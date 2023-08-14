https://ria.ru/20230814/psb-1889978043.html

ПСБ поддержит новые проекты "Швабе"

ПСБ поддержит новые проекты "Швабе" - РИА Новости, 14.08.2023

ПСБ поддержит новые проекты "Швабе"

ПСБ заключил в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2023" соглашение о сотрудничестве с холдингом "Швабе", сообщает банк. РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T15:04

2023-08-14T15:04

2023-08-14T15:04

россия

петр фрадков

вадим калюгин

псб (банк псб)

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. ПСБ заключил в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2023" соглашение о сотрудничестве с холдингом "Швабе", сообщает банк. Документ предусматривает сотрудничество по широкому спектру банковских продуктов и услуг, в том числе по корпоративному кредитованию, документарному и розничному бизнесу, а также по направлению производных финансовых инструментов. "ПСБ продолжает расширять сотрудничество с крупнейшими предприятиями высокотехнологичных отраслей - оптико-электронная промышленность сегодня играет важнейшую роль в создании технологического суверенитета и выпуска различных видов техники. Благодаря значительному экспертному и практическому опыту, ПСБ предлагает стратегическому партнеру - холдингу "Швабе" - комплексное обслуживание с применением инновационных банковских продуктов и технологий", - приводятся в сообщении слова председателя ПСБ Петра Фрадкова на церемонии. В свою очередь, генеральный директор головной компании холдинга Вадим Калюгин отметил, что совместная работа промышленности и финансового сектора позволяет наиболее эффективно развивать наукоемкое производство, создавать уникальные отечественные изделия, а также строить новые инфраструктурные объекты.

https://ria.ru/20230731/verf-1887333738.html

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, петр фрадков, вадим калюгин, псб (банк псб)