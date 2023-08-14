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"Росатом" выпустит рекордное число корпусов реакторов для АЭС - РИА Новости, 14.08.2023
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14:06 14.08.2023 (обновлено: 14:47 14.08.2023)
https://ria.ru/20230814/reaktory-1889961704.html
"Росатом" выпустит рекордное число корпусов реакторов для АЭС
"Росатом" выпустит рекордное число корпусов реакторов для АЭС - РИА Новости, 14.08.2023
"Росатом" выпустит рекордное число корпусов реакторов для АЭС
"Росатом" в нынешнем году изготовит пять корпусов реакторов для АЭС большой мощности, это рекорд, сообщил генеральный директор атомной госкорпорации Алексей... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T14:06
2023-08-14T14:47
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
россия
владимир путин
алексей лихачев
атомэнергомаш
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. "Росатом" в нынешнем году изготовит пять корпусов реакторов для АЭС большой мощности, это рекорд, сообщил генеральный директор атомной госкорпорации Алексей Лихачев в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным."Владимир Владимирович, благодаря Вашим решениям создан крупнейший в стране энергетический машиностроительный кластер. Вы принимали решение об "Атомэнергомаше", об "Ижоре", об "ОМЗ-Спецсталь". Теперь мы полностью покрываем свои потребности, побиваем рекорды Советского Союза: в этом году выпустим пять корпусов реакторов, 18 парогенераторов", - сказал Лихачев."Но активно зашли и в СПГ-оборудование, и в спецсталь. В общем, вопрос создания крупнейшего машиностроительного энергетического кластера в России закрыт благодаря Вашей поддержке", - добавил глава "Росатома".
https://ria.ru/20230814/rosatom-1889967375.html
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государственная корпорация по атомной энергии "росатом", россия, владимир путин, алексей лихачев, атомэнергомаш
Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Россия, Владимир Путин, Алексей Лихачев, Атомэнергомаш
"Росатом" выпустит рекордное число корпусов реакторов для АЭС

Лихачев: Росатом выпустит рекордные пять корпусов реакторов для АЭС

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЛоготип на стенде государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
Логотип на стенде государственной корпорации по атомной энергии Росатом - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Логотип на стенде государственной корпорации по атомной энергии "Росатом". Архивное фото
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. "Росатом" в нынешнем году изготовит пять корпусов реакторов для АЭС большой мощности, это рекорд, сообщил генеральный директор атомной госкорпорации Алексей Лихачев в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Владимир Владимирович, благодаря Вашим решениям создан крупнейший в стране энергетический машиностроительный кластер. Вы принимали решение об "Атомэнергомаше", об "Ижоре", об "ОМЗ-Спецсталь". Теперь мы полностью покрываем свои потребности, побиваем рекорды Советского Союза: в этом году выпустим пять корпусов реакторов, 18 парогенераторов", - сказал Лихачев.
"Но активно зашли и в СПГ-оборудование, и в спецсталь. В общем, вопрос создания крупнейшего машиностроительного энергетического кластера в России закрыт благодаря Вашей поддержке", - добавил глава "Росатома".
Генеральный директор Госкорпорации Росатом Алексей Лихачев - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
Лихачев рассказал о развитии "Росатома"
14:22
 
Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"РоссияВладимир ПутинАлексей ЛихачевАтомэнергомаш
 
 
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