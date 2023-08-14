https://ria.ru/20230814/raketa-1889970435.html

На "Армии-2023" представили новейшую кассетную ракету

На "Армии-2023" представили новейшую кассетную ракету - РИА Новости, 14.08.2023

На "Армии-2023" представили новейшую кассетную ракету

"Институт прикладной физики" (ИПФ) впервые представил на форуме "Армия-2023" новейшую неуправляемую авиационную ракету (НАР) с кассетной боевой частью С-8КЛ,... РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T14:38

2023-08-14T14:38

2023-08-14T14:38

кубинка

форум "армия — 2023"

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0e/1889905092_0:0:2867:1613_1920x0_80_0_0_34d5aefbcf3101834f392a0ad9d35be4.jpg

КУБИНКА (Московская область), 14 авг - РИА Новости. "Институт прикладной физики" (ИПФ) впервые представил на форуме "Армия-2023" новейшую неуправляемую авиационную ракету (НАР) с кассетной боевой частью С-8КЛ, сообщили РИА Новости в пресс-службе института в понедельник. "НАР С-8КЛ - она имеет кассетную боевую часть и наполнена кумулятивно-осколочными боевыми элементами. Здесь их 24. Это новая разработка, литера "О" присвоена в конце 2022 года", - рассказали в пресс-службе. Литера "О" означает, что опытные образцы изготовлены, предварительно испытаны и доработаны по результатам предварительных испытаний перед проведением приемочных испытаний. То есть были завершены предварительные испытания опытного образца или опытной партии. В институте уточнили, что сейчас разработка находится на завершающей стадии испытаний. Новая ракета может запускаться из стандартных блоков НАР, а также из интеллектуальных блоков Б-8В10-УВ разработки "Заслон". Таким образом, новая кассетная неуправляемая ракета может применяться со всех основных типов вертолетов и самолетов армейской, штурмовой и оперативно-тактической авиации ВКС России. Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ. РИА Новости – официальное информационное агентство форума.

https://ria.ru/20230814/forum-1889962616.html

кубинка

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

кубинка, форум "армия — 2023", россия