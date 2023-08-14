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Невидимый монстр. В США рассказали, что Россия приготовила для Киева - РИА Новости, 14.08.2023
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19:51 14.08.2023
https://ria.ru/20230814/rossiya-1890057303.html
Невидимый монстр. В США рассказали, что Россия приготовила для Киева
Невидимый монстр. В США рассказали, что Россия приготовила для Киева - РИА Новости, 14.08.2023
Невидимый монстр. В США рассказали, что Россия приготовила для Киева
Передовые российские истребители Су-57, принимающие участие в спецоперации на Украине, интегрируют с боевыми дронами, пишет Military Watch Magazine. РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T19:51
2023-08-14T19:51
политика
украина
окб сухого
су-57
россия
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Передовые российские истребители Су-57, принимающие участие в спецоперации на Украине, интегрируют с боевыми дронами, пишет Military Watch Magazine."Су-57 были задействованы в ряде операций на Украине, включая воздушные бои, вылеты для подавления противовоздушной обороны Киева и нанесение высокоточных ударов на большие расстояния", — напомнили обозреватели.Как отмечается в статье, самолет пятого поколения для ведения войны будущего получит себе в пару беспилотный ведомый истребитель, который поможет ему в сражении. Такие БПЛА под названием "Охотник" обладают отличными показателями малозаметности и будут работать в паре с Су-57, чтобы увеличить боеспособность пилотируемых авиагрупп, уточняют колумнисты.С-70 "Охотник" разработали в ОКБ Сухого. Беспилотник выполнен по аэродинамической схеме "летающее крыло". Согласно открытым источникам, его длина составляет 14 метров, размах крыла — 19 метров, взлетная масса — 20 тонн. Первый полет состоялся 3 августа 2019 года.
https://ria.ru/20230814/ukraina-1890039466.html
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политика, украина, окб сухого, су-57, россия
Политика, Украина, ОКБ Сухого, Су-57, Россия
Невидимый монстр. В США рассказали, что Россия приготовила для Киева

MWM: принимающие участие в СВО Су-57 интегрируют с боевыми дронами

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
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Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Передовые российские истребители Су-57, принимающие участие в спецоперации на Украине, интегрируют с боевыми дронами, пишет Military Watch Magazine.
«
"Су-57 были задействованы в ряде операций на Украине, включая воздушные бои, вылеты для подавления противовоздушной обороны Киева и нанесение высокоточных ударов на большие расстояния", — напомнили обозреватели.
Как отмечается в статье, самолет пятого поколения для ведения войны будущего получит себе в пару беспилотный ведомый истребитель, который поможет ему в сражении. Такие БПЛА под названием "Охотник" обладают отличными показателями малозаметности и будут работать в паре с Су-57, чтобы увеличить боеспособность пилотируемых авиагрупп, уточняют колумнисты.
С-70 "Охотник" разработали в ОКБ Сухого. Беспилотник выполнен по аэродинамической схеме "летающее крыло". Согласно открытым источникам, его длина составляет 14 метров, размах крыла — 19 метров, взлетная масса — 20 тонн. Первый полет состоялся 3 августа 2019 года.
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