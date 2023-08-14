https://ria.ru/20230814/rosatom-1889971554.html

"Росатом" нарастит сотрудничество по мирному атому с Азией

"Росатом" нарастит сотрудничество по мирному атому с Азией - РИА Новости, 14.08.2023

"Росатом" нарастит сотрудничество по мирному атому с Азией

"Росатом" будет наращивать сотрудничество по мирному атому со странами Азии и Ближнего Востока, сообщил генеральный директор атомной госкорпорации Алексей... РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T14:42

2023-08-14T14:42

2023-08-14T14:42

ядерные технологии

азия

ближний восток

россия

владимир путин

алексей лихачев

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

в мире

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. "Росатом" будет наращивать сотрудничество по мирному атому со странами Азии и Ближнего Востока, сообщил генеральный директор атомной госкорпорации Алексей Лихачев. "Конечно, потенциал роста в энергетике вообще, а особенно в атомной - в той же Азии, на Ближнем Востоке, а там как раз хотят и наши технологии, и наши поставки. В этом смысле мы, разумеется, наращиваем производство и будем лидерство закреплять", - сказал Лихачев в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

https://ria.ru/20230814/aes-1889960941.html

азия

ближний восток

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

азия, ближний восток, россия, владимир путин, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", в мире