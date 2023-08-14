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Московская компания вдвое нарастила продажи RFID-меток - РИА Новости, 14.08.2023
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
16:48 14.08.2023
https://ria.ru/20230814/rfid-metki-1890011025.html
Московская компания вдвое нарастила продажи RFID-меток
Московская компания вдвое нарастила продажи RFID-меток - РИА Новости, 14.08.2023
Московская компания вдвое нарастила продажи RFID-меток
Столичный разработчик в первом полугодии вдвое увеличил продажи RFID-меток для идентификации объектов, сообщил руководитель департамента инвестиционной и... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T16:48
2023-08-14T16:48
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
владислав овчинский
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МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Столичный разработчик в первом полугодии вдвое увеличил продажи RFID-меток для идентификации объектов, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский."Уже 20 лет компания ISBC остается одним из лидеров по разработке и производству современной RFID-продукции, продолжая расширять сферу применения таких технологий. Например, компания разработала корпусированные метки, которые отличаются сверхвысокой дальностью считывания – до 50 метров, а также устойчивостью к морозам и длительностью срока службы. Продукция пользуется большим спросом у потребителей", - отметил Овчинский, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.Корпусированные метки используются для маркировки транспортных средств, оборотной тары, производственного оборудования. Также они применяются для идентификации объектов городской инфраструктуры, в частности – для инвентаризация малых архитектурных форм, таких как детские площадки."Цифровая экономика, и в частности реализация проектов умных городов, требует инновационных решений для повышения эффективности работы администраций и городских служб. Корпусированные RFID-метки значительно сокращают время и трудозатраты на инвентаризацию, позволяют создать эффективную систему мониторинга качества содержания объектов социальной инфраструктуры, оптимизировать расходы", – отметил директор по продажам компании ISBC Егор Орлов.
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москва, владислав овчинский
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Владислав Овчинский

Московская компания вдвое нарастила продажи RFID-меток

© Фото : пресс-служба ДИППРуководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский
Руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
© Фото : пресс-служба ДИПП
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МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Столичный разработчик в первом полугодии вдвое увеличил продажи RFID-меток для идентификации объектов, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.
"Уже 20 лет компания ISBC остается одним из лидеров по разработке и производству современной RFID-продукции, продолжая расширять сферу применения таких технологий. Например, компания разработала корпусированные метки, которые отличаются сверхвысокой дальностью считывания – до 50 метров, а также устойчивостью к морозам и длительностью срока службы. Продукция пользуется большим спросом у потребителей", - отметил Овчинский, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.
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Корпусированные метки используются для маркировки транспортных средств, оборотной тары, производственного оборудования. Также они применяются для идентификации объектов городской инфраструктуры, в частности – для инвентаризация малых архитектурных форм, таких как детские площадки.
"Цифровая экономика, и в частности реализация проектов умных городов, требует инновационных решений для повышения эффективности работы администраций и городских служб. Корпусированные RFID-метки значительно сокращают время и трудозатраты на инвентаризацию, позволяют создать эффективную систему мониторинга качества содержания объектов социальной инфраструктуры, оптимизировать расходы", – отметил директор по продажам компании ISBC Егор Орлов.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваВладислав Овчинский
 
 
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