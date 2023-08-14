https://ria.ru/20230814/primore-1889915757.html

Роспотребнадзор назвал эпидситуацию в Приморье стабильной

Роспотребнадзор назвал эпидситуацию в Приморье стабильной - РИА Новости, 14.08.2023

Роспотребнадзор назвал эпидситуацию в Приморье стабильной

Роспотребнадзор усилил санитарно-эпидемиологический контроль в Приморском крае после подтопления территорий, эпидемиологическая ситуация остается стабильной,... РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T11:27

2023-08-14T11:27

2023-08-14T12:04

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

происшествия

приморский край

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Роспотребнадзор усилил санитарно-эпидемиологический контроль в Приморском крае после подтопления территорий, эпидемиологическая ситуация остается стабильной, проводятся профилактические мероприятия, сообщила пресс-служба ведомства."Управлением Роспотребнадзора по Приморскому краю усилен санитарно-эпидемиологический мониторинг на подтопленных территориях. Специалисты проверяют состояние питьевой воды и сточных вод. Для исследований отобрано порядка 60 проб воды",- говорится в сообщении.Роспотребнадзором установлен контроль соблюдения технологии водоподготовки и водоочистки. Перед поступлением воды в сети водоснабжения проводится её обеззараживание, пояснили в пресс-службе.Также усилен контроль за эпидемически значимыми объектами, попадающими в зоны подтопления. Проводятся профилактические мероприятия, направленные на недопущение распространения массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний, отметили в ведомстве."Эпидемиологическая ситуация на контролируемых территориях остается стабильной. Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора",- пояснили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230814/primore-1889871630.html

приморский край

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), происшествия, приморский край