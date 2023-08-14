https://ria.ru/20230814/rosatom-1890004318.html

"Росатом" достроил корпус ядерной медицины в Центре имени Рогачева

"Росатом" достроил корпус ядерной медицины в Центре имени Рогачева - РИА Новости, 14.08.2023

"Росатом" достроил корпус ядерной медицины в Центре имени Рогачева

"Росатом" завершил сооружение корпуса ядерной медицины в Национальном медицинском исследовательском центре детской гематологии, онкологии и иммунологии имени... РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T16:24

2023-08-14T16:24

2023-08-14T16:24

россия

обнинск

калужская область

алексей лихачев

владимир путин

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. "Росатом" завершил сооружение корпуса ядерной медицины в Национальном медицинском исследовательском центре детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева, первых пациентов она, как ожидается, примет осенью нынешнего года, сообщил генеральный директор атомной госкорпорации Алексей Лихачев в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. "Закончили строительные и пусконаладочные работы в корпусе ядерной медицины в Центре имени Дмитрия Рогачева. Надеюсь, что осенью он примет первых пациентов, там многие работы выполнены с опережением сроков", - сказал Лихачев.Он также подтвердил готовность "Росатома" к серийному производству оборудования для ядерной медицины. Кроме того, несмотря на все сложности, "Росатом" сохраняет 30% на мировом рынке изотопов для медицинских целей, отметил гендиректор атомной госкорпорации. В январе "Росатом" начал строить в Обнинске (Калужская область) крупнейший в Европе завод по производству радиофармацевтических препаратов мирового уровня. Предприятие, как ожидается, обеспечит технологический суверенитет России в этой высокотехнологичной области.

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россия

обнинск

калужская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, обнинск, калужская область, алексей лихачев, владимир путин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"