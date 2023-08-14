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"Росатом" увеличил поставки своей продукции дружественным странам - РИА Новости, 14.08.2023
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15:49 14.08.2023
https://ria.ru/20230814/rosatom-1889994178.html
"Росатом" увеличил поставки своей продукции дружественным странам
"Росатом" увеличил поставки своей продукции дружественным странам - РИА Новости, 14.08.2023
"Росатом" увеличил поставки своей продукции дружественным странам
"Росатом" заметно нарастил поставки в сфере ядерного топливного цикла (ЯТЦ) в дружественные страны, сообщил генеральный директор атомной госкорпорации Алексей... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T15:49
2023-08-14T15:49
азия
ближний восток
африка
алексей лихачев
владимир путин
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
россия
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. "Росатом" заметно нарастил поставки в сфере ядерного топливного цикла (ЯТЦ) в дружественные страны, сообщил генеральный директор атомной госкорпорации Алексей Лихачев. "Мы остались и даже немного нарастили поставки по всем нашим странам, но особенно заметно растут поставки в дружественные страны. Это страны Азии, Китайская Народная Республика, Ближний Восток, Африка. Там у нас до 60‒70% рост разных видов поставок в ЯТЦ", - сказал Лихачев в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. "Люди ведут себя ответственно, потому что менять поставщика ‒ это технологически очень непростая история", - отметил Путин. &quot;Непростая, да. На них колоссальное давление оказывается – мы это знаем, понимаем – и политическое, и экономическое&quot;, - согласился Лихачев.По его словам, "Росатом" не видит "особых перспектив роста на европейском рынке". "И не только потому, что там недружественное к нам отношение, а потому, что там потенциала роста нет", - пояснил глава атомной госкорпорации. Ядерный топливный цикл - последовательность технологических процессов, направленных на получение электроэнергии с помощью ядерных реакций. ЯТЦ начинается с добычи урановой руды и заканчивается утилизацией ядерных отходов. Помимо добычи и переработки урановой руды, он включает обогащение урана, производство тепловыделяющих сборок, выработку электроэнергии на АЭС, обращение с облученным ядерным топливом, включая его переработку, обращение с радиоактивными отходами.
https://ria.ru/20230814/rosatom-1889972078.html
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азия, ближний восток, африка, алексей лихачев, владимир путин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", россия
Азия, Ближний Восток, Африка, Алексей Лихачев, Владимир Путин, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Россия
"Росатом" увеличил поставки своей продукции дружественным странам

Лихачев: "Росатом" заметно нарастил поставки по ЯТЦ дружественным странам

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЛоготип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Логотип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом". Архивное фото
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. "Росатом" заметно нарастил поставки в сфере ядерного топливного цикла (ЯТЦ) в дружественные страны, сообщил генеральный директор атомной госкорпорации Алексей Лихачев.
«
"Мы остались и даже немного нарастили поставки по всем нашим странам, но особенно заметно растут поставки в дружественные страны. Это страны Азии, Китайская Народная Республика, Ближний Восток, Африка. Там у нас до 60‒70% рост разных видов поставок в ЯТЦ", - сказал Лихачев в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
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«
"Люди ведут себя ответственно, потому что менять поставщика ‒ это технологически очень непростая история", - отметил Путин.
«

"Непростая, да. На них колоссальное давление оказывается – мы это знаем, понимаем – и политическое, и экономическое", - согласился Лихачев.

По его словам, "Росатом" не видит "особых перспектив роста на европейском рынке".
«
"И не только потому, что там недружественное к нам отношение, а потому, что там потенциала роста нет", - пояснил глава атомной госкорпорации.
Ядерный топливный цикл - последовательность технологических процессов, направленных на получение электроэнергии с помощью ядерных реакций. ЯТЦ начинается с добычи урановой руды и заканчивается утилизацией ядерных отходов. Помимо добычи и переработки урановой руды, он включает обогащение урана, производство тепловыделяющих сборок, выработку электроэнергии на АЭС, обращение с облученным ядерным топливом, включая его переработку, обращение с радиоактивными отходами.
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АзияБлижний ВостокАфрикаАлексей ЛихачевВладимир ПутинГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Россия
 
 
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