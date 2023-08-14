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"Росатом" нарастит сотрудничество по мирному атому с Азией - РИА Новости, 14.08.2023
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Ядерные технологии
 
14:42 14.08.2023
https://ria.ru/20230814/rosatom-1889971554.html
"Росатом" нарастит сотрудничество по мирному атому с Азией
"Росатом" нарастит сотрудничество по мирному атому с Азией - РИА Новости, 14.08.2023
"Росатом" нарастит сотрудничество по мирному атому с Азией
"Росатом" будет наращивать сотрудничество по мирному атому со странами Азии и Ближнего Востока, сообщил генеральный директор атомной госкорпорации Алексей... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T14:42
2023-08-14T14:42
ядерные технологии
азия
ближний восток
россия
владимир путин
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
в мире
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. "Росатом" будет наращивать сотрудничество по мирному атому со странами Азии и Ближнего Востока, сообщил генеральный директор атомной госкорпорации Алексей Лихачев. "Конечно, потенциал роста в энергетике вообще, а особенно в атомной - в той же Азии, на Ближнем Востоке, а там как раз хотят и наши технологии, и наши поставки. В этом смысле мы, разумеется, наращиваем производство и будем лидерство закреплять", - сказал Лихачев в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
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азия
ближний восток
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азия, ближний восток, россия, владимир путин, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", в мире
Ядерные технологии, Азия, Ближний Восток, Россия, Владимир Путин, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", В мире
"Росатом" нарастит сотрудничество по мирному атому с Азией

"Росатом" нарастит сотрудничество по мирному атому с Азией и Ближним Востоком

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСтенд корпорации "Росатом"
Стенд корпорации Росатом - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Стенд корпорации "Росатом" . Архивное фото
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. "Росатом" будет наращивать сотрудничество по мирному атому со странами Азии и Ближнего Востока, сообщил генеральный директор атомной госкорпорации Алексей Лихачев.
"Конечно, потенциал роста в энергетике вообще, а особенно в атомной - в той же Азии, на Ближнем Востоке, а там как раз хотят и наши технологии, и наши поставки. В этом смысле мы, разумеется, наращиваем производство и будем лидерство закреплять", - сказал Лихачев в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
Строящиеся градирни АЭС - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
"Росатом" будет строить АЭС в Сибири и на Дальнем Востоке
14:03
 
Ядерные технологииАзияБлижний ВостокРоссияВладимир ПутинАлексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"В мире
 
 
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