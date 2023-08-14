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СМИ: ФРГ с пониманием отнеслась к требованию Киева о поставке ракет Taurus - РИА Новости, 14.08.2023
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23:49 14.08.2023
https://ria.ru/20230814/rakety-1890086063.html
СМИ: ФРГ с пониманием отнеслась к требованию Киева о поставке ракет Taurus
СМИ: ФРГ с пониманием отнеслась к требованию Киева о поставке ракет Taurus - РИА Новости, 14.08.2023
СМИ: ФРГ с пониманием отнеслась к требованию Киева о поставке ракет Taurus
Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер (партия СвДП), прибывший с визитом в Киев в понедельник утром, заявил, что с пониманием относится к требованиям со стороны РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T23:49
2023-08-14T23:49
космос - риа наука
украина
кристиан линднер
нато
вооруженные силы украины
bild
сергей лавров
олаф шольц
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БЕРЛИН, 14 авг - РИА Новости. Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер (партия СвДП), прибывший с визитом в Киев в понедельник утром, заявил, что с пониманием относится к требованиям со стороны Украины о крылатых ракетах Taurus и считает реалистичной их поставку во время контрнаступления Киева. &quot;Я лично с пониманием отношусь к требованиям о крылатых ракетах, которые хотела бы себе сейчас украинская сторона. Однако при этом необходимо учесть необходимые процедурные шаги и по возможности - быстро&quot;, - сказал Линднер в интервью газете Bild.Министр пояснил, что необходимо согласование с союзниками, кроме того, Германия не должна становиться участником конфликта, а также ограничивать свою способность к самозащите. "Если эти три критерия будут соблюдены, тогда такое решение может быть принято", - добавил министр. На вопрос, считает ли он, что ракеты могут быть поставлены во время продолжающегося контрнаступления Киева, Линднер отметил, что "надеется и считает, что это может быть возможно". Ранее новостной портал T-online со ссылкой на источники в правящей партии СДПГ сообщал, что Берлин в ближайшее время обнародует свое решение по поставкам ракет дальнего действия Taurus Украине. В правительстве ФРГ уже несколько раз давали понять, что поставки данных ракет Киеву не рассматриваются в приоритетном порядке и без согласования с партнерами по НАТО и США. Главным спорным пунктом поставок Taurus является дальность действия ракет, составляющая 500 километров, что нарушало бы принцип Германии не поставлять оружие с подобными характеристиками. В германском экспертном сообществе обсуждалось в данном контексте, можно ли ракеты запрограммировать таким образом, чтобы они не могли использоваться для нанесения ударов по российской территории. Согласно изданию Spiegel, именно этот вопрос интересует на данный момент канцлера Олафа Шольца и поэтому якобы ведутся переговоры с представителями военной промышленности. Ранее член комитета по международным делам бундестага Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер заявил в интервью Süddeutsche Zeitung, что необходима охватывающая большинство партий парламентская инициатива для того, чтобы усилить давление на Шольца в этом вопросе. В то же время его однопартиец и депутат Ральф Штегнер заявлял, что приверженцы быстрого решения конфликта на Украине путем поставок оружия со все более дальним радиусом действия во многом ошиблись, так как конфликт лишь затянулся. Согласно недавнему исследованию Forsa, две трети населения Германии выступают против поставки данных ракет Украине. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и, в первую очередь, запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard – впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе. Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск, "во всяком случае пока", нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников". Минобороны России 4 августа сообщило, что войска Украины с начала "контрнаступления", за июнь-июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники – 26 самолетов, девять вертолетов, 1 831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley. Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Штаты начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.
https://ria.ru/20230813/rakety-1889821270.html
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космос - риа наука, украина, кристиан линднер, нато, вооруженные силы украины, bild, сергей лавров, олаф шольц, киев, германия
Космос - РИА Наука, Украина, Кристиан Линднер, НАТО, Вооруженные силы Украины, Bild, Сергей Лавров, Олаф Шольц, Киев, Германия
СМИ: ФРГ с пониманием отнеслась к требованию Киева о поставке ракет Taurus

Bild: Минфин ФРГ с пониманием отнесся к требованию Киева о поставке ракет Taurus

© AP Photo / Michael SohnЛидер Свободной демократической партии Германии Кристиан Линднер
Лидер Свободной демократической партии Германии Кристиан Линднер - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
© AP Photo / Michael Sohn
Лидер Свободной демократической партии Германии Кристиан Линднер. Архивное фото
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БЕРЛИН, 14 авг - РИА Новости. Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер (партия СвДП), прибывший с визитом в Киев в понедельник утром, заявил, что с пониманием относится к требованиям со стороны Украины о крылатых ракетах Taurus и считает реалистичной их поставку во время контрнаступления Киева.
«

"Я лично с пониманием отношусь к требованиям о крылатых ракетах, которые хотела бы себе сейчас украинская сторона. Однако при этом необходимо учесть необходимые процедурные шаги и по возможности - быстро", - сказал Линднер в интервью газете Bild.

Ракета Taurus - РИА Новости, 1920, 13.08.2023
В Саксонии выступили против поставок Украине ракет Taurus
13 августа, 17:04
Министр пояснил, что необходимо согласование с союзниками, кроме того, Германия не должна становиться участником конфликта, а также ограничивать свою способность к самозащите. "Если эти три критерия будут соблюдены, тогда такое решение может быть принято", - добавил министр.
На вопрос, считает ли он, что ракеты могут быть поставлены во время продолжающегося контрнаступления Киева, Линднер отметил, что "надеется и считает, что это может быть возможно".
Ранее новостной портал T-online со ссылкой на источники в правящей партии СДПГ сообщал, что Берлин в ближайшее время обнародует свое решение по поставкам ракет дальнего действия Taurus Украине. В правительстве ФРГ уже несколько раз давали понять, что поставки данных ракет Киеву не рассматриваются в приоритетном порядке и без согласования с партнерами по НАТО и США.
Главным спорным пунктом поставок Taurus является дальность действия ракет, составляющая 500 километров, что нарушало бы принцип Германии не поставлять оружие с подобными характеристиками. В германском экспертном сообществе обсуждалось в данном контексте, можно ли ракеты запрограммировать таким образом, чтобы они не могли использоваться для нанесения ударов по российской территории. Согласно изданию Spiegel, именно этот вопрос интересует на данный момент канцлера Олафа Шольца и поэтому якобы ведутся переговоры с представителями военной промышленности.
Флаги Украины и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
ЕС передал Украине более двух тысяч ракет с начала конфликта
11 августа, 23:33
Ранее член комитета по международным делам бундестага Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер заявил в интервью Süddeutsche Zeitung, что необходима охватывающая большинство партий парламентская инициатива для того, чтобы усилить давление на Шольца в этом вопросе. В то же время его однопартиец и депутат Ральф Штегнер заявлял, что приверженцы быстрого решения конфликта на Украине путем поставок оружия со все более дальним радиусом действия во многом ошиблись, так как конфликт лишь затянулся.
Согласно недавнему исследованию Forsa, две трети населения Германии выступают против поставки данных ракет Украине.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
Тысячи ракет. Зеленскому сообщили пугающие новости об ударе по Киеву
11 августа, 16:15
Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и, в первую очередь, запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard – впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе. Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск, "во всяком случае пока", нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников".
Минобороны России 4 августа сообщило, что войска Украины с начала "контрнаступления", за июнь-июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники – 26 самолетов, девять вертолетов, 1 831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley.
Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Штаты начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.
Корабль ВМС - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
СМИ: в США предложили вернуть ядерные ракеты на корабли ВМС
10 августа, 15:35
 
Космос - РИА НаукаУкраинаКристиан ЛинднерНАТОВооруженные силы УкраиныBildСергей ЛавровОлаф ШольцКиевГермания
 
 
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