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Пробка на въезд в парк "Патриот" растянулась на полтора километра - РИА Новости, 14.08.2023
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10:01 14.08.2023
https://ria.ru/20230814/probka-1889895027.html
Пробка на въезд в парк "Патриот" растянулась на полтора километра
Пробка на въезд в парк "Патриот" растянулась на полтора километра - РИА Новости, 14.08.2023
Пробка на въезд в парк "Патриот" растянулась на полтора километра
Автомобильная пробка на въезд в подмосковный парк "Патриот" в первый день форума "Армия-2023" растянулась на 1,5 километра, время ожидания составляет около... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T10:01
2023-08-14T10:01
форум "армия — 2023"
патриот
кубинка
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КУБИНКА (Московская обл.), 14 авг - РИА Новости. Автомобильная пробка на въезд в подмосковный парк "Патриот" в первый день форума "Армия-2023" растянулась на 1,5 километра, время ожидания составляет около часа, передает корреспондент РИА Новости. Многие гости форма выходят из машин и добираются до места проведения форума пешком. Выставочная экспозиция начинает работу с 10 часов утра, а пленарное заседание, посвященное открытию форуму, запланировано на 11 часов. Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ. РИА Новости – официальное информационное агентство форума.
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форум "армия — 2023", патриот, кубинка, россия
Форум "Армия — 2023", Патриот, Кубинка, Россия
Пробка на въезд в парк "Патриот" растянулась на полтора километра

Пробка у парка "Патриот" в первый день форума "Армия" достигла 1,5 километра

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОткрытие международного военно-технического форума "Армия"
Открытие международного военно-технического форума Армия - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Открытие международного военно-технического форума "Армия". Архивное фото
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КУБИНКА (Московская обл.), 14 авг - РИА Новости. Автомобильная пробка на въезд в подмосковный парк "Патриот" в первый день форума "Армия-2023" растянулась на 1,5 километра, время ожидания составляет около часа, передает корреспондент РИА Новости.
Многие гости форма выходят из машин и добираются до места проведения форума пешком.
Выставочная экспозиция начинает работу с 10 часов утра, а пленарное заседание, посвященное открытию форуму, запланировано на 11 часов.
Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ. РИА Новости – официальное информационное агентство форума.
Посетители на Международном военно-техническом форуме Армия-2020 в военно-патриотическом парке Патриот - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
Международный военно-технический форум "Армия"
03:40
 
Форум "Армия — 2023"ПатриотКубинкаРоссия
 
 
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