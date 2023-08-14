https://ria.ru/20230814/rogov-1889898512.html
В Запорожской области снизили уровень террористической опасности
В Запорожской области снизили уровень террористической опасности - РИА Новости, 14.08.2023
В Запорожской области снизили уровень террористической опасности
В Запорожской области снизился уровень террористической опасности, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов в... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T10:18
2023-08-14T10:18
2023-08-14T10:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости. В Запорожской области снизился уровень террористической опасности, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов в эфире радиостанции "Комсомольская правда"."В среднем, уровень террористической опасности ниже, чем было два, три или пять месяцев назад. На данный момент это именно так", - сказал Рогов.По его словам, в регионе налажена более системная и качественная работа силовых структур. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
https://ria.ru/20230813/ukraina-1889793320.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, запорожская область, владимир рогов, киев, россия
В мире, Запорожская область, Владимир Рогов, Киев, Россия
В Запорожской области снизили уровень террористической опасности
Рогов: в Запорожской области наладили системную работу силовых структур