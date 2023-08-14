https://ria.ru/20230814/pvo-1889899089.html
ПВО отразила ракетную атаку на Бердянск
ПВО отразила ракетную атаку на Бердянск - РИА Новости, 14.08.2023
ПВО отразила ракетную атаку на Бердянск
ПВО отразила украинскую атаку на Бердянск, все ракеты сбиты, сообщили журналистам в оперативных службах Запорожской области. РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T10:23
2023-08-14T10:23
2023-08-14T10:23
специальная военная операция на украине
бердянск
запорожская область
россия
безопасность
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МЕЛИТОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости. ПВО отразила украинскую атаку на Бердянск, все ракеты сбиты, сообщили журналистам в оперативных службах Запорожской области. "В 9.30 боевики террористического киевского режима попытались нанести ракетный удар по Бердянску. Успешно отработала система ПВО Вооруженных сил России. Все ракеты сбиты. Жертв и пострадавших, а также разрушений нет", - сказал представитель ведомства.
https://ria.ru/20230813/bespilotnik-1889856211.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бердянск, запорожская область, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Бердянск, Запорожская область, Россия, Безопасность
ПВО отразила ракетную атаку на Бердянск
ПВО отразила украинскую ракетную атаку на Бердянск