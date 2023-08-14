https://ria.ru/20230814/reaktory-1889961704.html

"Росатом" выпустит рекордное число корпусов реакторов для АЭС

"Росатом" выпустит рекордное число корпусов реакторов для АЭС - РИА Новости, 14.08.2023

"Росатом" выпустит рекордное число корпусов реакторов для АЭС

"Росатом" в нынешнем году изготовит пять корпусов реакторов для АЭС большой мощности, это рекорд, сообщил генеральный директор атомной госкорпорации Алексей... РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T14:06

2023-08-14T14:06

2023-08-14T14:47

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

россия

владимир путин

алексей лихачев

атомэнергомаш

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. "Росатом" в нынешнем году изготовит пять корпусов реакторов для АЭС большой мощности, это рекорд, сообщил генеральный директор атомной госкорпорации Алексей Лихачев в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным."Владимир Владимирович, благодаря Вашим решениям создан крупнейший в стране энергетический машиностроительный кластер. Вы принимали решение об "Атомэнергомаше", об "Ижоре", об "ОМЗ-Спецсталь". Теперь мы полностью покрываем свои потребности, побиваем рекорды Советского Союза: в этом году выпустим пять корпусов реакторов, 18 парогенераторов", - сказал Лихачев."Но активно зашли и в СПГ-оборудование, и в спецсталь. В общем, вопрос создания крупнейшего машиностроительного энергетического кластера в России закрыт благодаря Вашей поддержке", - добавил глава "Росатома".

https://ria.ru/20230814/rosatom-1889967375.html

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государственная корпорация по атомной энергии "росатом", россия, владимир путин, алексей лихачев, атомэнергомаш