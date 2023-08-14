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"Росатом" продолжит активное участие в проекте термоядерного реактора ИТЭР - РИА Новости, 14.08.2023
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Наука
 
14:45 14.08.2023
https://ria.ru/20230814/rosatom-1889973077.html
"Росатом" продолжит активное участие в проекте термоядерного реактора ИТЭР
"Росатом" продолжит активное участие в проекте термоядерного реактора ИТЭР - РИА Новости, 14.08.2023
"Росатом" продолжит активное участие в проекте термоядерного реактора ИТЭР
"Росатом" продолжает активно участвовать в международном проекте термоядерного реактора ИТЭР во Франции, сообщил генеральный директор атомной госкорпорации... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T14:45
2023-08-14T14:45
наука
франция
россия
алексей лихачев
владимир путин
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
итэр
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. "Росатом" продолжает активно участвовать в международном проекте термоядерного реактора ИТЭР во Франции, сообщил генеральный директор атомной госкорпорации Алексей Лихачев в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. "Мы продолжаем активно участвовать в проекте ИТЭР, это международный проект, во Франции, в Кадараше. Руководство проекта демонстрирует высокую востребованность наших технологий, по поставкам, по работе специалистов. В общем, несмотря на все сложности, этот международный проект реализуется, само собой", - сказал Лихачев.
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франция, россия, алексей лихачев, владимир путин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", итэр
Наука, Франция, Россия, Алексей Лихачев, Владимир Путин, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", ИТЭР
"Росатом" продолжит активное участие в проекте термоядерного реактора ИТЭР

"Росатом" продолжит участие в проекте термоядерного реактора ИТЭР во Франции

© Фото : предоставлено российским Агентством ИТЭРПлощадка строительства термоядерного реактора ИТЭР во Франции
Площадка строительства термоядерного реактора ИТЭР во Франции - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
© Фото : предоставлено российским Агентством ИТЭР
Площадка строительства термоядерного реактора ИТЭР во Франции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. "Росатом" продолжает активно участвовать в международном проекте термоядерного реактора ИТЭР во Франции, сообщил генеральный директор атомной госкорпорации Алексей Лихачев в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Мы продолжаем активно участвовать в проекте ИТЭР, это международный проект, во Франции, в Кадараше. Руководство проекта демонстрирует высокую востребованность наших технологий, по поставкам, по работе специалистов. В общем, несмотря на все сложности, этот международный проект реализуется, само собой", - сказал Лихачев.
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НаукаФранцияРоссияАлексей ЛихачевВладимир ПутинГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"ИТЭР
 
 
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