https://ria.ru/20230814/primore-1889915757.html
Роспотребнадзор назвал эпидситуацию в Приморье стабильной
Роспотребнадзор назвал эпидситуацию в Приморье стабильной - РИА Новости, 14.08.2023
Роспотребнадзор назвал эпидситуацию в Приморье стабильной
Роспотребнадзор усилил санитарно-эпидемиологический контроль в Приморском крае после подтопления территорий, эпидемиологическая ситуация остается стабильной,... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T11:27
2023-08-14T11:27
2023-08-14T12:04
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
происшествия
приморский край
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Роспотребнадзор усилил санитарно-эпидемиологический контроль в Приморском крае после подтопления территорий, эпидемиологическая ситуация остается стабильной, проводятся профилактические мероприятия, сообщила пресс-служба ведомства."Управлением Роспотребнадзора по Приморскому краю усилен санитарно-эпидемиологический мониторинг на подтопленных территориях. Специалисты проверяют состояние питьевой воды и сточных вод. Для исследований отобрано порядка 60 проб воды",- говорится в сообщении.Роспотребнадзором установлен контроль соблюдения технологии водоподготовки и водоочистки. Перед поступлением воды в сети водоснабжения проводится её обеззараживание, пояснили в пресс-службе.Также усилен контроль за эпидемически значимыми объектами, попадающими в зоны подтопления. Проводятся профилактические мероприятия, направленные на недопущение распространения массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний, отметили в ведомстве."Эпидемиологическая ситуация на контролируемых территориях остается стабильной. Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора",- пояснили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230814/primore-1889871630.html
приморский край
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), происшествия, приморский край
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Происшествия, Приморский край
Роспотребнадзор назвал эпидситуацию в Приморье стабильной
Роспотребнадзор назвал эпидситуацию в Приморье после подтопления стабильной