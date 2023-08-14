https://ria.ru/20230814/rosatom-1889973077.html

"Росатом" продолжит активное участие в проекте термоядерного реактора ИТЭР

"Росатом" продолжит активное участие в проекте термоядерного реактора ИТЭР - РИА Новости, 14.08.2023

"Росатом" продолжит активное участие в проекте термоядерного реактора ИТЭР

"Росатом" продолжает активно участвовать в международном проекте термоядерного реактора ИТЭР во Франции, сообщил генеральный директор атомной госкорпорации... РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T14:45

2023-08-14T14:45

2023-08-14T14:45

наука

франция

россия

алексей лихачев

владимир путин

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

итэр

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. "Росатом" продолжает активно участвовать в международном проекте термоядерного реактора ИТЭР во Франции, сообщил генеральный директор атомной госкорпорации Алексей Лихачев в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. "Мы продолжаем активно участвовать в проекте ИТЭР, это международный проект, во Франции, в Кадараше. Руководство проекта демонстрирует высокую востребованность наших технологий, по поставкам, по работе специалистов. В общем, несмотря на все сложности, этот международный проект реализуется, само собой", - сказал Лихачев.

https://ria.ru/20200728/1575049762.html

франция

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

франция, россия, алексей лихачев, владимир путин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", итэр