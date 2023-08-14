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Путин поручил привести в нормативное состояние санатории Кавминвод - РИА Новости, 14.08.2023
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Туризм
 
10:48 14.08.2023 (обновлено: 12:21 14.08.2023)
https://ria.ru/20230814/putin-1889903964.html
Путин поручил привести в нормативное состояние санатории Кавминвод
Путин поручил привести в нормативное состояние санатории Кавминвод - РИА Новости, 14.08.2023
Путин поручил привести в нормативное состояние санатории Кавминвод
Президент России Владимир Путин привести до конца 2028 года в нормативное состояние санатории Кавказских Минеральных Вод, сообщается на сайте Кремля. РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T10:48
2023-08-14T12:21
туризм
россия
владимир путин
общество
туризм
новости - туризм
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин привести до конца 2028 года в нормативное состояние санатории Кавказских Минеральных Вод, сообщается на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации: обеспечить до 31 декабря 2028 года приведение в нормативное состояние находящихся в федеральной собственности объектов санаторно-курортных организаций, входящих в состав имущественного комплекса, расположенного на территории Кавказских Минеральных Вод, рассмотрев вопрос о привлечении при необходимости частных инвестиций для осуществления ремонта или реконструкции таких объектов", - говорится в сообщении. Доклад необходимо предоставить до 1 октября, далее - один раз в полгода.
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россия, владимир путин, общество, туризм, новости - туризм
Туризм, Россия, Владимир Путин, Общество, Туризм, Новости - Туризм
Путин поручил привести в нормативное состояние санатории Кавминвод

Путин поручил привести до 2029 года в нормативное состояние санатории Кавминвод

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкКорпус No 3 санатория "Родник" в Пятигорске
Корпус No 3 санатория Родник в Пятигорске - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Корпус No 3 санатория "Родник" в Пятигорске. Архивное фото
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин привести до конца 2028 года в нормативное состояние санатории Кавказских Минеральных Вод, сообщается на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации: обеспечить до 31 декабря 2028 года приведение в нормативное состояние находящихся в федеральной собственности объектов санаторно-курортных организаций, входящих в состав имущественного комплекса, расположенного на территории Кавказских Минеральных Вод, рассмотрев вопрос о привлечении при необходимости частных инвестиций для осуществления ремонта или реконструкции таких объектов", - говорится в сообщении.
Доклад необходимо предоставить до 1 октября, далее - один раз в полгода.
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