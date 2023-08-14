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"Росатом" осенью завезет ядерное топливо на АЭС "Руппур" в Бангладеш - РИА Новости, 14.08.2023
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Ядерные технологии
 
14:43 14.08.2023
https://ria.ru/20230814/rosatom-1889972078.html
"Росатом" осенью завезет ядерное топливо на АЭС "Руппур" в Бангладеш
"Росатом" осенью завезет ядерное топливо на АЭС "Руппур" в Бангладеш - РИА Новости, 14.08.2023
"Росатом" осенью завезет ядерное топливо на АЭС "Руппур" в Бангладеш
"Росатом" осенью этого года завезет ядерное топливо на строящуюся с участием России АЭС "Руппур" в Бангладеш, сообщил генеральный директор российской атомной... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T14:43
2023-08-14T14:43
ядерные технологии
россия
бангладеш
алексей лихачев
владимир путин
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
аэс руппур
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. "Росатом" осенью этого года завезет ядерное топливо на строящуюся с участием России АЭС "Руппур" в Бангладеш, сообщил генеральный директор российской атомной госкорпорации Алексей Лихачев. "Хотел бы обратить внимание на Бангладеш. Мы завозим топливо осенью тоже на станцию, и еще одной ядерной державой на планете станет больше. В этом смысле у нас очень комфортные отношения с нашими бангладешскими партнерами", - сказал Лихачев в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
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россия, бангладеш, алексей лихачев, владимир путин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", аэс руппур
Ядерные технологии, Россия, Бангладеш, Алексей Лихачев, Владимир Путин, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", АЭС Руппур
"Росатом" осенью завезет ядерное топливо на АЭС "Руппур" в Бангладеш

Лихачев: "Росатом" осенью завезет ядерное топливо на АЭС "Руппур" в Бангладеш

© Фото : РосатомСтроительство АЭС "Руппур" в Бангладеш
Строительство АЭС Руппур в Бангладеш - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
© Фото : Росатом
Строительство АЭС "Руппур" в Бангладеш. Архивное фото
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. "Росатом" осенью этого года завезет ядерное топливо на строящуюся с участием России АЭС "Руппур" в Бангладеш, сообщил генеральный директор российской атомной госкорпорации Алексей Лихачев.
"Хотел бы обратить внимание на Бангладеш. Мы завозим топливо осенью тоже на станцию, и еще одной ядерной державой на планете станет больше. В этом смысле у нас очень комфортные отношения с нашими бангладешскими партнерами", - сказал Лихачев в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
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Ядерные технологииРоссияБангладешАлексей ЛихачевВладимир ПутинГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"АЭС Руппур
 
 
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