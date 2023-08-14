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Пробка на въезд в парк "Патриот" растянулась на полтора километра
Пробка на въезд в парк "Патриот" растянулась на полтора километра - РИА Новости, 14.08.2023
Пробка на въезд в парк "Патриот" растянулась на полтора километра
Автомобильная пробка на въезд в подмосковный парк "Патриот" в первый день форума "Армия-2023" растянулась на 1,5 километра, время ожидания составляет около... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T10:01
2023-08-14T10:01
2023-08-14T10:01
форум "армия — 2023"
патриот
кубинка
россия
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КУБИНКА (Московская обл.), 14 авг - РИА Новости. Автомобильная пробка на въезд в подмосковный парк "Патриот" в первый день форума "Армия-2023" растянулась на 1,5 километра, время ожидания составляет около часа, передает корреспондент РИА Новости. Многие гости форма выходят из машин и добираются до места проведения форума пешком. Выставочная экспозиция начинает работу с 10 часов утра, а пленарное заседание, посвященное открытию форуму, запланировано на 11 часов. Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ. РИА Новости – официальное информационное агентство форума.
https://ria.ru/20230814/forum-1889513299.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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форум "армия — 2023", патриот, кубинка, россия
Форум "Армия — 2023", Патриот, Кубинка, Россия
Пробка на въезд в парк "Патриот" растянулась на полтора километра
Пробка у парка "Патриот" в первый день форума "Армия" достигла 1,5 километра
КУБИНКА (Московская обл.), 14 авг - РИА Новости. Автомобильная пробка на въезд в подмосковный парк "Патриот" в первый день форума "Армия-2023" растянулась на 1,5 километра, время ожидания составляет около часа, передает корреспондент РИА Новости.
Многие гости форма выходят из машин и добираются до места проведения форума пешком.
Выставочная экспозиция начинает работу с 10 часов утра, а пленарное заседание, посвященное открытию форуму, запланировано на 11 часов.
Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке
с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ
. РИА Новости – официальное информационное агентство форума.
Международный военно-технический форум "Армия"