https://ria.ru/20230814/rosatom-1889959180.html
Путин проводит встречу с главой "Росатома"
Путин проводит встречу с главой "Росатома" - РИА Новости, 14.08.2023
Путин проводит встречу с главой "Росатома"
Президент России Владимир Путин проводит встречу с главой "Росатома" Алексеем Лихачевым. РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T13:57
2023-08-14T13:57
2023-08-14T14:04
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
политика
россия
владимир путин
алексей лихачев
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проводит встречу с главой "Росатома" Алексеем Лихачевым.Глава государства в начале беседы поинтересовался, как идут дела у корпорации.
https://ria.ru/20230221/ispytaniya-1853429692.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
государственная корпорация по атомной энергии "росатом", политика, россия, владимир путин, алексей лихачев
Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Политика, Россия, Владимир Путин, Алексей Лихачев
Путин проводит встречу с главой "Росатома"
Путин проводит встречу с главой "Росатома" Лихачевым