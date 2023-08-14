https://ria.ru/20230814/pushkov-1889874091.html
Пушков резко ответил на слова Шольца об Украине
Пушков резко ответил на слова Шольца об Украине - РИА Новости, 14.08.2023
Пушков резко ответил на слова Шольца об Украине
Слова канцлера ФРГ Олафа Шольца о необходимости переговоров для прекращения конфликта на Украине "ничего не значат", такое мнение в своем Telegram-канале... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T06:41
2023-08-14T06:41
2023-08-14T15:53
в мире
украина
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саудовская аравия
алексей пушков
олаф шольц
дмитрий песков
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Слова канцлера ФРГ Олафа Шольца о необходимости переговоров для прекращения конфликта на Украине "ничего не значат", такое мнение в своем Telegram-канале выразил сенатор Алексей Пушков.Ранее немецкий лидер в интервью ZDF заявил о необходимости дипломатических усилий для прекращения конфликта. Как считает Шольц, переговоры без участия России, прошедшие в Саудовской Аравии 5-6 августа, были "очень важны". При этом, по его словам, нужно признать, что они были "только началом"."Запад не намерен идти на переговоры. Разговоры о них носят ритуальный характер — не более того", — написал Пушков в своем Telegram-канале.По его мнению, пока не сложится "качественно новая ситуация", Запад будет выступать против переговоров. "Слова Шольца в пользу "дипломатических усилий" ничего не значат", — резюмировал сенатор.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее отмечал, что Кремль будет следить за встречей в Саудовской Аравии по Украине, предстоит понять, какие цели ставятся. В российском МИД, комментируя переговоры в Джидде, заявляли, что закреплять на политическом уровне решения по украинскому кризису без участия России — это абсурд и нонсенс, но для их обсуждения есть "полное поле для творчества".
https://ria.ru/20230813/sholts-1889832008.html
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в мире, украина, россия, саудовская аравия, алексей пушков, олаф шольц, дмитрий песков
В мире, Украина, Россия, Саудовская Аравия, Алексей Пушков, Олаф Шольц, Дмитрий Песков
Пушков резко ответил на слова Шольца об Украине
Пушков назвал пустыми слова Шольца о необходимости переговоров по Украине