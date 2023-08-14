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Авиакомпания "Россия" возобновила международные рейсы из Сочи - РИА Новости, 14.08.2023
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Туризм
 
19:08 14.08.2023
https://ria.ru/20230814/reysy-1890048672.html
Авиакомпания "Россия" возобновила международные рейсы из Сочи
Авиакомпания "Россия" возобновила международные рейсы из Сочи - РИА Новости, 14.08.2023
Авиакомпания "Россия" возобновила международные рейсы из Сочи
Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") возобновила международные рейсы из аэропорта Сочи, в понедельник уже вылетели первые четыре лайнера, сообщили РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T19:08
2023-08-14T19:08
туризм
аэрофлот
sukhoi superjet 100 (ssj100)
сочи
стамбул
анталья (провинция)
новости - туризм
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СОЧИ, 14 авг - РИА Новости. Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") возобновила международные рейсы из аэропорта Сочи, в понедельник уже вылетели первые четыре лайнера, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани курорта. Ранее перевозчик информировал, что с 14 августа возобновит рейсы за рубеж из аэропорта Сочи на популярные направления на отечественных самолетах Superjet 100. Такой шаг, по оценке авиакомпании, был вызван повышенным спросом, прямые рейсы планировались в Турцию, Армению и ОАЭ. "Сегодня АК "Россия" планировала выполнить шесть международных рейсов: один в Ереван, два рейса в Стамбул, два рейса в Анталью и один в Даламан. Четыре рейса - в Ереван, Стамбул, Даламан, Анталью - уже вылетели", - сказал собеседник агентства. По его словам, ещё два рейса запланированы на более позднее время в понедельник. Один самолет отправится из Сочи в Анталью в 20.00, второй полетит в Стамбул в 23.55. Аэропорт Сочи продолжает работать в качестве авиационного хаба, воздушная гавань обеспечивает перевозки как внутри страны, так и по 13 международным направлениям: это Грузия, Израиль, Турция, Армения, ОАЭ, Узбекистан, Казахстан и еще ряд стран, говорили в пресс-службе воздушной гавани. Международный аэропорт Сочи имени В.И. Севастьянова образован в 1945 году, находится под управлением аэропортовых холдингов России "Аэродинамика". С 2020 года аэропорт Сочи входит в топ-5 аэропортов России по объёму пассажирских перевозок, обслуживая до 13 миллионов человек в год. С 2022 года является главным южным международным авиахабом России.
https://ria.ru/20230814/ikar-1889983936.html
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аэрофлот, sukhoi superjet 100 (ssj100), сочи, стамбул, анталья (провинция), новости - туризм
Туризм, Аэрофлот, Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), Сочи, Стамбул, Анталья (провинция), Новости - Туризм
Авиакомпания "Россия" возобновила международные рейсы из Сочи

Компания "Россия" возобновила международные перелеты из сочинского аэропорта

© РИА Новости / Николай Хижняк | Перейти в медиабанкСамолет авиакомпании "Россия"
Самолет авиакомпании Россия - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Самолет авиакомпании "Россия". Архивное фото
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СОЧИ, 14 авг - РИА Новости. Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") возобновила международные рейсы из аэропорта Сочи, в понедельник уже вылетели первые четыре лайнера, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани курорта.
Ранее перевозчик информировал, что с 14 августа возобновит рейсы за рубеж из аэропорта Сочи на популярные направления на отечественных самолетах Superjet 100. Такой шаг, по оценке авиакомпании, был вызван повышенным спросом, прямые рейсы планировались в Турцию, Армению и ОАЭ.
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"Сегодня АК "Россия" планировала выполнить шесть международных рейсов: один в Ереван, два рейса в Стамбул, два рейса в Анталью и один в Даламан. Четыре рейса - в Ереван, Стамбул, Даламан, Анталью - уже вылетели", - сказал собеседник агентства.
По его словам, ещё два рейса запланированы на более позднее время в понедельник. Один самолет отправится из Сочи в Анталью в 20.00, второй полетит в Стамбул в 23.55.
Аэропорт Сочи продолжает работать в качестве авиационного хаба, воздушная гавань обеспечивает перевозки как внутри страны, так и по 13 международным направлениям: это Грузия, Израиль, Турция, Армения, ОАЭ, Узбекистан, Казахстан и еще ряд стран, говорили в пресс-службе воздушной гавани.
Международный аэропорт Сочи имени В.И. Севастьянова образован в 1945 году, находится под управлением аэропортовых холдингов России "Аэродинамика". С 2020 года аэропорт Сочи входит в топ-5 аэропортов России по объёму пассажирских перевозок, обслуживая до 13 миллионов человек в год. С 2022 года является главным южным международным авиахабом России.
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