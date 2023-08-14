https://ria.ru/20230814/probka-1889895027.html

Пробка на въезд в парк "Патриот" растянулась на полтора километра

Пробка на въезд в парк "Патриот" растянулась на полтора километра - РИА Новости, 14.08.2023

Пробка на въезд в парк "Патриот" растянулась на полтора километра

Автомобильная пробка на въезд в подмосковный парк "Патриот" в первый день форума "Армия-2023" растянулась на 1,5 километра, время ожидания составляет около... РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T10:01

2023-08-14T10:01

2023-08-14T10:01

форум "армия — 2023"

патриот

кубинка

россия

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КУБИНКА (Московская обл.), 14 авг - РИА Новости. Автомобильная пробка на въезд в подмосковный парк "Патриот" в первый день форума "Армия-2023" растянулась на 1,5 километра, время ожидания составляет около часа, передает корреспондент РИА Новости. Многие гости форма выходят из машин и добираются до места проведения форума пешком. Выставочная экспозиция начинает работу с 10 часов утра, а пленарное заседание, посвященное открытию форуму, запланировано на 11 часов. Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ. РИА Новости – официальное информационное агентство форума.

https://ria.ru/20230814/forum-1889513299.html

кубинка

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

форум "армия — 2023", патриот, кубинка, россия