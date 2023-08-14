https://ria.ru/20230814/rosatom-1889972078.html

"Росатом" осенью завезет ядерное топливо на АЭС "Руппур" в Бангладеш

"Росатом" осенью завезет ядерное топливо на АЭС "Руппур" в Бангладеш - РИА Новости, 14.08.2023

"Росатом" осенью завезет ядерное топливо на АЭС "Руппур" в Бангладеш

"Росатом" осенью этого года завезет ядерное топливо на строящуюся с участием России АЭС "Руппур" в Бангладеш, сообщил генеральный директор российской атомной... РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T14:43

2023-08-14T14:43

2023-08-14T14:43

ядерные технологии

россия

бангладеш

алексей лихачев

владимир путин

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

аэс руппур

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. "Росатом" осенью этого года завезет ядерное топливо на строящуюся с участием России АЭС "Руппур" в Бангладеш, сообщил генеральный директор российской атомной госкорпорации Алексей Лихачев. "Хотел бы обратить внимание на Бангладеш. Мы завозим топливо осенью тоже на станцию, и еще одной ядерной державой на планете станет больше. В этом смысле у нас очень комфортные отношения с нашими бангладешскими партнерами", - сказал Лихачев в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

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бангладеш

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Варвара Скокшина

россия, бангладеш, алексей лихачев, владимир путин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", аэс руппур