https://ria.ru/20230814/rozysk-1889875182.html

МВД России объявило в розыск трех украинских военачальников

МВД России объявило в розыск трех украинских военачальников - РИА Новости, 14.08.2023

МВД России объявило в розыск трех украинских военачальников

МВД России объявило в розыск трех украинских военачальников, заочно обвиняемых в обстрелах Донбасса, следует из ведомственной базы разыскиваемых. РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T07:15

2023-08-14T07:15

2023-08-14T11:12

россия

донбасс

андрей ковальчук

в мире

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. МВД России объявило в розыск трех украинских военачальников, заочно обвиняемых в обстрелах Донбасса, следует из ведомственной базы разыскиваемых."Основание для розыска: разыскивается по статье УК", — говорится в карточках всех военных.В июле Следственный комитет России заочно предъявил обвинения трем украинским военачальникам, в том числе бывшему командующему десантно-штурмовыми войсками Евгению Мойсюку. Фигурантам вменяют обстрелы населенных пунктов Донбасса их подразделениями, в результате чего погибли и были ранены свыше ста человек.Помимо Мойсюка, обвинения предъявили также бывшему командующему оперативно-тактической группировкой "Восток" Игорю Палагнюку и начальнику объединенного оперативного штаба в зоне ООС Андрею Ковальчуку.Как сообщало в апреле представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), из-за обстрелов киевским режимом ДНР, ЛНР и освобожденных районов Херсонской и Запорожской областей с февраля 2022 года погибли 4,6 тысячи мирных жителей, в том числе 134 ребенка. Представительство ЛНР в СЦКК в конце февраля отмечало, что с 24 февраля 2022 года из-за обстрелов территории республики со стороны украинских войск погибли 192 человека, включая 22 ребенка, 465 мирных жителей получили ранения.

https://ria.ru/20230617/obstrel-1878926266.html

https://ria.ru/20230814/donetsk-1889874232.html

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россия, донбасс, андрей ковальчук, в мире