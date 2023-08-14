https://ria.ru/20230814/rosatom-1889971554.html
"Росатом" нарастит сотрудничество по мирному атому с Азией
"Росатом" нарастит сотрудничество по мирному атому с Азией - РИА Новости, 14.08.2023
"Росатом" нарастит сотрудничество по мирному атому с Азией
"Росатом" будет наращивать сотрудничество по мирному атому со странами Азии и Ближнего Востока, сообщил генеральный директор атомной госкорпорации Алексей... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T14:42
2023-08-14T14:42
2023-08-14T14:42
ядерные технологии
азия
ближний восток
россия
владимир путин
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
в мире
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. "Росатом" будет наращивать сотрудничество по мирному атому со странами Азии и Ближнего Востока, сообщил генеральный директор атомной госкорпорации Алексей Лихачев. "Конечно, потенциал роста в энергетике вообще, а особенно в атомной - в той же Азии, на Ближнем Востоке, а там как раз хотят и наши технологии, и наши поставки. В этом смысле мы, разумеется, наращиваем производство и будем лидерство закреплять", - сказал Лихачев в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
https://ria.ru/20230814/aes-1889960941.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
азия, ближний восток, россия, владимир путин, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", в мире
Ядерные технологии, Азия, Ближний Восток, Россия, Владимир Путин, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", В мире
"Росатом" нарастит сотрудничество по мирному атому с Азией
"Росатом" нарастит сотрудничество по мирному атому с Азией и Ближним Востоком