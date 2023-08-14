https://ria.ru/20230814/rfid-metki-1890011025.html

Московская компания вдвое нарастила продажи RFID-меток

Московская компания вдвое нарастила продажи RFID-меток - РИА Новости, 14.08.2023

Московская компания вдвое нарастила продажи RFID-меток

Столичный разработчик в первом полугодии вдвое увеличил продажи RFID-меток для идентификации объектов, сообщил руководитель департамента инвестиционной и... РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T16:48

2023-08-14T16:48

2023-08-14T16:48

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

владислав овчинский

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МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Столичный разработчик в первом полугодии вдвое увеличил продажи RFID-меток для идентификации объектов, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский."Уже 20 лет компания ISBC остается одним из лидеров по разработке и производству современной RFID-продукции, продолжая расширять сферу применения таких технологий. Например, компания разработала корпусированные метки, которые отличаются сверхвысокой дальностью считывания – до 50 метров, а также устойчивостью к морозам и длительностью срока службы. Продукция пользуется большим спросом у потребителей", - отметил Овчинский, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.Корпусированные метки используются для маркировки транспортных средств, оборотной тары, производственного оборудования. Также они применяются для идентификации объектов городской инфраструктуры, в частности – для инвентаризация малых архитектурных форм, таких как детские площадки."Цифровая экономика, и в частности реализация проектов умных городов, требует инновационных решений для повышения эффективности работы администраций и городских служб. Корпусированные RFID-метки значительно сокращают время и трудозатраты на инвентаризацию, позволяют создать эффективную систему мониторинга качества содержания объектов социальной инфраструктуры, оптимизировать расходы", – отметил директор по продажам компании ISBC Егор Орлов.

https://ria.ru/20230814/zavod-1889911103.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, владислав овчинский