https://ria.ru/20230814/rosatom-1890004318.html
"Росатом" достроил корпус ядерной медицины в Центре имени Рогачева
"Росатом" достроил корпус ядерной медицины в Центре имени Рогачева - РИА Новости, 14.08.2023
"Росатом" достроил корпус ядерной медицины в Центре имени Рогачева
"Росатом" завершил сооружение корпуса ядерной медицины в Национальном медицинском исследовательском центре детской гематологии, онкологии и иммунологии имени... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T16:24
2023-08-14T16:24
2023-08-14T16:24
россия
обнинск
калужская область
алексей лихачев
владимир путин
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. "Росатом" завершил сооружение корпуса ядерной медицины в Национальном медицинском исследовательском центре детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева, первых пациентов она, как ожидается, примет осенью нынешнего года, сообщил генеральный директор атомной госкорпорации Алексей Лихачев в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. "Закончили строительные и пусконаладочные работы в корпусе ядерной медицины в Центре имени Дмитрия Рогачева. Надеюсь, что осенью он примет первых пациентов, там многие работы выполнены с опережением сроков", - сказал Лихачев.Он также подтвердил готовность "Росатома" к серийному производству оборудования для ядерной медицины. Кроме того, несмотря на все сложности, "Росатом" сохраняет 30% на мировом рынке изотопов для медицинских целей, отметил гендиректор атомной госкорпорации. В январе "Росатом" начал строить в Обнинске (Калужская область) крупнейший в Европе завод по производству радиофармацевтических препаратов мирового уровня. Предприятие, как ожидается, обеспечит технологический суверенитет России в этой высокотехнологичной области.
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россия
обнинск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, обнинск, калужская область, алексей лихачев, владимир путин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Россия, Обнинск, Калужская область, Алексей Лихачев, Владимир Путин, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
"Росатом" достроил корпус ядерной медицины в Центре имени Рогачева
Лихачев: корпус ядерной медицины в Центре имени Рогачева начнет работать осенью