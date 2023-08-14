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Пробки перед Крымским мостом выросли до 1,8 тысячи машин - РИА Новости, 14.08.2023
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14:52 14.08.2023 (обновлено: 15:38 14.08.2023)
https://ria.ru/20230814/probka-1889975002.html
Пробки перед Крымским мостом выросли до 1,8 тысячи машин
Пробки перед Крымским мостом выросли до 1,8 тысячи машин - РИА Новости, 14.08.2023
Пробки перед Крымским мостом выросли до 1,8 тысячи машин
Более 1800 автомобилей стоят в очереди перед пунктами досмотра на Крымском мосту, сообщается в оперативном Telegram-канале о ситуации на мосту. РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T14:52
2023-08-14T15:38
общество
авто
тамань (станица)
керчь
крымский мост
республика крым
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СОЧИ, 14 авг — РИА Новости. Более 1800 автомобилей стоят в очереди перед пунктами досмотра на Крымском мосту, сообщается в оперативном Telegram-канале о ситуации на мосту. &quot;Со стороны Тамани в очереди перед пунктом досмотра находится 1020 транспортных средств, время ожидания около трех часов&quot;, — говорится в публикации.Со стороны Керчи скопилось 800 автомобилей. Время ожидания занимает более двух часов. Данные приводятся по состоянию на 14:00. Час назад очереди ждали 1127 и 700 машин соответственно. Сегодня утром движение по мосту перекрывали на 70 минут. В минувшую субботу Минобороны сообщило, что ВСУ попытались атаковать Крымский мост ракетой С-200, переделанной в ударный вариант. Ее сбили системы ПВО, разрушений нет. Позднее, около 15:00, Украина снова попыталась атаковать мост такой же ракетой.
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тамань (станица)
керчь
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общество, авто, тамань (станица), керчь, крымский мост, республика крым
Общество, Авто, Тамань (станица), Керчь, Крымский мост, Республика Крым
Пробки перед Крымским мостом выросли до 1,8 тысячи машин

Более 1,8 тысячи машин стоят в очереди перед пунктами досмотра на Крымском мосту

© РИА Новости / Константин МихальчевскийОчередь из автомобилей у Крымского моста
Очередь из автомобилей у Крымского моста - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Очередь из автомобилей у Крымского моста. Архивное фото
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СОЧИ, 14 авг — РИА Новости. Более 1800 автомобилей стоят в очереди перед пунктами досмотра на Крымском мосту, сообщается в оперативном Telegram-канале о ситуации на мосту.
«

"Со стороны Тамани в очереди перед пунктом досмотра находится 1020 транспортных средств, время ожидания около трех часов", — говорится в публикации.

Со стороны Керчи скопилось 800 автомобилей. Время ожидания занимает более двух часов.
Данные приводятся по состоянию на 14:00.
Час назад очереди ждали 1127 и 700 машин соответственно. Сегодня утром движение по мосту перекрывали на 70 минут.
В минувшую субботу Минобороны сообщило, что ВСУ попытались атаковать Крымский мост ракетой С-200, переделанной в ударный вариант. Ее сбили системы ПВО, разрушений нет. Позднее, около 15:00, Украина снова попыталась атаковать мост такой же ракетой.
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ОбществоАвтоТамань (станица)КерчьКрымский мостРеспублика Крым
 
 
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