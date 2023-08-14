https://ria.ru/20230814/psb-1890000234.html

ПСБ профинансирует возведение жилья для работников "Уралвагонзавода"

ПСБ профинансирует возведение жилья для работников "Уралвагонзавода" - РИА Новости, 14.08.2023

ПСБ профинансирует возведение жилья для работников "Уралвагонзавода"

ПСБ на Международном военно-техническом форуме "Армия-2023" подписал соглашение о сотрудничестве с АО "Концерн "Уралвагонзавод", сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T16:05

2023-08-14T16:05

2023-08-14T16:05

россия

петр фрадков

александр потапов

псб (банк псб)

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. ПСБ на Международном военно-техническом форуме "Армия-2023" подписал соглашение о сотрудничестве с АО "Концерн "Уралвагонзавод", сообщает пресс-служба банка. Как отмечается в сообщении, свои подписи под документом поставили председатель ПСБ Петр Фрадков и гендиректор концерна Александр Потапов. Данное соглашение предусматривает сотрудничество в финансово-кредитной сфере по нескольким направлениям. Одним из основных станет реализация проектов строительства новых жилых комплексов в общей сложности более чем на одну тысячу квартир для сотрудников предприятий концерна в трех городах – Челябинске, Омске и Нижнем Тагиле. "В Уральском федеральном округе сосредоточено около 40% российского ОПК. Предприятия ведут колоссальную работу по модернизации производства, оптимизации технологических процессов, опираясь на выдающуюся инженерную школу и, конечно, уделяют особое внимание вопросам привлечения и мотивации кадров. Мы оказываем всестороннюю поддержку отрасли в реализации этих процессов", — цитирует пресс-служба слова Фрадкова. Он добавил, что программа финансирования строительства жилья для сотрудников предприятий ОПК очень востребована. Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ. РИА Новости – официальное информационное агентство форума.

https://ria.ru/20230731/verf-1887333738.html

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Артем Смирнов

россия, петр фрадков, александр потапов, псб (банк псб)