https://ria.ru/20230814/pvo-1889899089.html

ПВО отразила ракетную атаку на Бердянск

ПВО отразила ракетную атаку на Бердянск - РИА Новости, 14.08.2023

ПВО отразила ракетную атаку на Бердянск

ПВО отразила украинскую атаку на Бердянск, все ракеты сбиты, сообщили журналистам в оперативных службах Запорожской области. РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T10:23

2023-08-14T10:23

2023-08-14T10:23

специальная военная операция на украине

бердянск

запорожская область

россия

безопасность

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МЕЛИТОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости. ПВО отразила украинскую атаку на Бердянск, все ракеты сбиты, сообщили журналистам в оперативных службах Запорожской области. "В 9.30 боевики террористического киевского режима попытались нанести ракетный удар по Бердянску. Успешно отработала система ПВО Вооруженных сил России. Все ракеты сбиты. Жертв и пострадавших, а также разрушений нет", - сказал представитель ведомства.

https://ria.ru/20230813/bespilotnik-1889856211.html

бердянск

запорожская область

россия

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

бердянск, запорожская область, россия, безопасность