https://ria.ru/20230814/proekty-1890018049.html

Замглавы Минобороны России обсудил с вице-премьером Мьянмы военные проекты

Замглавы Минобороны России обсудил с вице-премьером Мьянмы военные проекты - РИА Новости, 14.08.2023

Замглавы Минобороны России обсудил с вице-премьером Мьянмы военные проекты

Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин на полях форума "Армия-2023" обсудил с вице-премьером, министром обороны Мьянмы адмиралом Тин... РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T17:03

2023-08-14T17:03

2023-08-14T17:03

форум "армия — 2023"

александр фомин

мьянма

россия

мин аун хлайн

владимир путин

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КУБИНКА (Московская обл.), 14 авг - РИА Новости. Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин на полях форума "Армия-2023" обсудил с вице-премьером, министром обороны Мьянмы адмиралом Тин Аун Саном вопросы военно-технического сотрудничества двух стран. "Рассматриваем нашу встречу как отличную возможность обменяться мнениями о перспективах развития двустороннего сотрудничества, прежде всего - в военной и военно-технических сферах. Мы всегда открыты для предметного и открытого диалога по самым разным вопросам", - сказал Фомин. Он также поздравил Тин Аун Сана с назначением на должность вице-премьера, министра обороны Мьянмы и поблагодарил за личное участие в форуме "Армия-2023" и XI Московской конференции по международной безопасности. "Накопленные за прошедшие десятилетия результаты совместной кооперации, а также итоги встречи старшего генерала Мин Аун Хлайна с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в сентябре прошлого года позволяют нам и далее успешно развивать весь комплекс двусторонних связей на благо народов и армий наших государств", - отметил он. В ходе переговоров стороны подробно обсудили ход реализации многочисленных проектов в сфере двустороннего военного и военно-технического сотрудничества, а также наметили шаги к дальнейшему укреплению традиционно дружественных российско-мьянманских связей.

https://ria.ru/20230814/forum-1889963670.html

мьянма

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

форум "армия — 2023", александр фомин, мьянма, россия, мин аун хлайн, владимир путин