https://ria.ru/20230814/probka-1889975002.html

Пробки перед Крымским мостом выросли до 1,8 тысячи машин

Пробки перед Крымским мостом выросли до 1,8 тысячи машин - РИА Новости, 14.08.2023

Пробки перед Крымским мостом выросли до 1,8 тысячи машин

Более 1800 автомобилей стоят в очереди перед пунктами досмотра на Крымском мосту, сообщается в оперативном Telegram-канале о ситуации на мосту. РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T14:52

2023-08-14T14:52

2023-08-14T15:38

общество

авто

тамань (станица)

керчь

крымский мост

республика крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884823733_0:109:3072:1837_1920x0_80_0_0_2a387142382616f2dc8e58ecc8c8b7a0.jpg

СОЧИ, 14 авг — РИА Новости. Более 1800 автомобилей стоят в очереди перед пунктами досмотра на Крымском мосту, сообщается в оперативном Telegram-канале о ситуации на мосту. "Со стороны Тамани в очереди перед пунктом досмотра находится 1020 транспортных средств, время ожидания около трех часов", — говорится в публикации.Со стороны Керчи скопилось 800 автомобилей. Время ожидания занимает более двух часов. Данные приводятся по состоянию на 14:00. Час назад очереди ждали 1127 и 700 машин соответственно. Сегодня утром движение по мосту перекрывали на 70 минут. В минувшую субботу Минобороны сообщило, что ВСУ попытались атаковать Крымский мост ракетой С-200, переделанной в ударный вариант. Ее сбили системы ПВО, разрушений нет. Позднее, около 15:00, Украина снова попыталась атаковать мост такой же ракетой.

https://ria.ru/20230718/probki-1884830502.html

тамань (станица)

керчь

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, авто, тамань (станица), керчь, крымский мост, республика крым