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Путин проводит встречу с главой "Росатома" - РИА Новости, 14.08.2023
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13:57 14.08.2023 (обновлено: 14:04 14.08.2023)
https://ria.ru/20230814/rosatom-1889959180.html
Путин проводит встречу с главой "Росатома"
Путин проводит встречу с главой "Росатома" - РИА Новости, 14.08.2023
Путин проводит встречу с главой "Росатома"
Президент России Владимир Путин проводит встречу с главой "Росатома" Алексеем Лихачевым. РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T13:57
2023-08-14T14:04
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
политика
россия
владимир путин
алексей лихачев
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проводит встречу с главой "Росатома" Алексеем Лихачевым.Глава государства в начале беседы поинтересовался, как идут дела у корпорации.
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государственная корпорация по атомной энергии "росатом", политика, россия, владимир путин, алексей лихачев
Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Политика, Россия, Владимир Путин, Алексей Лихачев
Путин проводит встречу с главой "Росатома"

Путин проводит встречу с главой "Росатома" Лихачевым

© РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор госкорпорации Росатом Алексей Лихачев во время встречи - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
© РИА Новости
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Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев во время встречи. Архивное фото
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проводит встречу с главой "Росатома" Алексеем Лихачевым.
Глава государства в начале беседы поинтересовался, как идут дела у корпорации.
Путин: Минобороны и Росатом должны быть готовы к испытанию ядерного оружия - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
Путин призвал Минобороны и "Росатом" быть готовыми к ядерным испытаниям
21 февраля, 13:47
 
Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"ПолитикаРоссияВладимир ПутинАлексей Лихачев
 
 
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