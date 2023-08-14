https://ria.ru/20230814/rosatom-1889994178.html

"Росатом" увеличил поставки своей продукции дружественным странам

"Росатом" увеличил поставки своей продукции дружественным странам - РИА Новости, 14.08.2023

"Росатом" увеличил поставки своей продукции дружественным странам

"Росатом" заметно нарастил поставки в сфере ядерного топливного цикла (ЯТЦ) в дружественные страны, сообщил генеральный директор атомной госкорпорации Алексей... РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T15:49

2023-08-14T15:49

2023-08-14T15:49

азия

ближний восток

африка

алексей лихачев

владимир путин

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

россия

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. "Росатом" заметно нарастил поставки в сфере ядерного топливного цикла (ЯТЦ) в дружественные страны, сообщил генеральный директор атомной госкорпорации Алексей Лихачев. "Мы остались и даже немного нарастили поставки по всем нашим странам, но особенно заметно растут поставки в дружественные страны. Это страны Азии, Китайская Народная Республика, Ближний Восток, Африка. Там у нас до 60‒70% рост разных видов поставок в ЯТЦ", - сказал Лихачев в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. "Люди ведут себя ответственно, потому что менять поставщика ‒ это технологически очень непростая история", - отметил Путин. "Непростая, да. На них колоссальное давление оказывается – мы это знаем, понимаем – и политическое, и экономическое", - согласился Лихачев.По его словам, "Росатом" не видит "особых перспектив роста на европейском рынке". "И не только потому, что там недружественное к нам отношение, а потому, что там потенциала роста нет", - пояснил глава атомной госкорпорации. Ядерный топливный цикл - последовательность технологических процессов, направленных на получение электроэнергии с помощью ядерных реакций. ЯТЦ начинается с добычи урановой руды и заканчивается утилизацией ядерных отходов. Помимо добычи и переработки урановой руды, он включает обогащение урана, производство тепловыделяющих сборок, выработку электроэнергии на АЭС, обращение с облученным ядерным топливом, включая его переработку, обращение с радиоактивными отходами.

https://ria.ru/20230814/rosatom-1889972078.html

https://ria.ru/20230814/rosatom-1889971554.html

азия

ближний восток

африка

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

азия, ближний восток, африка, алексей лихачев, владимир путин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", россия