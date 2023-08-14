https://ria.ru/20230814/probka-1889975002.html
Пробки перед Крымским мостом выросли до 1,8 тысячи машин
Пробки перед Крымским мостом выросли до 1,8 тысячи машин - РИА Новости, 14.08.2023
Пробки перед Крымским мостом выросли до 1,8 тысячи машин
Более 1800 автомобилей стоят в очереди перед пунктами досмотра на Крымском мосту, сообщается в оперативном Telegram-канале о ситуации на мосту. РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T14:52
2023-08-14T14:52
2023-08-14T15:38
общество
авто
тамань (станица)
керчь
крымский мост
республика крым
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СОЧИ, 14 авг — РИА Новости. Более 1800 автомобилей стоят в очереди перед пунктами досмотра на Крымском мосту, сообщается в оперативном Telegram-канале о ситуации на мосту. "Со стороны Тамани в очереди перед пунктом досмотра находится 1020 транспортных средств, время ожидания около трех часов", — говорится в публикации.Со стороны Керчи скопилось 800 автомобилей. Время ожидания занимает более двух часов. Данные приводятся по состоянию на 14:00. Час назад очереди ждали 1127 и 700 машин соответственно. Сегодня утром движение по мосту перекрывали на 70 минут. В минувшую субботу Минобороны сообщило, что ВСУ попытались атаковать Крымский мост ракетой С-200, переделанной в ударный вариант. Ее сбили системы ПВО, разрушений нет. Позднее, около 15:00, Украина снова попыталась атаковать мост такой же ракетой.
https://ria.ru/20230718/probki-1884830502.html
тамань (станица)
керчь
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, авто, тамань (станица), керчь, крымский мост, республика крым
Общество, Авто, Тамань (станица), Керчь, Крымский мост, Республика Крым
Пробки перед Крымским мостом выросли до 1,8 тысячи машин
Более 1,8 тысячи машин стоят в очереди перед пунктами досмотра на Крымском мосту