https://ria.ru/20230814/rosatom-1889973077.html
"Росатом" продолжит активное участие в проекте термоядерного реактора ИТЭР
"Росатом" продолжит активное участие в проекте термоядерного реактора ИТЭР - РИА Новости, 14.08.2023
"Росатом" продолжит активное участие в проекте термоядерного реактора ИТЭР
"Росатом" продолжает активно участвовать в международном проекте термоядерного реактора ИТЭР во Франции, сообщил генеральный директор атомной госкорпорации... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T14:45
2023-08-14T14:45
2023-08-14T14:45
наука
франция
россия
алексей лихачев
владимир путин
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
итэр
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. "Росатом" продолжает активно участвовать в международном проекте термоядерного реактора ИТЭР во Франции, сообщил генеральный директор атомной госкорпорации Алексей Лихачев в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. "Мы продолжаем активно участвовать в проекте ИТЭР, это международный проект, во Франции, в Кадараше. Руководство проекта демонстрирует высокую востребованность наших технологий, по поставкам, по работе специалистов. В общем, несмотря на все сложности, этот международный проект реализуется, само собой", - сказал Лихачев.
https://ria.ru/20200728/1575049762.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
франция, россия, алексей лихачев, владимир путин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", итэр
Наука, Франция, Россия, Алексей Лихачев, Владимир Путин, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", ИТЭР
"Росатом" продолжит активное участие в проекте термоядерного реактора ИТЭР
"Росатом" продолжит участие в проекте термоядерного реактора ИТЭР во Франции
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. "Росатом" продолжает активно участвовать в международном проекте термоядерного реактора ИТЭР во Франции, сообщил генеральный директор атомной госкорпорации Алексей Лихачев в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Мы продолжаем активно участвовать в проекте ИТЭР, это международный проект, во Франции, в Кадараше. Руководство проекта демонстрирует высокую востребованность наших технологий, по поставкам, по работе специалистов. В общем, несмотря на все сложности, этот международный проект реализуется, само собой", - сказал Лихачев.
ЕС продолжит финансировать проект ИТЭР, несмотря на кризис