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На "Армии-2023" представили новейшую кассетную ракету - РИА Новости, 14.08.2023
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14:38 14.08.2023
https://ria.ru/20230814/raketa-1889970435.html
На "Армии-2023" представили новейшую кассетную ракету
На "Армии-2023" представили новейшую кассетную ракету - РИА Новости, 14.08.2023
На "Армии-2023" представили новейшую кассетную ракету
"Институт прикладной физики" (ИПФ) впервые представил на форуме "Армия-2023" новейшую неуправляемую авиационную ракету (НАР) с кассетной боевой частью С-8КЛ,... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T14:38
2023-08-14T14:38
кубинка
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КУБИНКА (Московская область), 14 авг - РИА Новости. "Институт прикладной физики" (ИПФ) впервые представил на форуме "Армия-2023" новейшую неуправляемую авиационную ракету (НАР) с кассетной боевой частью С-8КЛ, сообщили РИА Новости в пресс-службе института в понедельник. "НАР С-8КЛ - она имеет кассетную боевую часть и наполнена кумулятивно-осколочными боевыми элементами. Здесь их 24. Это новая разработка, литера "О" присвоена в конце 2022 года", - рассказали в пресс-службе. Литера "О" означает, что опытные образцы изготовлены, предварительно испытаны и доработаны по результатам предварительных испытаний перед проведением приемочных испытаний. То есть были завершены предварительные испытания опытного образца или опытной партии. В институте уточнили, что сейчас разработка находится на завершающей стадии испытаний. Новая ракета может запускаться из стандартных блоков НАР, а также из интеллектуальных блоков Б-8В10-УВ разработки "Заслон". Таким образом, новая кассетная неуправляемая ракета может применяться со всех основных типов вертолетов и самолетов армейской, штурмовой и оперативно-тактической авиации ВКС России. Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ. РИА Новости – официальное информационное агентство форума.
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кубинка, форум "армия — 2023", россия
Кубинка, Форум "Армия — 2023", Россия
На "Армии-2023" представили новейшую кассетную ракету

На форуме "Армия-2023" представили новейшую кассетную ракету С-8КЛ

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкВ пресс-центре на Международном военно-техническом форуме "АРМИЯ-2023" в Конгрессно-выставочном центре "Патриот"
В пресс-центре на Международном военно-техническом форуме АРМИЯ-2023 в Конгрессно-выставочном центре Патриот - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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В пресс-центре на Международном военно-техническом форуме "АРМИЯ-2023" в Конгрессно-выставочном центре "Патриот". Архивное фото
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КУБИНКА (Московская область), 14 авг - РИА Новости. "Институт прикладной физики" (ИПФ) впервые представил на форуме "Армия-2023" новейшую неуправляемую авиационную ракету (НАР) с кассетной боевой частью С-8КЛ, сообщили РИА Новости в пресс-службе института в понедельник.
"НАР С-8КЛ - она имеет кассетную боевую часть и наполнена кумулятивно-осколочными боевыми элементами. Здесь их 24. Это новая разработка, литера "О" присвоена в конце 2022 года", - рассказали в пресс-службе.
Литера "О" означает, что опытные образцы изготовлены, предварительно испытаны и доработаны по результатам предварительных испытаний перед проведением приемочных испытаний. То есть были завершены предварительные испытания опытного образца или опытной партии.
В институте уточнили, что сейчас разработка находится на завершающей стадии испытаний.
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Новая ракета может запускаться из стандартных блоков НАР, а также из интеллектуальных блоков Б-8В10-УВ разработки "Заслон". Таким образом, новая кассетная неуправляемая ракета может применяться со всех основных типов вертолетов и самолетов армейской, штурмовой и оперативно-тактической авиации ВКС России.
Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ. РИА Новости – официальное информационное агентство форума.
 
КубинкаФорум "Армия — 2023"Россия
 
 
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