиняемых в обстрелах Донбасса, следует из ведомственной базы разыскиваемых. РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T07:15
2023-08-14T07:15
2023-08-14T11:12
россия
донбасс
андрей ковальчук
в мире
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. МВД России объявило в розыск трех украинских военачальников, заочно обвиняемых в обстрелах Донбасса, следует из ведомственной базы разыскиваемых."Основание для розыска: разыскивается по статье УК", — говорится в карточках всех военных.В июле Следственный комитет России заочно предъявил обвинения трем украинским военачальникам, в том числе бывшему командующему десантно-штурмовыми войсками Евгению Мойсюку. Фигурантам вменяют обстрелы населенных пунктов Донбасса их подразделениями, в результате чего погибли и были ранены свыше ста человек.Помимо Мойсюка, обвинения предъявили также бывшему командующему оперативно-тактической группировкой "Восток" Игорю Палагнюку и начальнику объединенного оперативного штаба в зоне ООС Андрею Ковальчуку.Как сообщало в апреле представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), из-за обстрелов киевским режимом ДНР, ЛНР и освобожденных районов Херсонской и Запорожской областей с февраля 2022 года погибли 4,6 тысячи мирных жителей, в том числе 134 ребенка. Представительство ЛНР в СЦКК в конце февраля отмечало, что с 24 февраля 2022 года из-за обстрелов территории республики со стороны украинских войск погибли 192 человека, включая 22 ребенка, 465 мирных жителей получили ранения.
https://ria.ru/20230617/obstrel-1878926266.html
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россия, донбасс, андрей ковальчук, в мире
Россия, Донбасс, Андрей Ковальчук, В мире, Специальная военная операция на Украине
МВД России объявило в розыск трех украинских военачальников
МВД России объявило в розыск трех военачальников ВСУ из-за обстрелов Донбасса
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости.
МВД России объявило в розыск трех украинских военачальников, заочно обвиняемых в обстрелах Донбасса, следует из ведомственной базы
разыскиваемых.
«
"Основание для розыска: разыскивается по статье УК", — говорится в карточках всех военных.
В июле Следственный комитет России заочно предъявил обвинения трем украинским военачальникам, в том числе бывшему командующему десантно-штурмовыми войсками Евгению Мойсюку. Фигурантам вменяют обстрелы населенных пунктов Донбасса их подразделениями, в результате чего погибли и были ранены свыше ста человек.
Помимо Мойсюка, обвинения предъявили также бывшему командующему оперативно-тактической группировкой "Восток" Игорю Палагнюку и начальнику объединенного оперативного штаба в зоне ООС Андрею Ковальчуку.
При обстреле Ясиноватой украинскими войсками погиб мирный житель
Как сообщало в апреле представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), из-за обстрелов киевским режимом ДНР, ЛНР и освобожденных районов Херсонской и Запорожской областей с февраля 2022 года погибли 4,6 тысячи мирных жителей, в том числе 134 ребенка.
Представительство ЛНР в СЦКК в конце февраля отмечало, что с 24 февраля 2022 года из-за обстрелов территории республики со стороны украинских войск погибли 192 человека, включая 22 ребенка, 465 мирных жителей получили ранения.
ВСУ вновь обстреляли Донецк кассетными снарядами