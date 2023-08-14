"Росатом" увеличил поставки своей продукции дружественным странам
Лихачев: "Росатом" заметно нарастил поставки по ЯТЦ дружественным странам
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЛоготип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
Логотип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом". Архивное фото
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. "Росатом" заметно нарастил поставки в сфере ядерного топливного цикла (ЯТЦ) в дружественные страны, сообщил генеральный директор атомной госкорпорации Алексей Лихачев.
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"Мы остались и даже немного нарастили поставки по всем нашим странам, но особенно заметно растут поставки в дружественные страны. Это страны Азии, Китайская Народная Республика, Ближний Восток, Африка. Там у нас до 60‒70% рост разных видов поставок в ЯТЦ", - сказал Лихачев в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
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"Люди ведут себя ответственно, потому что менять поставщика ‒ это технологически очень непростая история", - отметил Путин.
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"Непростая, да. На них колоссальное давление оказывается – мы это знаем, понимаем – и политическое, и экономическое", - согласился Лихачев.
По его словам, "Росатом" не видит "особых перспектив роста на европейском рынке".
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"И не только потому, что там недружественное к нам отношение, а потому, что там потенциала роста нет", - пояснил глава атомной госкорпорации.
Ядерный топливный цикл - последовательность технологических процессов, направленных на получение электроэнергии с помощью ядерных реакций. ЯТЦ начинается с добычи урановой руды и заканчивается утилизацией ядерных отходов. Помимо добычи и переработки урановой руды, он включает обогащение урана, производство тепловыделяющих сборок, выработку электроэнергии на АЭС, обращение с облученным ядерным топливом, включая его переработку, обращение с радиоактивными отходами.