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Путин поручил привести в нормативное состояние санатории Кавминвод
Путин поручил привести в нормативное состояние санатории Кавминвод - РИА Новости, 14.08.2023
Путин поручил привести в нормативное состояние санатории Кавминвод
Президент России Владимир Путин привести до конца 2028 года в нормативное состояние санатории Кавказских Минеральных Вод, сообщается на сайте Кремля. РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T10:48
2023-08-14T10:48
2023-08-14T12:21
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин привести до конца 2028 года в нормативное состояние санатории Кавказских Минеральных Вод, сообщается на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации: обеспечить до 31 декабря 2028 года приведение в нормативное состояние находящихся в федеральной собственности объектов санаторно-курортных организаций, входящих в состав имущественного комплекса, расположенного на территории Кавказских Минеральных Вод, рассмотрев вопрос о привлечении при необходимости частных инвестиций для осуществления ремонта или реконструкции таких объектов", - говорится в сообщении. Доклад необходимо предоставить до 1 октября, далее - один раз в полгода.
https://ria.ru/20230804/sertifikat-1888141108.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, общество, туризм, новости - туризм
Туризм, Россия, Владимир Путин, Общество, Туризм, Новости - Туризм
Путин поручил привести в нормативное состояние санатории Кавминвод
Путин поручил привести до 2029 года в нормативное состояние санатории Кавминвод