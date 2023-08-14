https://ria.ru/20230814/putin-1889903964.html

Путин поручил привести в нормативное состояние санатории Кавминвод

Путин поручил привести в нормативное состояние санатории Кавминвод - РИА Новости, 14.08.2023

Путин поручил привести в нормативное состояние санатории Кавминвод

Президент России Владимир Путин привести до конца 2028 года в нормативное состояние санатории Кавказских Минеральных Вод, сообщается на сайте Кремля. РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T10:48

2023-08-14T10:48

2023-08-14T12:21

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин привести до конца 2028 года в нормативное состояние санатории Кавказских Минеральных Вод, сообщается на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации: обеспечить до 31 декабря 2028 года приведение в нормативное состояние находящихся в федеральной собственности объектов санаторно-курортных организаций, входящих в состав имущественного комплекса, расположенного на территории Кавказских Минеральных Вод, рассмотрев вопрос о привлечении при необходимости частных инвестиций для осуществления ремонта или реконструкции таких объектов", - говорится в сообщении. Доклад необходимо предоставить до 1 октября, далее - один раз в полгода.

https://ria.ru/20230804/sertifikat-1888141108.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, владимир путин, общество, туризм, новости - туризм