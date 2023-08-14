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ПСБ профинансирует возведение жилья для работников "Уралвагонзавода" - РИА Новости, 14.08.2023
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16:05 14.08.2023
https://ria.ru/20230814/psb-1890000234.html
ПСБ профинансирует возведение жилья для работников "Уралвагонзавода"
ПСБ профинансирует возведение жилья для работников "Уралвагонзавода" - РИА Новости, 14.08.2023
ПСБ профинансирует возведение жилья для работников "Уралвагонзавода"
ПСБ на Международном военно-техническом форуме "Армия-2023" подписал соглашение о сотрудничестве с АО "Концерн "Уралвагонзавод", сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T16:05
2023-08-14T16:05
россия
петр фрадков
александр потапов
псб (банк псб)
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. ПСБ на Международном военно-техническом форуме "Армия-2023" подписал соглашение о сотрудничестве с АО "Концерн "Уралвагонзавод", сообщает пресс-служба банка. Как отмечается в сообщении, свои подписи под документом поставили председатель ПСБ Петр Фрадков и гендиректор концерна Александр Потапов. Данное соглашение предусматривает сотрудничество в финансово-кредитной сфере по нескольким направлениям. Одним из основных станет реализация проектов строительства новых жилых комплексов в общей сложности более чем на одну тысячу квартир для сотрудников предприятий концерна в трех городах – Челябинске, Омске и Нижнем Тагиле. "В Уральском федеральном округе сосредоточено около 40% российского ОПК. Предприятия ведут колоссальную работу по модернизации производства, оптимизации технологических процессов, опираясь на выдающуюся инженерную школу и, конечно, уделяют особое внимание вопросам привлечения и мотивации кадров. Мы оказываем всестороннюю поддержку отрасли в реализации этих процессов", — цитирует пресс-служба слова Фрадкова. Он добавил, что программа финансирования строительства жилья для сотрудников предприятий ОПК очень востребована. Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ. РИА Новости – официальное информационное агентство форума.
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россия, петр фрадков, александр потапов, псб (банк псб)
Россия, Петр Фрадков, Александр Потапов, ПСБ (Банк ПСБ)

ПСБ профинансирует возведение жилья для работников "Уралвагонзавода"

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЗдание офиса ПАО "Промсвязьбанк" в Новосибирске
Здание офиса ПАО Промсвязьбанк в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. ПСБ на Международном военно-техническом форуме "Армия-2023" подписал соглашение о сотрудничестве с АО "Концерн "Уралвагонзавод", сообщает пресс-служба банка.
Как отмечается в сообщении, свои подписи под документом поставили председатель ПСБ Петр Фрадков и гендиректор концерна Александр Потапов.
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Данное соглашение предусматривает сотрудничество в финансово-кредитной сфере по нескольким направлениям. Одним из основных станет реализация проектов строительства новых жилых комплексов в общей сложности более чем на одну тысячу квартир для сотрудников предприятий концерна в трех городах – Челябинске, Омске и Нижнем Тагиле.
"В Уральском федеральном округе сосредоточено около 40% российского ОПК. Предприятия ведут колоссальную работу по модернизации производства, оптимизации технологических процессов, опираясь на выдающуюся инженерную школу и, конечно, уделяют особое внимание вопросам привлечения и мотивации кадров. Мы оказываем всестороннюю поддержку отрасли в реализации этих процессов", — цитирует пресс-служба слова Фрадкова.
Он добавил, что программа финансирования строительства жилья для сотрудников предприятий ОПК очень востребована.
Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ. РИА Новости – официальное информационное агентство форума.
 
РоссияПетр ФрадковАлександр ПотаповПСБ (Банк ПСБ)
 
 
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